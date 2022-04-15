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    Cardano kurucusundan Elon Musk'a çağrı

    Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Tesla CEO'su Elon Musk'a merkezi olmayan sosyal medya platformu kurmayı önerdi.                                                      
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    Cardano kurucusundan Musk’a merkeziyetsiz sosyal medya önerisi
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    Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter ile yakından ilgilenmesi son zamanların en popüler konularından biri oldu. İlk olarak Twitter’ın yüzde 9,2 hissesini satın alan Musk, sonrasında 41 milyar dolar ödeyerek Twitter’ı satın almayı bile teklif etti. Bu girişim başarısız sonuçlansa da yankıları devam ediyor. Bu atmosferde Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson da Musk’a yeni bir öneriyle geldi.

    Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Elon Musk'a birlikte sıfırdan yeni bir merkezi olmayan sosyal medya platformu oluşturmayı önerdi.

    Tabii bu öneri yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Telos blok zincirinin baş mimarı Douglas Horn, ikiliden çıkacak projenin 2035 yılına kadar teslim edileceği tahmininde bulundu. Bir başka kullanıcı ise Cardano tabanlı uygulamaların rahatsız edici bazı teknik sorunlarına gönderme yaparak, kurulacak platformun dakikada sadece 10 mesaj göndermeye izin verebileceğini söyledi.

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    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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