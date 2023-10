Call of Duty Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Call of Duty: Modern Warfare 3'ün senaryo modu yaklaşık bir hafta içinde, oyunun tamamı ise iki hafta içinde satışa sunulacak. Öte yandan Activision henüz sistem gereksinimlerini resmi olarak yayınlamadı ancak Computer Base, temel gereksinimlerini elde ettiğini belirtiyor. Görünüşe göre Call of Duty: Modern Warfare 3, selefine göre biraz daha güçlü bir donanım isteyecek.

Call of Duty: Modern Warfare 3, sistemleri biraz daha zorlayacak

Call of Duty'nin son sürümünün ön sistem özellikleri, geçen yılın Modern Warfare II oyununa kıyasla her alanda hafif bir artışa işaret ediyor. Ancak genel olarak bakıldığında ise Call of Duty: Modern Warfare 3, sistemleri oldukça düşük gibi görünüyor, en azından bu yıl çıkan diğer oyunlarla karşılaştırıldığında.

Activision, Modern Warfare 3 için 1440p ve 4K oynanış önerileri de dahil olmak üzere tüm teknik özellikleri önümüzdeki günlerde nihai sürüm yaklaşırken yayınlayacak olsa da ön sistem gereksinimleri minimum ve önerilen için aynı işlemcileri listeliyor: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1600. Diğer gereksinimler de oyunun eskiyen GTX 1000 ve Radeon RX 400 GPU'larda veya daha yeni düşük seviye kartlarda iyi çalışacağını gösteriyor.

Call of Duty: Modern Warfare 3, 10 Kasım'da Steam, Battle.net ve her iki nesil PlayStation ve Xbox konsollarında piyasaya çıkıyor. Ön sipariş veren oyuncular 3 Kasım'dan itibaren hikaye moduna erişecek. Oyunun Türkiye fiyatı ise 1.999 TL.

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970, Nvidia GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon RX 480

Ekran kartı belleği: 3 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070, Nvidia GeForce RTX 3050 veya AMD Radeon RX Vega

Ekran kartı belleği: 6 GB

