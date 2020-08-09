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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Canik Mete serisi tabancalar ABD’de satışa sunulacak

    Canik marka Mete serisi tabancalar 2021’in Ocak ayında ABD’de satışa sunulacak. Mete serisi Canik tabancaların özellikleri haberimizde.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Savunma...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Canik Mete serisi tabancalar ABD’de satışa sunulacak
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    TSK, emniyet güçleri ve diğer kolluk kuvvetleri tarafından yoğun bir şekilde kullanılan yerli tabanca Mete şimdi de ABD yolculuğuna başlıyor. Mete Tabanca Serisi, 2021’in Ocak ayından itibaren ABD’ye ihraç edilecek.

    Samsun Yurt Savunma Sanayi AŞ tarafından üretilen Canik marka, Mete serisi tabancaların dünyadaki sayısı 500 bin civarına ulaştı. Hali hazırda Türkiye, Filipinler, Endonezya, Polonya, Ukrayna gibi birçok ülkede kullanılıyor.

    Samsun Yurt Savunma A.Ş Genel Müdürü Utku Aral, Canik’in Mete serisi modellerinin eski TP serisinden farklarıyla ilgili olarak, “Daha önceden silahlarımız NATO standartlarındaki testlerine göre yapılmıştı. Şu an ki testler çok daha zorlu şartlarda gerçekleşiyor. Bu testler doğrultusunda Mete serisinde iyileştirmeye ihtiyaç duyduk. Diğer serilere göre Mete serisi daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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    Mete serisi silahlar Mart ayından beri Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) üzerinden satılıyor, Mete’nin ABD’de satışa sunulacağını açıklayan Utku Aral, “Bu seri Afrika ve Avrupa’da satışa sunuluyor. ABD’de ise bir izin süreci yaşanıyor. Bu izin süreci yaklaşık 7-8 ay sürüyor. ABD’den izinlerimizin gelmesine rağmen tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinden dolayı satışa sunmadık. Mete serisini önümüzdeki yıl ocak ayında ABD’ye satışa sunulmasını daha doğru bulduk. Mete serisi daha çok kullanıldıkça talep büyüyor. Örneğin Filipinlere yaptığımız satışın ardından Endonezya’dan bir talep geldi. Bu silahlar kullanıldıkça talep artıyor” açıklamalarında bulundu.

    Canik Mete serisi tabancaların özellikleri

    Canik Mete serisi tabancalar ABD’de satışa sunulacak
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    TP9 SUB METE

    METE ailesinin en yeni üyesi olan bu model, operasyon bölgesinde sivil halka karışması ve düşük profil sergilemesi beklenen, örtülü veya gizli istihbarat toplama ve savaş alanının hazırlanması gibi görevler icra eden özel kuvvet ve istihbarat operatörlerinin esas silahı olmak üzere düşünülmüştür.

    TP9 SF METE

    Bu kompakt ölçülerdeki METE ailesi üyesi, özellikle doğrudan hareket tarzı akın ve küçük ölçekli taarruzlar gibi hassas görevler icra eden özel kuvvet operatörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

    TP9 SF METE-S

    Kompakt ölçülerdeki METE ailesi üyesi, özellikle doğrudan hareket tarzı akın ve küçük ölçekli taarruzlar gibi hassas görevler icra eden özel kuvvet operatörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

    TP9 SFT METE

    TP9 SFT METE tam boy bir tabancadır. Karanlıkta kolaylıkla nişan alınmasını sağlamak için TRUGLO Tritium Gece Nişangahları ile donatılmıştır ve susturucu takılabilecek namluya sahiptir.

    TP9 SFx METE

    146 mm' lik namlu boyu ile tam boy uzun namlulu bir tabancadır. Karanlıkta kolaylıkla nişan alınmasını sağlamak için TRUGLO Tritium Gece Nişangahları ile donatılmıştır ve susturucu takılabilecek namluya sahiptir.



