Canon’dan Samsung’a salvo: Ucuz QD-OLED ekranlar

Canon’dan ucuz QD-OLED ekranlar
OLED paneller kendi ışığını üretebilirken ekranlar büyüdükçe parlaklık konusunda sıkıntı yaşamaya başlıyor. Yeşil ve kırmızı kuantum nokta filtreleri ile mavi renkli OLED’leri öne çıkaran QD-OLED böylece renk bozulmasının önüne geçebiliyor ve parlaklığı en yüksek seviyeye çıkarıyordu.
Sektörün önemli bir oyuncusu olmasa da Canon yavaş yavaş iddialı hale gelme çabasında. Firmanın geliştirdiği yeni bir QD-OLED teknolojisi, üretim esnasında nadir metaller yerine kurşun metali kullanıyor. Böylece üretim maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanıyor.
Kurşun materyali hem geri dönüşüm açısından avantajlı hem de nadir metallerin sunduğu dayanıklılığı verebiliyor. Bu sayede daha uygun fiyatlı QD-OLED ekranların da önü açılmış oluyor. Bununla birlikte Canon en erken 2 yıl sonra bu teknolojisini ticarileştirmiş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)