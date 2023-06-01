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    Canon’dan Samsung’a salvo: Ucuz QD-OLED ekranlar

    QD-OLED ekranların yüksek maliyetleri karşısında harekete geçen Canon, aynı dayanıklılıkta olan ancak çok daha düşük maliyetlere sahip yeni bir teknoloji geliştirdi. 
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    Canon Tam Boyutta Gör
    Çok daha verimli ve performanslı olan OLED ekranlar bugün halen yüksek maliyetli ve herkese ulaşacak seviyelere inemedi. Ayrıca bazı dezavantajları da ortaya çıktı. Bunun üzerine üreticiler alternatif bir teknoloji olarak QD-OLED ekranlara yönelmişti.

    Canon’dan ucuz QD-OLED ekranlar

    OLED paneller kendi ışığını üretebilirken ekranlar büyüdükçe parlaklık konusunda sıkıntı yaşamaya başlıyor. Yeşil ve kırmızı kuantum nokta filtreleri ile mavi renkli OLED’leri öne çıkaran QD-OLED böylece renk bozulmasının önüne geçebiliyor ve parlaklığı en yüksek seviyeye çıkarıyordu.

    Sektörün önemli bir oyuncusu olmasa da Canon yavaş yavaş iddialı hale gelme çabasında. Firmanın geliştirdiği yeni bir QD-OLED teknolojisi, üretim esnasında nadir metaller yerine kurşun metali kullanıyor. Böylece üretim maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanıyor.

    Kurşun materyali hem geri dönüşüm açısından avantajlı hem de nadir metallerin sunduğu dayanıklılığı verebiliyor. Bu sayede daha uygun fiyatlı QD-OLED ekranların da önü açılmış oluyor. Bununla birlikte Canon en erken 2 yıl sonra bu teknolojisini ticarileştirmiş olacak.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

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