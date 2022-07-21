Cambridge Analytica skandalında flaş gelişme: Facebook yöneticileri yeniden ifadeye çağrıldı

Kaliforniya’daki Facebook kullanıcıları adına açılan toplu dava için Facebook’un ana şirketi Meta’nın CEO’su Zuckerberg, Eylül ayında 6 saat süreceği belirtilen ifade verecek.

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Cambridge Analytica skandalı

Cambridge Analytica skandalı ilk olarak 2018 yılında Cambridge Analytica adında bir İngiliz veri analizi şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini rızaları olmadan toplamasıyla ortaya çıkmış, büyük yankı uyandırmıştı. Şirket, 2018’den bu yana saygınlığını geri kazanmak için çok çaba sarfetti. Hatta Ekim 2021’de adını Meta olarak değiştirdi ancak hala Cambridge Analytica skandalına ilişkin soruşturmalardan kurtulamadı.

Saklanan belgeler de sunulacak

Haziran ayında Meta’daki görevinden ayrılan Sheryl Sandberg ile onun yerine gelecek Javier Olivan da ifade verecek. Savcıların kilit tanıklar olan diğer Facebook yöneticilerini de uzun süreli ifadeye çağıracağı belirtiliyor. Facebook, ayrıca imtiyazlı olarak tuttuğu 1200’den fazla belgeyi de savcılara teslim edecek.

Tam Boyutta Gör

Zuckerberg’in Cambridge Analytica skandalı hakkında ifadeye çağrılması ilk değil. Facebook’un kurucusu skandalın ardından şirketin kullanıcı verilerini nasıl ele aldığına dair kanıt sunmak için 2018’de ABD senatosunun önüne çıkmıştı.

2019’da, Cambridge Analytica veri ihlali nedeniyle Facebook’a Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5 milyar dolarlık para cezası kesilmişti. Bu, teknoloji devinin kullanıcı gizliliğine ilişkin itibarına ciddi şekilde zarar verdi.

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Cambridge Analytica skandalında gelişme: Yeniden ifade verecekler