Canik Mete serisi tabancalar ABD’de satışa sunulacak

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TSK, emniyet güçleri ve diğer kolluk kuvvetleri tarafından yoğun bir şekilde kullanılan yerli tabanca Mete şimdi de ABD yolculuğuna başlıyor. Mete Tabanca Serisi, 2021’in Ocak ayından itibaren ABD’ye ihraç edilecek.

Samsun Yurt Savunma Sanayi AŞ tarafından üretilen Canik marka, Mete serisi tabancaların dünyadaki sayısı 500 bin civarına ulaştı. Hali hazırda Türkiye, Filipinler, Endonezya, Polonya, Ukrayna gibi birçok ülkede kullanılıyor.

Samsun Yurt Savunma A.Ş Genel Müdürü Utku Aral, Canik’in Mete serisi modellerinin eski TP serisinden farklarıyla ilgili olarak, “Daha önceden silahlarımız NATO standartlarındaki testlerine göre yapılmıştı. Şu an ki testler çok daha zorlu şartlarda gerçekleşiyor. Bu testler doğrultusunda Mete serisinde iyileştirmeye ihtiyaç duyduk. Diğer serilere göre Mete serisi daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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Mete serisi silahlar Mart ayından beri Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) üzerinden satılıyor, Mete’nin ABD’de satışa sunulacağını açıklayan Utku Aral, “Bu seri Afrika ve Avrupa’da satışa sunuluyor. ABD’de ise bir izin süreci yaşanıyor. Bu izin süreci yaklaşık 7-8 ay sürüyor. ABD’den izinlerimizin gelmesine rağmen tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinden dolayı satışa sunmadık. Mete serisini önümüzdeki yıl ocak ayında ABD’ye satışa sunulmasını daha doğru bulduk. Mete serisi daha çok kullanıldıkça talep büyüyor. Örneğin Filipinlere yaptığımız satışın ardından Endonezya’dan bir talep geldi. Bu silahlar kullanıldıkça talep artıyor” açıklamalarında bulundu.

Canik Mete serisi tabancaların özellikleri

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TP9 SUB METE

METE ailesinin en yeni üyesi olan bu model, operasyon bölgesinde sivil halka karışması ve düşük profil sergilemesi beklenen, örtülü veya gizli istihbarat toplama ve savaş alanının hazırlanması gibi görevler icra eden özel kuvvet ve istihbarat operatörlerinin esas silahı olmak üzere düşünülmüştür.

TP9 SF METE

Bu kompakt ölçülerdeki METE ailesi üyesi, özellikle doğrudan hareket tarzı akın ve küçük ölçekli taarruzlar gibi hassas görevler icra eden özel kuvvet operatörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

TP9 SF METE-S

Kompakt ölçülerdeki METE ailesi üyesi, özellikle doğrudan hareket tarzı akın ve küçük ölçekli taarruzlar gibi hassas görevler icra eden özel kuvvet operatörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

TP9 SFT METE

TP9 SFT METE tam boy bir tabancadır. Karanlıkta kolaylıkla nişan alınmasını sağlamak için TRUGLO Tritium Gece Nişangahları ile donatılmıştır ve susturucu takılabilecek namluya sahiptir.

TP9 SFx METE

146 mm' lik namlu boyu ile tam boy uzun namlulu bir tabancadır. Karanlıkta kolaylıkla nişan alınmasını sağlamak için TRUGLO Tritium Gece Nişangahları ile donatılmıştır ve susturucu takılabilecek namluya sahiptir.

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