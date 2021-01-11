Canon akıllı telefonlara yenildi, endüstriyel alanlara yatırım yapacak

Dünyanın en önemli fotoğrafçılık ekipmanları üreticisi arasında yer alan Canon gelişen teknolojilerle baş edemiyor. Giderek kaliteli hale gelen akıllı telefon kameraları satışları baltalayınca karlı alanlara yönelme kararı alındı.İlginizi Çekebilir Canon yeni teleskopik kamerasını duyurdu
Endüstriyel alanlar öncelikli
2020 yılında Canon markası toplamda 30 milyar dolar civarında gelir elde etti. Geçen yıla göre yüzde 13 artış yaşanırken güvenlik kameraları, medikal ekipman, organic elektrolüminesans panelleri ve baskı ekipmanları üretimi toplam gelirde büyük bir pay sahibi oldu.
Ayrıca Bkz. "Samsung, Neo QLED televizyon serisini sunar"
Canon’un 85 yaşındaki efsane patronu Fujio Mitarai önümüzdeki 5 yıllık dönemde endüstriyel ve medikal alanlara yatırım yapma kararı aldıklarını duyurdu. Robot kameraları, otonom araç kameraları, gece görüş kameraları bunlar arasında. 2025 yılında bu alanların toplam gelirde yüzde 40-45 orana sahip olması bekleniyor. Toplam satış gelirleri ise 35-36 milyar dolar civarına ulaşacak.
2015-2020 arasındaki 5 yıllık finansal planda yine endüstriyel alanlar yükselişteydi ancak kamera bölümünün yaşadığı düşüşler gelirin beklenen seviyelere gelmesine engel oldu. Sektör analizleri akıllı telefon kameralarında yaşanan gelişmelerin fotoğraf makinesi satışlarını doğrudan etkilediğini ifade ediyor.
https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Canon-to-focus-on-security-cameras-and-medical-gear-CEO-Mitarai Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı
yaw he he
yada tek makine yapın tek fiyat politikası yapın
4k 60 fps 10bit 40mp tek tip makine ile yola çıkın
3-5 yılda bir yeni modeli çıksın
bütün makinelerin toplam satışını geçer
Profesyonel adam için telefonları makina gibi kullanmak şuan zor.
En büyük handikap sensör boyutu ve sensör boyutu büyüklüğüyle gelen iso performansı ve dinamik Aralık etkenleri.
Çok uzak değil bence 5,6 yıla yakalar apsc cihazları telefonlar.
Full frame ve medium format için daha zaman var.