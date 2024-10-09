Casio siber saldırıya uğradı, yeni ürünlerin çıkışı gecikecek

Casio sıkıntılı günlerden geçiyor
Firmadan yapılan açıklamada 5 Ekim tarihinde şirket ağına bir siber saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Tanımlamayan şahısların veya grupların yaptığı saldırı sonrasında sistemler çöktü ve hizmetler kesintiye uğradı.
Henüz müşteri verilerinin çalınıp çalınmadığı bilinmiyor. Firma yöneticileri müşterilerden ve yatırımcılardan özür dileyen bir bildiri yayınladı. Güvenlik birimleri ile saldırının kapsamı konusunda iş birliği yapılmış durumda.
Siber saldırı ürünlerin çıkışını da geciktirdi. Normalde 18 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek olan Casio GMC-B2100AD-2A ve GMC-B2100D-1A modellerinin daha ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. 50. yıla özel G-Shock GMC-B2100ZE-1A modelinin de çıkış tarihi gecikecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.