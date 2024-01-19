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    Anlık Bildirim

    Senua's Saga Hellblade 2 için fiyat ve çıkış tarihi bilgisi açıklandı

    Xbox Developer Direct 24, yaklaşık beş yıldır geliştirilen Senua's Saga Hellblade 2’nin çıkış tarihi açıklandı. Ayrıca yeni görüntüler ve fiyat bilgisi de paylaşıldı.

    Senua's Saga Hellblade 2 için fiyat ve çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör

    Ninja Theory'nin Hellblade devam oyunu Senua's Saga Hellblade 2 için nihayet bir çıkış tarihi belirlendi: 21 Mayıs 2024. Bununla birlikte Senua's Saga'nın 2019 Game Awards'ta Microsoft'un Xbox Series X konsoluyla birlikte duyurulmasının üzerinden dört yıldan fazla zaman geçti. İlk oyunun büyük başarısı sonucunda Senua's Saga Hellblade 2 için beklentiler büyüktü ve birkaç ertelemenin ardından oyun nihayet çıkıyor.

    Senua's Saga Hellblade 2 ilk günden Game Pass’te

    Serinin ilk oyunu Senua's Sacrifice, ana karakterin ölüler diyarına yaptığı yolculuğa ve zihinsel sağlık sorunlarıyla olan savaşına odaklanıyordu. Saga, Senua'nın memleketini yağmalayan Vikinglerin izini sürmek için İzlanda'ya seyahat etmesine odaklanacak. Ninja Theory'ye göre, ilk oyunun en önemli noktalarından biri olan psikoz deneyimleri tarafından yönlendirilen algı bulmacaları yine oyunda bulunacak.

    Senua's Saga Hellblade 2 için fiyat ve çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Senua's Saga, grafiksel anlamda çok kuvvetli görünüyor. Bunda MoCap tekniğindeki ilerlemelerin payı da büyük. Bununla birlikte geliştirici ekip, daha gerçekçi psikoz deneyimler için gerçek yaşanmışlıkları yoğun bir şekilde araştırmış.

    Öte yandan Senua's Saga Hellblade 2, ilk günden Game Pass sistemine eklenecek. Eğer Game Pass abonesiyseniz oyuna ilk günden erişebileceksiniz. Bununla birlikte oyunun fiyatı da 49,99 dolar olarak açıklandı ve yalnızca dijital sürümü bulunacak. Peki oyun ne kadar uzun olacak? Yapılan açıklamaya göre Senua's Saga, ilk oyun ile benzer bir uzunluğa sahip olacak. Dolayısıyla 8-9 saatlik bir deneyim sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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