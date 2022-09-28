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    Chrome artık adres çubuğunda "geçmiş, yer imi ve sekme" araması yapmanıza izin veriyor

    Chrome'un son sürümüne gelen güncelleme ile birlikte artık tarayıcı geçmişi, yer imi ve sekme aramaları doğrudan adres çubuğundan yapılabilecek.                 
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    Chrome adres çubuğuna arama özelliği geldi
    Tam Boyutta Gör

    Google, Android için Chrome'daki adres çubuğunu yeniden tasarlamaya çalışırken, tarayıcının masaüstü sürümü, geçmiş, yer imleri ve sekmeler arasında hızla arama yapmanızı sağlayan kullanışlı bir özellik aldı.

    Yeni özelliği kullanmak için adres çubuğuna @history, @bookmarks veya @tabs (tarayıcınız Türkçe ise @geçmiş, @yerimi veya @sekmeler) yazıp boşluk tuşuna bastığınızda adres çubuğu sırasıyla tarayıcı geçmişi, yer imleri veya sekmeler için bir arama alanına dönüşecektir. Sonuçlar doğrudan adres çubuğunda görüntülenir, böylece ok tuşları veya fare imleci ile aralarında gezinebilirsiniz.

    Chrome adres çubuğuna arama özelliği geldi
    Tam Boyutta Gör

    Hemen kullanmak için etkinleştirebilirsiniz

    Tam ekran arama sonucuna atlamak için Enter tuşuna da basabilirsiniz. Eşleşme mümkün olduğunca doğruysa, Enter sizi hemen ilgili siteye götürecektir. Yeni özellik Chrome 106'nın beta sürümünde zaten etkinleştirilmiş durumda.

    Chrome adres çubuğuna arama özelliği geldi
    Tam Boyutta Gör

    Ancak Chrome 105'in kararlı yapısında da etkinleştirilebilir. Bunu yapmak için adres çubuğuna chrome://flags/#omnibox-site-search-starter-pack yazarak "Omnibox Site Search Starter Pack" ayarını etkinleştirmeniz gerekiyor.

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    Sarı Mucit 3 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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