Casio 10 yıl pil ömrü sunan yeni kol saatlerini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Günümüzde akıllı saatler çok büyük bir yaygınlık ağına ulaşmışken, geleneksel kol saatleri de kolay kolay pazarı bırakmak istemiyor. Casio bu hafta dayanıklılık ve uzun ömür ile dikkat çeken AE-1600H saat serisini tanıttı.

Casio AE-1600H özellikleri ve fiyatı

Casio AE-1600H serisi tek bir CR2032 pil ile 10 yıl kullanım süresi vaadiyle geliyor. 10 metreye kadar suya dayanıklı olan saat, altıgen bir tasarıma sahip. LED ışığı Afterglow fonksiyonu ile düşük ışık koşullarında daha iyi bir görüntü sağlıyor.

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Büyük LCD ekran kullanıcıya daha rahat bir tecrübe sunan saat 1/100 saniye kronometre, sayaç, çift mod, çok fonksiyonlu alarm gibi özelliklerle geliyor ve takvim de 2099 yılına kadar ayarlanmış durumda. 52 gram ağırlığa sahip olan Casio AE-1600H modeli 39.90 Euro fiyat etiketi ile farklı renklerde satışa sunulacak.





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