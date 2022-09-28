Chrome artık adres çubuğunda "geçmiş, yer imi ve sekme" araması yapmanıza izin veriyor

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Google, Android için Chrome'daki adres çubuğunu yeniden tasarlamaya çalışırken, tarayıcının masaüstü sürümü, geçmiş, yer imleri ve sekmeler arasında hızla arama yapmanızı sağlayan kullanışlı bir özellik aldı.

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Yeni özelliği kullanmak için adres çubuğuna @history, @bookmarks veya @tabs (tarayıcınız Türkçe ise @geçmiş, @yerimi veya @sekmeler) yazıp boşluk tuşuna bastığınızda adres çubuğu sırasıyla tarayıcı geçmişi, yer imleri veya sekmeler için bir arama alanına dönüşecektir. Sonuçlar doğrudan adres çubuğunda görüntülenir, böylece ok tuşları veya fare imleci ile aralarında gezinebilirsiniz.

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Hemen kullanmak için etkinleştirebilirsiniz

Tam ekran arama sonucuna atlamak için Enter tuşuna da basabilirsiniz. Eşleşme mümkün olduğunca doğruysa, Enter sizi hemen ilgili siteye götürecektir. Yeni özellik Chrome 106'nın beta sürümünde zaten etkinleştirilmiş durumda.

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Ancak Chrome 105'in kararlı yapısında da etkinleştirilebilir. Bunu yapmak için adres çubuğuna chrome://flags/#omnibox-site-search-starter-pack yazarak "Omnibox Site Search Starter Pack" ayarını etkinleştirmeniz gerekiyor.

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Chrome adres çubuğuna arama özelliği geldi