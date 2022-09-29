CAPTCHA'ya alternatif geliyor: Görsellerde trafik lambası ve baca aramaya son

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Cloudflare, kullanıcının kendisini değil, tarayıcısını kontrol eden Turnstile adlı yeni bir CAPTCHA türünü test etmeye başladı. Yeni teknoloji, kullanıcıları bot olmadıklarını doğrulamak için gereken sinir bozucu testlerden kurtarmak için tasarlandı. Turnstile API'sinin test sürümü herkese ücretsiz olarak sunuluyor.

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Geliştiricilere göre Turnstile, CAPTCHA'ya "kullanışlı ve gizliliği koruyan bir alternatif". Yeni captcha türünün, kullanıcıları ortalama 32 saniye süren standart doğrulama sürecinden geçmek zorunda kalmaktan kurtaracağı belirtiliyor. Bunun yerine, web kaynakları gerçek kullanıcıları botlardan sadece bir saniye içinde ayırt edebilecek.

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Turnstile sistemi kullanıcıdan görsel bir bulmaca çözmesini istemez. Kullanıcı davranışını tespit etmek için tarayıcıdan bir dizi JavaScript sorgusu gerçekleştirir, bu da sistemin bir botun değil gerçek bir kişinin kimlik doğrulaması yaptığını anlamasını sağlar. Algoritma ayrıca CAPTCHA geçme sürecini hızlandırmak için başarıyla tamamlanan görevleri yenileriyle karşılaştırırken makine öğrenimini kullanıyor.

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Bu aşamada, Turnstile API'sinin beta sürümü, kullanmak isteyen herkese ücretsiz olarak sunuluyor ve kullanmak için Cloudflare müşterisi olmanız veya şirketin ağları üzerinden trafik geçirmeniz gerekmiyor. Hizmeti kurma süreci, CAPTCHA'nın mevcut JavaScript tabanlı sürümünün değiştirilmesini içeriyor ve Cloudflare destek sayfasında ayrıntılı olarak açıklanmış.

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