Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Senato önünde ifade verdi

Cambridge Analytica'nın dahil olduğu veri ihlali skandalı ortaya çıktığından beri Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in ABD Kongresi'nde ifade vermesi bekleniyordu. Çarşamba günü Enerji ve Ticaret Komitesi önünde ifade verecek olan Zuckerberg, Kongre'deki ilk oturumda dün akşam saatlerinde Senato'nun Yargı ve Ticaret Komitesi önünde ifade vermeye başladı.

Komitelerde yer alan kırk dört senatörün sorularını yanıtlayan Zuckerberg'in ifade süreci saat Türkiye saati ile 22.45'te başlarken başlarken Zuckerberg salona girmeden önce Kongre'nin bahçesine, ellerinde ''Facebook'u düzelt'' pankartı taşıyan kartondan yapılmış Zuckerberg fotoğrafları yerleştirilerek, 33 yaşındaki CEO protesto edildi. Zuckerberg salondaki yerini aldıktan sonra protestolar duruşma salonunda da devam etti. Salonda ''Gizliliğimizi koru'' pankartı açan bir grup gizlilik savunucusu Zuckerberg'i istifaya da davet etti.

Bu protestoların ardından senatörlerin de duruşma salonunda yerini almasıyla birlikte Zuckerberg, Kongre'de ilk soruları yanıtlamaya başladı. Kullanıcı gizliliği, verilerin güvenliği, platforma dışarıdan müdahale ve platformdaki araçların kötüye kullanılması gibi konuların sorulduğu oturumda Zuckerberg'in gergin görünümü dikkatlerden kaçmadı. Pek çok kez soruları yanıt vermeden önce bir süre düşünen ve cevap verirken kekeleyen CEO, sorulara kaçamak cevaplar vermeye de çalıştı. İşte Zuckerberg'in ifadesinden önemli satır araları:

Açılış konuşmasında daha önceki açıklamalarına benzer ifadeler kullanan Mark Zuckerberg, Facebook'ta olan bitenden sorumlu olduğunu söylerken yaşananlar nedeniyle bir kez daha özür diledi. Kullanıcıların Facebook'taki araçlardan zarar görmemesi için yeterince çalışmadıklarını itiraf eden Zuckerberg; şirketin, kullanıcı verilerine erişim izni olan on binlerce uygulamayı mercek altına aldığını da ekledi.

Duruşmadaki belki de en ilginç soru Senatör Dick Durbin'den geldi. Durbin'in, ''Dün gece kaldığın otelin adını bizimle paylaşır mısın'' sorusuna Zuckerberg'in biraz düşündükten sonra hayır cevabını vermesi salonda kahkahayla karşılanırken Durbin, bu yanıtı oldukça başarılı bir şekilde duruşmanın konusuna bağladı. Zuckerberg'in kişisel mahremiyetini hedef alan sorularını yanıtlamadığına dikkat çeken senatör, ''İşte her şey bununla ilgili, gizlilik hakkı.'' ifadesini kullandı.



Senatörlerin üzerinde durduğu ilk konu Cambridge Analytica skandalı oldu. Veri ihlali ve bunun yetkili makamlara bildirilmemesi hakkında konuşan Zuckerberg, Cambridge Analytica'nın topladığı verileri sildiğine inanarak hata yaptıklarını dile getirdi. Verilerin silindiği düşüncesiyle hareket ettiklerini ve ''dosyayı kapattıklarını'' açıklayan Zuckerberg, veri ihlali konusunda Federal Ticaret Komisyonu'nu uyarmadıklarını da doğruladı. Bütün bunlar birer hata olduğunu yineleyen Facebook CEO'su aynı şey bugün yaşansa meseleyi farklı şekilde ele alacaklarının da altını çizdi.

Duruşmada Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar da Zuckerberg'e soruldu. Bu konu hakkında Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile birlikte çalıştıklarını açıklayan Zuckerberg, bu konuda Kongre'de daha önce neden ifade vermediği sorusunu ise ''şirketin ifadeye çağrıldığının farkında olmadığını'' söyleyerek yanıtladı. Yabancı aktörlerin sosyal medya üzerinden seçimlere müdahale edememesi için yapay zeka araçları geliştirdiklerini söyleyen Zuckerberg, yapay zeka yolunda adeta bir ''silahlanma yarışı'' içinde olduklarını bildirdi.

