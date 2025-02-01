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    Casio 10 yıl pil ömrü sunan yeni kol saatlerini tanıttı

    Casio AE-1600H kol saati serisi akıllı saat trendinden uzak durmak isteyen tüketiciler için uzun kullanım süresi ve su altında dayanıklılık özellikleri ile geliyor.  
    Casio Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı saatler çok büyük bir yaygınlık ağına ulaşmışken, geleneksel kol saatleri de kolay kolay pazarı bırakmak istemiyor. Casio bu hafta dayanıklılık ve uzun ömür ile dikkat çeken AE-1600H saat serisini tanıttı. 

    Casio AE-1600H özellikleri ve fiyatı

    Casio AE-1600H serisi tek bir CR2032 pil ile 10 yıl kullanım süresi vaadiyle geliyor. 10 metreye kadar suya dayanıklı olan saat, altıgen bir tasarıma sahip. LED ışığı Afterglow fonksiyonu ile düşük ışık koşullarında daha iyi bir görüntü sağlıyor. 

    Büyük LCD ekran kullanıcıya daha rahat bir tecrübe sunan saat 1/100 saniye kronometre, sayaç, çift mod, çok fonksiyonlu alarm gibi özelliklerle geliyor ve takvim de 2099 yılına kadar ayarlanmış durumda. 52 gram ağırlığa sahip olan Casio AE-1600H modeli 39.90 Euro fiyat etiketi ile farklı renklerde satışa sunulacak. 

     
     

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