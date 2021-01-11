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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Canon akıllı telefonlara yenildi, endüstriyel alanlara yatırım yapacak

    Akıllı telefon kameralarının giderek daha iyi hale gelmesi Canon’un satışlarını baltalıyor. Firma güvenlik kamerası, robot kamerası ve otonom araç kamerası gibi alanlara ağırlık verecek.
    11 sa.
    2,3b
    18
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    Fotoğraf Makineleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Canon akıllı telefonlara yenildi, endüstriyel alanlara yatırım yapacak
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    Dünyanın en önemli fotoğrafçılık ekipmanları üreticisi arasında yer alan Canon gelişen teknolojilerle baş edemiyor. Giderek kaliteli hale gelen akıllı telefon kameraları satışları baltalayınca karlı alanlara yönelme kararı alındı.

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    Endüstriyel alanlar öncelikli

    2020 yılında Canon markası toplamda 30 milyar dolar civarında gelir elde etti. Geçen yıla göre yüzde 13 artış yaşanırken güvenlik kameraları, medikal ekipman, organic elektrolüminesans panelleri ve baskı ekipmanları üretimi toplam gelirde büyük bir pay sahibi oldu.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Neo QLED televizyon serisini sunar"

    Canon’un 85 yaşındaki efsane patronu Fujio Mitarai önümüzdeki 5 yıllık dönemde endüstriyel ve medikal alanlara yatırım yapma kararı aldıklarını duyurdu. Robot kameraları, otonom araç kameraları, gece görüş kameraları bunlar arasında. 2025 yılında bu alanların toplam gelirde yüzde 40-45 orana sahip olması bekleniyor. Toplam satış gelirleri ise 35-36 milyar dolar civarına ulaşacak.

    2015-2020 arasındaki 5 yıllık finansal planda yine endüstriyel alanlar yükselişteydi ancak kamera bölümünün yaşadığı düşüşler gelirin beklenen seviyelere gelmesine engel oldu. Sektör analizleri akıllı telefon kameralarında yaşanan gelişmelerin fotoğraf makinesi satışlarını doğrudan etkilediğini ifade ediyor.

    Canon akıllı telefonlara yenildi, endüstriyel alanlara yatırım yapacak
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    https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Canon-to-focus-on-security-cameras-and-medical-gear-CEO-Mitarai Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dere.beyi (sert dert) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bi giriş seviyesi bide prof. makine çıkarın olsun bitsin 50 tane farklı model yapıyosunuz milletin de kafası karışıyor
    yada tek makine yapın tek fiyat politikası yapın
    4k 60 fps 10bit 40mp tek tip makine ile yola çıkın
    3-5 yılda bir yeni modeli çıksın
    bütün makinelerin toplam satışını geçer
    bi giriş seviyesi bide prof. makine çıkarın olsun bitsin 50 tane farklı model yapıyosunuz milletin de kafası karışıyor yada tek makine yapın tek fiyat p...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    unknownartist (Emre ışık) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amatör kullanıcının artık profesyonel makina alması inanılmaz anlamsız.

    Profesyonel adam için telefonları makina gibi kullanmak şuan zor.

    En büyük handikap sensör boyutu ve sensör boyutu büyüklüğüyle gelen iso performansı ve dinamik Aralık etkenleri.

    Çok uzak değil bence 5,6 yıla yakalar apsc cihazları telefonlar.

    Full frame ve medium format için daha zaman var.
    Amatör kullanıcının artık profesyonel makina alması inanılmaz anlamsız. Profesyonel adam için telefonları makina gibi kullanmak şuan zor. En bü...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rakipleri Leica, Sony hatta Carl Zeiss harıl harıl mobil platformlara entegre ürünler üretirken bunlar hala eski tas eski hamam.

    Sony alpha 7 serisi ile aynasız kamera teknolojisinde çığır açmasa Canon ve Nikon hala briket gibi DSLR makinelere mahkûm edeceklerdi milleti. Önce bizim ismimiz yeter diye aynasız kameralara dudak büktüler, nal toplayacaklarını görünce apar topar aynasız sistemlere geçiş yaptılar ama atı alan Bolu tünellerine varmıştı bile.
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    Portraitclub 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten bir 10 yıl içinde dslr almak mantıksız almaya başlayacak. Telefonlar git gide Prof olma yolunda ama camera üreticileri de yerinde durmaz onlarda bişeyler çıkarmak zorunda.
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    tr1990 (Mehmet Öztürk ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kamera satışı baltalanmasın diye , dlsr foto makinaları max 720p kayıt yapabiliyordu. :)) ürün farklılaştırmayı abartmışlardı
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    unknownartist (Emre ışık) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amatör kullanıcının artık profesyonel makina alması inanılmaz anlamsız.

