Çanta şeklindeki fütüristtik Honor V Purse satışa çıkıyor

Honor V Purse özellikleri ve tasarımı
Honor tarafından yapılan duyuruda Honor V Purse, 19 Eylül'de Çin'de resmen piyasaya sürülecek. Fiyatı ise belirsiz. Tasarım açısından Honor V Purse, Huawei Mate Xs 2'ye çok benziyor. Dışa doğru katlanabilir akıllı telefon olan Honor V Purse, sadece 9 mm kalınlığıyla şık bir profil sergiliyor. Bununla birlikte, Honor Magic V2, Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Xiaomi MIX Fold 3 gibi içe doğru katlanabilir telefonların aksine, V Purse ikincil bir kapak ekranı içermiyor.
Öte yandan Honor V Purse satışa çıksa da bu halen bir konsept telefon ve çanta gibi görünse de eşyaları içine koymak gibi bir işleve sahip değil. Sadece bir moda eşyası olarak algılanması daha isabetli olur. Bununla birlikte yine de telefon, çıkarılabilir zincir bağlantı kayışları kullanılarak bir çanta gibi takılabilir. Honor oluşturduğu V Purse tasarımını, kayışlar gibi fiziksel unsurlarla birleştiren etkileşimli Her Zaman Açık Ekran (AOD) stilleriyle bir araya getiriyor. Bunun nasıl işlediğini yukarıdaki GIF’ten anlayabilirsiniz. Tasarım ve stil özelliklerinin yanında Honor V Purse’un donanım tarafındaki yetenekleri belirsiz. Bazı raporlar Honor V Purse'ün Snapdragon 778G çipine sahip olduğunu ve 35W hızlı şarjı destekleyeceğini iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.