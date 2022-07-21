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    Cambridge Analytica skandalında flaş gelişme: Facebook yöneticileri yeniden ifadeye çağrıldı

    Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, yeni mahkeme dosyalarına göre Cambridge Analytica skandalına ilişkin yeniden ifade verecek. Meta’nın eski COO’su Sheryl Sandberg de dava kapsamında sorgulanacak.
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    cambridge analytica skandalı

    Kaliforniya’daki Facebook kullanıcıları adına açılan toplu dava için Facebook’un ana şirketi Meta’nın CEO’su Zuckerberg, Eylül ayında 6 saat süreceği belirtilen ifade verecek.

    Cambridge Analytica skandalı

    Cambridge Analytica skandalı ilk olarak 2018 yılında Cambridge Analytica adında bir İngiliz veri analizi şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini rızaları olmadan toplamasıyla ortaya çıkmış, büyük yankı uyandırmıştı. Şirket, 2018’den bu yana saygınlığını geri kazanmak için çok çaba sarfetti. Hatta Ekim 2021’de adını Meta olarak değiştirdi ancak hala Cambridge Analytica skandalına ilişkin soruşturmalardan kurtulamadı.

    Saklanan belgeler de sunulacak

    Haziran ayında Meta’daki görevinden ayrılan Sheryl Sandberg ile onun yerine gelecek Javier Olivan da ifade verecek. Savcıların kilit tanıklar olan diğer Facebook yöneticilerini de uzun süreli ifadeye çağıracağı belirtiliyor. Facebook, ayrıca imtiyazlı olarak tuttuğu 1200’den fazla belgeyi de savcılara teslim edecek.

    sherly sandberg
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    Zuckerberg’in Cambridge Analytica skandalı hakkında ifadeye çağrılması ilk değil. Facebook’un kurucusu skandalın ardından şirketin kullanıcı verilerini nasıl ele aldığına dair kanıt sunmak için 2018’de ABD senatosunun önüne çıkmıştı.

    2019’da, Cambridge Analytica veri ihlali nedeniyle Facebook’a Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5 milyar dolarlık para cezası kesilmişti. Bu, teknoloji devinin kullanıcı gizliliğine ilişkin itibarına ciddi şekilde zarar verdi.

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    TheJudgé 16 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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