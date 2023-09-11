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    Çanta şeklindeki fütüristtik Honor V Purse satışa çıkıyor

    Honor, bu ayın başlarında düzenlenen IFA fuarı kapsamında moda odaklı fütüristtik Honor V Purse telefonunu konsept adı altında sergilemişti. Şimdi ise bu telefon satışa çıkıyor.
    Çanta şeklindeki fütüristtik Honor V Purse satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Honor, 1 Eylül'de Honor V Purse adı verilen ve dışa doğru katlanabilir telefonunu sergiledi. Bu telefonu ilginç kılan şey ise clutch çanta özellikleriyle harmanlanan yenilikçi bir konsept tasarıma sahip olmasıydı. Çanta gibi görünmesini sağlayan değiştirilebilir vegan deri kayışlar ve zincirlerle donatılan ürün IFA 2023'te tanıtıldı ancak o dönem cihazın satışa çıkıp çıkmayacağı açıklanmadı. Ancak şimdi ise Honor V Purse resmi olarak satışa sunuluyor.

    Honor V Purse özellikleri ve tasarımı

    Honor tarafından yapılan duyuruda Honor V Purse, 19 Eylül'de Çin'de resmen piyasaya sürülecek. Fiyatı ise belirsiz. Tasarım açısından Honor V Purse, Huawei Mate Xs 2'ye çok benziyor. Dışa doğru katlanabilir akıllı telefon olan Honor V Purse, sadece 9 mm kalınlığıyla şık bir profil sergiliyor. Bununla birlikte, Honor Magic V2, Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Xiaomi MIX Fold 3 gibi içe doğru katlanabilir telefonların aksine, V Purse ikincil bir kapak ekranı içermiyor.

    Öte yandan Honor V Purse satışa çıksa da bu halen bir konsept telefon ve çanta gibi görünse de eşyaları içine koymak gibi bir işleve sahip değil. Sadece bir moda eşyası olarak algılanması daha isabetli olur. Bununla birlikte yine de telefon, çıkarılabilir zincir bağlantı kayışları kullanılarak bir çanta gibi takılabilir. Honor oluşturduğu V Purse tasarımını, kayışlar gibi fiziksel unsurlarla birleştiren etkileşimli Her Zaman Açık Ekran (AOD) stilleriyle bir araya getiriyor. Bunun nasıl işlediğini yukarıdaki GIF’ten anlayabilirsiniz. Tasarım ve stil özelliklerinin yanında Honor V Purse’un donanım tarafındaki yetenekleri belirsiz. Bazı raporlar Honor V Purse'ün Snapdragon 778G çipine sahip olduğunu ve 35W hızlı şarjı destekleyeceğini iddia ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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