Tam Boyutta Gör Honor, 1 Eylül'de Honor V Purse adı verilen ve dışa doğru katlanabilir telefonunu sergiledi. Bu telefonu ilginç kılan şey ise clutch çanta özellikleriyle harmanlanan yenilikçi bir konsept tasarıma sahip olmasıydı. Çanta gibi görünmesini sağlayan değiştirilebilir vegan deri kayışlar ve zincirlerle donatılan ürün IFA 2023'te tanıtıldı ancak o dönem cihazın satışa çıkıp çıkmayacağı açıklanmadı. Ancak şimdi ise Honor V Purse resmi olarak satışa sunuluyor.

Honor V Purse özellikleri ve tasarımı

Honor tarafından yapılan duyuruda Honor V Purse, 19 Eylül'de Çin'de resmen piyasaya sürülecek. Fiyatı ise belirsiz. Tasarım açısından Honor V Purse, Huawei Mate Xs 2'ye çok benziyor. Dışa doğru katlanabilir akıllı telefon olan Honor V Purse, sadece 9 mm kalınlığıyla şık bir profil sergiliyor. Bununla birlikte, Honor Magic V2, Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Xiaomi MIX Fold 3 gibi içe doğru katlanabilir telefonların aksine, V Purse ikincil bir kapak ekranı içermiyor.

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Öte yandan Honor V Purse satışa çıksa da bu halen bir konsept telefon ve çanta gibi görünse de eşyaları içine koymak gibi bir işleve sahip değil. Sadece bir moda eşyası olarak algılanması daha isabetli olur. Bununla birlikte yine de telefon, çıkarılabilir zincir bağlantı kayışları kullanılarak bir çanta gibi takılabilir. Honor oluşturduğu V Purse tasarımını, kayışlar gibi fiziksel unsurlarla birleştiren etkileşimli Her Zaman Açık Ekran (AOD) stilleriyle bir araya getiriyor. Bunun nasıl işlediğini yukarıdaki GIF’ten anlayabilirsiniz. Tasarım ve stil özelliklerinin yanında Honor V Purse’un donanım tarafındaki yetenekleri belirsiz. Bazı raporlar Honor V Purse'ün Snapdragon 778G çipine sahip olduğunu ve 35W hızlı şarjı destekleyeceğini iddia ediyor.

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Çanta şeklindeki fütüristtik Honor V Purse satışa çıkıyor