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    Txrboz (Cem Erinç) 1 hf. en beğenilen
    Silah burada üretiliyor ve abd de daha ucuza satılıyor şaşırmadık yine
    2 Yanıt Yanıtla +38
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    Pantherus IV 1 hf.
    Adamlar kaliteli malı, ucuz işçilik ve ucuz mal olarak alıyorlar bizden. Ne kadar ironik.
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    EmuDev 1 hf.
    Silahlar da firmanın ismi de bomba gibi. Gururlanmamak elde değil.
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    gs09gs09 (Furkan Turan) 1 hf.
    Satilmasin olm burda satilsa nolcak silahlanmaya karsiyim ben ulke cahil dolu :)
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kesin orda daha ucuza satılır
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    erdines (&#915;&#945;&#955;&#945;&#964;&#940;&#963;&#945;&# ) 1 hf. (düzenlendi)
    Bu silah ABDde peynir ekmek gibi satar. Malum silah taşıma serbestisi çoğu eyalette var vi onların gelir skalasında bedava gibi bir şey fiyatı.
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    bloodmoney30 (Adımı Bilmiyorum) 1 hf.
    turkiye de asker olmadan askeri tufek almanin bir yolu var mi ya?sundan almayi dusunuyorum ;https://barrett.net/products/firearms/m107a1illa abd ye felan mi tasinmam gerek bundan alabilmem icin
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    sounderland 1 hf. bloodmoney30
    50 kalibre tüfeği alıp ne yapacaksın? :) Yivli tüfek (bu tarz) alman için amerikaya taşınmana gere yok. Ülkemiz de yivli tüfek satışı serbest. Buna 17.000 euro ve 5 yılda bir 6.000 lira ruhsat harcı verevek kapasiten varsa almana engel durum yok. ;)



    MKE de yerli Ata Turqua var (308 Win.) yani G3 fişeği kullanan (ufak çap farkı var) yivli de alabilirsin. Ciddi alıcıysan gerekli belgeleri aldıktan sonra benim Sako TRG 22 yi uyguna devredebilirim sana.. :))



    https://www.mkek.gov.tr/tr/product.aspx?id=53&source=Sales&pid=1421



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    redbul_540 1 hf.
    Glock Amerikan malı değil ki.Avusturya malı dır. Glock un ABD yapımı olduğunu yazmış yukarıda herkes ?
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    sounderland 1 hf. redbul_540
    Amerika kolluk kuvvetlerinde ve flmlerinde gördükleri için öyle sanıyorlar. :))
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 1 hf.
    Çok şık bir tasarım olmuş. Tp9’a da başarılıydı. Ancak mağazada sarsılmaz sar9 bir tık daha şık gelmişti.
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    rifatbalci 1 hf.
    amerika gibi serbest olsaydı silahlar bizde alırdık
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. rifatbalci
    niye iç savaş için mi
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    sounderland 1 hf. rifatbalci
    Silah alman yasak değil ve zor da değil. Ruhsat çıkar parasını ver al. (Taşıma ruhsatı farklı şartları var)
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    Vanished Man 1 hf.
    Millet türkiyede yabancı silah alırken yerliyi övmek acayip geliyor. Mesela ben hala browning'i bunlara değişmem. Cz 75 aynı şekilde tercihimdir.Yerlide alacağım sadece fatih 13 olur o da kısa 9. Berettanın bir modelinin klonu şekli ve boyutu güzel. Mühimmat ise kısa 9da sıkıntı.
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    siyahtemas (Bahadır Aktuğ) 1 hf.
    3 Yıldır TP9 SF Elite Tungsten kullanıcısıyım (taşıma ruhsatlı) Glock19 modelinin ambargo nedeniyle gelmediği, ikinci elinin ise 14.000 lira istendiği zamanda bunu 3.500 liraya almıştım...
    İyi ki EU ambargo koymuş da TP9 ile tanışmışım, çok ama çok memnunum... 2000 üzerinde atış yaptım sadece 2 kere takıldı. Hafif ve güzel bir görüntüsü var...
    Şimdi alacak olsaydım TP9 SUB Mete modelini tercih ederdim, zira tam istediğim boyutta imal edilmiş...
    Türk Silah Sanayisinin bu gelişmesi bana gurur veriyor...
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Ulan memleketle ilgili bir haberin altına hemen olumsuz yorum yazmaya koşturuyorsunuz. ABD'de ucuza satılıyormuş bik bik bik. Kur avantajı böyle birşey zaten. Çin yakın zamanda Sırf ABD'de ticareten avantaj sağlamak için devaluasyon uyguladı kendi parasına. Neyin kafasındasınız siz ya.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    canik, mete ve
    6 etiket daha tabanca Türkiye Haberleri ABD silah samsun yurt savunma sanayi Bilim ve Teknoloji
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