Senatör Lindsey Graham'ın ''Facebook tekel haline mi geldi?'' sorusunu ''Kesinlikle böyle düşünmüyorum.'' şeklinde yanıtlayan Zuckerberg, Facebook'un sadece farklı servisler sunan bir platform olduğunu ve ortalama bir kullanıcının arkadaşlarıyla iletişim kurmak için sekiz farklı uygulamayı kullandığını dile getirdi. Zuckerberg ayrıca isim vermekten kaçınsa da Facebook'un çok sayıda rakibi olduğunu da vurguladı. Zuckerberg, Facebook'un reklamsız ücretli bir versiyonu olması gerektiği yönündeki düşünceleri ise şirketin, ''insanlar birbirine bağlama politikasıyla'' uyuşmadığını düşünüyor.

Rusya'nın ABD seçimleri öncesinde platformda siyasi reklamlar paylaştığının sorulması üzerine Zuckerberg, bir şirketin ABD'de siyasi reklamlar paylaşmak amacıyla kurulduğunu bilemeyeceklerini dile getirdi. Buna karşılık bu problemi ele aldıklarını açıklayan Zuckerberg, siyasi reklamlar paylaşan reklamverenlerin kim olduklarını öğrenmek ve adreslerini doğrulamak için yeni bir uygulama başlatacaklarını duyurdu.

Senatör Gary Peters, Facebook'un mobil cihazlardan elde edilen sesleri kullandığı ve insanların ''Facebook'un kullanıcıları dinlediği'' düşüncesine kapıldıklarını dile getirdi. Bunun şirket adına ciddi bir güven eksikliği yarattığını vurgulayan senatör Facebook'un insanları dinleyip dinlemediğini sordu. Facebook'un kullanıcıları dinlediği düşüncesinin sadece bir komplo teorisi olduğunu ifade eden Zuckerberg hiç bir zaman kullanıcıları dinlemediklerini söyledi.





Veriler başka şirketlerle de paylaşıldı

Facebook kullanıcıları ait verilerin ele geçirilmesine aracılık yapan ''This is Your Digital Life'' uygulamasının geliştiricisi Aleksandr Kogan'ın bu verileri başka şirketlerle paylaşıp paylaşmadığı uzun bir süredir merak ediliyordu. Senatör Tammy Baldwin verilerin başka şirketlerle paylaşılmış olma ihtimalini sorması üzerine Zuckerberg, verilerin Cambridge Analytica dışında üçüncü taraf şirketlerle de paylaşıldığını doğruladı. İfadesinde sadece Eunoia şirketinden bahseden Zuckerberg başka şirketlerin de verilere ulaşmış olabileceğini ekledi.





Bugüne kadar kaç kullanıcının Facebook'un hizmet şartlarını okuduğu sorusu yönetilen Zuckerberg, bunun ile ilgili kesin bir sayı veremeyeceğini ancak muhtemelen pek çok insanın hizmet şartlarını okumadığını dile getirdi. Buna karşılık bütün kullanıcıların hizmet şartlarını okumak için fırsatı olduğunu belirten Zuckerberg, insanların hizmet şartlarını okumamış olmasının ''rıza gösterdikleri'' gerçeğini değiştirmeyeceğini dile getirdi.





Zuckerberg'in bu açıklamasından sadece birkaç dakika sonra Senatör Cory Gardner, hizmet şartlarının hesap silme ile ilgili kısmını okuyarak ''hesap silindikten bir süre sonra daha verilerin kopyasının Facebook tarafından tutulduğunu'' açıkladı. Bu kopyaların ne zamana kadar tutulduğunu bilmediğini söyleyen Zuckerberg, yine de verilerin tamamen silindiğinden emin olduğunu açıkladı.

Facebook hisseleri değer kazandı