    Profesyonel adam için telefonları makina gibi kullanmak şuan zor.

    En büyük handikap sensör boyutu ve sensör boyutu büyüklüğüyle gelen iso performansı ve dinamik Aralık etkenleri.

    Çok uzak değil bence 5,6 yıla yakalar apsc cihazları telefonlar.

    Full frame ve medium format için daha zaman var.
    Yanıtla +6
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    Spider_hip (Doğan Eray) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Düzgün yazılımlar bulmazlarsa tabi ki pro makinalar epey etkilenmeye devam eder. Yani tek işi kamera olan koca pro makina, işlerinden ufak bir tanesi olan, küçücük lense sahip telefon kamerası ile kafa kafaya gidebiliyorsa orada bir sıkıntı vardır elbet. Çok yabancı videographer ları izledim, ünlülerle çalışanlarını, bir çekime on binlerce dolar alanı. Adamların söylediği fark yazılımda. Yoksa elbette koca lens, küçücük lens ile baş edilememeli. Ama çok sirkülasyonu olan canlı bir sektör olduğu için her türlü hızlı arge telefonlara yapılırken, pro kamera sektörü senelere rağmen kendini geliştirme konusunda pasif kalmış. Hani olayı raw'lar kurtarıyorlardı, artık raw çeken telefonlar bile çıkmaya başladı. İster hazır renk paleti, ister pro raw paleti diyor.
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    Xtrud (Harun Yahya) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony cayır cayır satıyor olay telefonlar değil. Ayrıca sensör üretip telefonlara lens hatta markalama bile yapabilirler ama kafa çalışmıyor yaşlılar yönetiyor
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    esmerbuyucu (E. B.) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kaç senedir olan bir şey. Flickr'da iPhone'lar Canon ve Nikon kameralarından daha popüler.

    www.flickr.com/cameras
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    isakoc (isa koç) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Flickr kullanan kaldı mı. 2004e kadar en popüler sosyal medya platformuydu. Hele bloggera resim, foto yüklenemezken flickr vazgeçilmez bir platformdu. Facebook tan sonra dibi gördü. İnternet tarihinin en kazık satışını yapmışlardı, pardon delicious tan sonra en kazık satış. Yanlış hatırlamıyorsam delicious gibi basit bir özelliği olan siteye 4 milyar dolar vermişti.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    dere.beyi (sert dert) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bi giriş seviyesi bide prof. makine çıkarın olsun bitsin 50 tane farklı model yapıyosunuz milletin de kafası karışıyor
    yada tek makine yapın tek fiyat politikası yapın
    4k 60 fps 10bit 40mp tek tip makine ile yola çıkın
    3-5 yılda bir yeni modeli çıksın
    bütün makinelerin toplam satışını geçer
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    maximus8282 (maximus ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) dere.beyi
    Bu dediğiniz çoğu firma için yapılabilir ama nedense hiçbiri bunu kabul etmiyor.


    Popüler markalardan bir tek Apple yapıyor başarılı da oluyor.



    Güvenlik kameralarının sensörleri de çoğunlukla Sony o alanda da başarılı olacaklarını çok düşünmüyorum.
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    römercan (Ömer Can) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah bilir zamanında biri masaya akıllı telefon kamerası yapma fikrini koymuştur ama kamera satışlarımız azalır düşüncesiyle reddedilmiştir. Piyasada Sony rüzgar estiriyor aynı zamanda kendi kameralarında da çeşitlilik sağlayıp satışlarını belli seviyede tutabiliyor. Bunların da sonu Kodak gibi olacak zamanla. Değişime ayak uyduramayan her firma aynı kaderi paylaşıyor
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    maximus8282 (maximus ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) römercan
    Canon akıllı telefon çıkardı ama tutunamadı.



    Kodak’ta Samsung’la birlikte bir telefon çıkartmıştı o da pek tutmadı.
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    Clusive 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya ne olacaktı?
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