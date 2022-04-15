Cardano kurucusundan Elon Musk'a çağrı

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Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter ile yakından ilgilenmesi son zamanların en popüler konularından biri oldu. İlk olarak Twitter’ın yüzde 9,2 hissesini satın alan Musk, sonrasında 41 milyar dolar ödeyerek Twitter’ı satın almayı bile teklif etti. Bu girişim başarısız sonuçlansa da yankıları devam ediyor. Bu atmosferde Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson da Musk’a yeni bir öneriyle geldi.

Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 43 milyar dolar teklif etti 1 gün önce eklendi

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Elon Musk'a birlikte sıfırdan yeni bir merkezi olmayan sosyal medya platformu oluşturmayı önerdi.

Tabii bu öneri yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Telos blok zincirinin baş mimarı Douglas Horn, ikiliden çıkacak projenin 2035 yılına kadar teslim edileceği tahmininde bulundu. Bir başka kullanıcı ise Cardano tabanlı uygulamaların rahatsız edici bazı teknik sorunlarına gönderme yaparak, kurulacak platformun dakikada sadece 10 mesaj göndermeye izin verebileceğini söyledi.

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Cardano kurucusundan Musk’a merkeziyetsiz sosyal medya önerisi