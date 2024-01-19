Senua's Saga Hellblade 2 için fiyat ve çıkış tarihi bilgisi açıklandı

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Ninja Theory'nin Hellblade devam oyunu Senua's Saga Hellblade 2 için nihayet bir çıkış tarihi belirlendi: 21 Mayıs 2024. Bununla birlikte Senua's Saga'nın 2019 Game Awards'ta Microsoft'un Xbox Series X konsoluyla birlikte duyurulmasının üzerinden dört yıldan fazla zaman geçti. İlk oyunun büyük başarısı sonucunda Senua's Saga Hellblade 2 için beklentiler büyüktü ve birkaç ertelemenin ardından oyun nihayet çıkıyor.

Senua's Saga Hellblade 2 ilk günden Game Pass’te

Serinin ilk oyunu Senua's Sacrifice, ana karakterin ölüler diyarına yaptığı yolculuğa ve zihinsel sağlık sorunlarıyla olan savaşına odaklanıyordu. Saga, Senua'nın memleketini yağmalayan Vikinglerin izini sürmek için İzlanda'ya seyahat etmesine odaklanacak. Ninja Theory'ye göre, ilk oyunun en önemli noktalarından biri olan psikoz deneyimleri tarafından yönlendirilen algı bulmacaları yine oyunda bulunacak.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Senua's Saga, grafiksel anlamda çok kuvvetli görünüyor. Bunda MoCap tekniğindeki ilerlemelerin payı da büyük. Bununla birlikte geliştirici ekip, daha gerçekçi psikoz deneyimler için gerçek yaşanmışlıkları yoğun bir şekilde araştırmış.

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Öte yandan Senua's Saga Hellblade 2, ilk günden Game Pass sistemine eklenecek. Eğer Game Pass abonesiyseniz oyuna ilk günden erişebileceksiniz. Bununla birlikte oyunun fiyatı da 49,99 dolar olarak açıklandı ve yalnızca dijital sürümü bulunacak. Peki oyun ne kadar uzun olacak? Yapılan açıklamaya göre Senua's Saga, ilk oyun ile benzer bir uzunluğa sahip olacak. Dolayısıyla 8-9 saatlik bir deneyim sunulacak.

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Senua's Saga Hellblade 2 için fiyat ve çıkış tarihi açıklandı