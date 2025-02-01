Casio 10 yıl pil ömrü sunan yeni kol saatlerini tanıttı

Casio AE-1600H özellikleri ve fiyatı
Casio AE-1600H serisi tek bir CR2032 pil ile 10 yıl kullanım süresi vaadiyle geliyor. 10 metreye kadar suya dayanıklı olan saat, altıgen bir tasarıma sahip. LED ışığı Afterglow fonksiyonu ile düşük ışık koşullarında daha iyi bir görüntü sağlıyor.
Büyük LCD ekran kullanıcıya daha rahat bir tecrübe sunan saat 1/100 saniye kronometre, sayaç, çift mod, çok fonksiyonlu alarm gibi özelliklerle geliyor ve takvim de 2099 yılına kadar ayarlanmış durumda. 52 gram ağırlığa sahip olan Casio AE-1600H modeli 39.90 Euro fiyat etiketi ile farklı renklerde satışa sunulacak.
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P