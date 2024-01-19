Senua's Saga Hellblade 2 için fiyat ve çıkış tarihi bilgisi açıklandı

Ninja Theory'nin Hellblade devam oyunu Senua's Saga Hellblade 2 için nihayet bir çıkış tarihi belirlendi: 21 Mayıs 2024. Bununla birlikte Senua's Saga'nın 2019 Game Awards'ta Microsoft'un Xbox Series X konsoluyla birlikte duyurulmasının üzerinden dört yıldan fazla zaman geçti. İlk oyunun büyük başarısı sonucunda Senua's Saga Hellblade 2 için beklentiler büyüktü ve birkaç ertelemenin ardından oyun nihayet çıkıyor.
Senua's Saga Hellblade 2 ilk günden Game Pass’te
Serinin ilk oyunu Senua's Sacrifice, ana karakterin ölüler diyarına yaptığı yolculuğa ve zihinsel sağlık sorunlarıyla olan savaşına odaklanıyordu. Saga, Senua'nın memleketini yağmalayan Vikinglerin izini sürmek için İzlanda'ya seyahat etmesine odaklanacak. Ninja Theory'ye göre, ilk oyunun en önemli noktalarından biri olan psikoz deneyimleri tarafından yönlendirilen algı bulmacaları yine oyunda bulunacak.
Öte yandan Senua's Saga Hellblade 2, ilk günden Game Pass sistemine eklenecek. Eğer Game Pass abonesiyseniz oyuna ilk günden erişebileceksiniz. Bununla birlikte oyunun fiyatı da 49,99 dolar olarak açıklandı ve yalnızca dijital sürümü bulunacak. Peki oyun ne kadar uzun olacak? Yapılan açıklamaya göre Senua's Saga, ilk oyun ile benzer bir uzunluğa sahip olacak. Dolayısıyla 8-9 saatlik bir deneyim sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.