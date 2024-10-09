Casio siber saldırıya uğradı, yeni ürünlerin çıkışı gecikecek

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en önemli saat üreticileri arasında yer alan Casio talihsiz günlerden geçiyor. Japon elektronik devi siber saldırı neticesinde mağdur olurken ürün döngüsünde de sıkıntılar yaşıyor.

Casio sıkıntılı günlerden geçiyor

Firmadan yapılan açıklamada 5 Ekim tarihinde şirket ağına bir siber saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Tanımlamayan şahısların veya grupların yaptığı saldırı sonrasında sistemler çöktü ve hizmetler kesintiye uğradı.

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Henüz müşteri verilerinin çalınıp çalınmadığı bilinmiyor. Firma yöneticileri müşterilerden ve yatırımcılardan özür dileyen bir bildiri yayınladı. Güvenlik birimleri ile saldırının kapsamı konusunda iş birliği yapılmış durumda.

Siber saldırı ürünlerin çıkışını da geciktirdi. Normalde 18 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek olan Casio GMC-B2100AD-2A ve GMC-B2100D-1A modellerinin daha ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. 50. yıla özel G-Shock GMC-B2100ZE-1A modelinin de çıkış tarihi gecikecek.

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