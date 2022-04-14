Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 43 milyar dolar teklif etti

Elon Musk, Twitter'ı hisse başına 54,2 dolara satın almayı teklif etti. Bloomberg, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan belgelere atıfta bulunarak, anlaşmanın tamamlanması halinde şirketin tamamının yaklaşık 43 milyar dolar değerinde olacağını bildirdi.
Musk'ın teklifinden sonra Twitter hisseleri değer kazandı
Bu yazının yazıldığı sırada Twitter hissesi 45,85 dolar değerinde ve sosyal ağ ise 36,71 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahipti. Sosyal medya şirketinin hisseleri Musk'ın teklifinden bu yana %18 arttı.
Bloomberg'e göre Elon Musk'ın kişisel serveti şu anda 260 milyar dolar civarında. Nisan ayı başlarında Musk'ın Twitter'da %9,2 hisse satın aldığını ve ardından şirketin ona yönetim kurulu üyeliği teklif ettiğini hatırlatalım. Ancak Tesla ve SpaceX'in kurucusu bu teklifi reddetmeye karar vermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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