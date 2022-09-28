Chrome artık adres çubuğunda "geçmiş, yer imi ve sekme" araması yapmanıza izin veriyor

Google, Android için Chrome'daki adres çubuğunu yeniden tasarlamaya çalışırken, tarayıcının masaüstü sürümü, geçmiş, yer imleri ve sekmeler arasında hızla arama yapmanızı sağlayan kullanışlı bir özellik aldı.
Yeni özelliği kullanmak için adres çubuğuna @history, @bookmarks veya @tabs (tarayıcınız Türkçe ise @geçmiş, @yerimi veya @sekmeler) yazıp boşluk tuşuna bastığınızda adres çubuğu sırasıyla tarayıcı geçmişi, yer imleri veya sekmeler için bir arama alanına dönüşecektir. Sonuçlar doğrudan adres çubuğunda görüntülenir, böylece ok tuşları veya fare imleci ile aralarında gezinebilirsiniz.
Hemen kullanmak için etkinleştirebilirsiniz
Tam ekran arama sonucuna atlamak için Enter tuşuna da basabilirsiniz. Eşleşme mümkün olduğunca doğruysa, Enter sizi hemen ilgili siteye götürecektir. Yeni özellik Chrome 106'nın beta sürümünde zaten etkinleştirilmiş durumda.
Ancak Chrome 105'in kararlı yapısında da etkinleştirilebilir. Bunu yapmak için adres çubuğuna chrome://flags/#omnibox-site-search-starter-pack yazarak "Omnibox Site Search Starter Pack" ayarını etkinleştirmeniz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum