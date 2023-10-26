Call of Duty Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri ortaya çıktı

- Call of Duty: Modern Warfare 3, sistemleri biraz daha zorlayacak
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
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Call of Duty: Modern Warfare 3, sistemleri biraz daha zorlayacak
Call of Duty'nin son sürümünün ön sistem özellikleri, geçen yılın Modern Warfare II oyununa kıyasla her alanda hafif bir artışa işaret ediyor. Ancak genel olarak bakıldığında ise Call of Duty: Modern Warfare 3, sistemleri oldukça düşük gibi görünüyor, en azından bu yıl çıkan diğer oyunlarla karşılaştırıldığında.
Activision, Modern Warfare 3 için 1440p ve 4K oynanış önerileri de dahil olmak üzere tüm teknik özellikleri önümüzdeki günlerde nihai sürüm yaklaşırken yayınlayacak olsa da ön sistem gereksinimleri minimum ve önerilen için aynı işlemcileri listeliyor: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1600. Diğer gereksinimler de oyunun eskiyen GTX 1000 ve Radeon RX 400 GPU'larda veya daha yeni düşük seviye kartlarda iyi çalışacağını gösteriyor.
Call of Duty: Modern Warfare 3, 10 Kasım'da Steam, Battle.net ve her iki nesil PlayStation ve Xbox konsollarında piyasaya çıkıyor. Ön sipariş veren oyuncular 3 Kasım'dan itibaren hikaye moduna erişecek. Oyunun Türkiye fiyatı ise 1.999 TL.
Minimum sistem gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970, Nvidia GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon RX 480
- Ekran kartı belleği: 3 GB
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070, Nvidia GeForce RTX 3050 veya AMD Radeon RX Vega
- Ekran kartı belleği: 6 GB
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.