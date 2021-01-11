Canon akıllı telefonlara yenildi, endüstriyel alanlara yatırım yapacak

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Dünyanın en önemli fotoğrafçılık ekipmanları üreticisi arasında yer alan Canon gelişen teknolojilerle baş edemiyor. Giderek kaliteli hale gelen akıllı telefon kameraları satışları baltalayınca karlı alanlara yönelme kararı alındı.

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Endüstriyel alanlar öncelikli

2020 yılında Canon markası toplamda 30 milyar dolar civarında gelir elde etti. Geçen yıla göre yüzde 13 artış yaşanırken güvenlik kameraları, medikal ekipman, organic elektrolüminesans panelleri ve baskı ekipmanları üretimi toplam gelirde büyük bir pay sahibi oldu.

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Canon’un 85 yaşındaki efsane patronu Fujio Mitarai önümüzdeki 5 yıllık dönemde endüstriyel ve medikal alanlara yatırım yapma kararı aldıklarını duyurdu. Robot kameraları, otonom araç kameraları, gece görüş kameraları bunlar arasında. 2025 yılında bu alanların toplam gelirde yüzde 40-45 orana sahip olması bekleniyor. Toplam satış gelirleri ise 35-36 milyar dolar civarına ulaşacak.

2015-2020 arasındaki 5 yıllık finansal planda yine endüstriyel alanlar yükselişteydi ancak kamera bölümünün yaşadığı düşüşler gelirin beklenen seviyelere gelmesine engel oldu. Sektör analizleri akıllı telefon kameralarında yaşanan gelişmelerin fotoğraf makinesi satışlarını doğrudan etkilediğini ifade ediyor.

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https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Canon-to-focus-on-security-cameras-and-medical-gear-CEO-Mitarai

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