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    Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 43 milyar dolar teklif etti

    Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sosyal ağın olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu ve bunu ortaya çıkaracağını söyledi.                                
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    Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 43 milyar dolar teklif etti
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    Elon Musk, Twitter'ı hisse başına 54,2 dolara satın almayı teklif etti. Bloomberg, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan belgelere atıfta bulunarak, anlaşmanın tamamlanması halinde şirketin tamamının yaklaşık 43 milyar dolar değerinde olacağını bildirdi.

    Musk'ın teklifinden sonra Twitter hisseleri değer kazandı

    Bu yazının yazıldığı sırada Twitter hissesi 45,85 dolar değerinde ve sosyal ağ ise 36,71 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahipti. Sosyal medya şirketinin hisseleri Musk'ın teklifinden bu yana %18 arttı.

    Bloomberg'e göre Elon Musk'ın kişisel serveti şu anda 260 milyar dolar civarında. Nisan ayı başlarında Musk'ın Twitter'da %9,2 hisse satın aldığını ve ardından şirketin ona yönetim kurulu üyeliği teklif ettiğini hatırlatalım. Ancak Tesla ve SpaceX'in kurucusu bu teklifi reddetmeye karar vermişti.

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    orcnd 11 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 17 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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    twitter, elon musk ve
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