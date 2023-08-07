Call of Duty Modern Warfare 3 duyuruldu: Çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör 2019 yılında Modern Warfare markasını baştan yaratan Call of Duty, geçtiğimiz yıl çıkış yapan MWII ile seriyi bir adım ileri taşımıştı. Bu yapımın çıkışı ile oyuncular, 2023 yılında çıkış yapacak Call of Duty yapımı için geri sayıma başlamıştı. Bir süredir sızıntılara konu olan yapım resmen duyuruldu.

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Call of Duty Modern Warfare III 10 Kasım’da çıkış yapacak

Activision, bu yıl çıkacak olan Call of Duty’nin Modern Warfare 3 olacağını resmen duyurdu. MW3, diğer Modern Warfare yapımlarının aksine Sledgehammer Games tarafından geliştiriliyor. Ancak stüdyo, Infinity Ward’un MW2’de kullandığı motoru kullanacak ve yapım, muhtemelen önceki Modern Warfare yapımları ile benzer oynanış mekanikleri sunacak.

Call of Duty Modern Warfare 3, 10 Kasım’da çıkış yapacak. Playstation 5, Xbox Series ve PC platformlarında çıkış yapması beklenen yapımın önceki nesil konsolları destekleyip desteklemeyeceği ise henüz belli değil. Yapım hakkında daha fazla bilginin 17 Ağustos’ta düzenlenecek bir Warzone etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca yeni yapım, Modern Warfare 2 ve Warzone 2 üzerinden satın alınmış kozmetik ürünlerin taşınmasına da izin verecek.



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Call of Duty Modern Warfare 3 duyuruldu