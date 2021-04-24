CD Projekt, Cyberpunk 2077'den büyük bir ders aldığını söylüyor

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Cyberpunk 2077'nin yayıncılığını ve geliştiriciliğini yapan CD Projekt Red, geçtiğimiz günlerde 2020 yılına ait mali sonuçlarını açıkladıkları bir toplantı düzenledi. Orada stüdyonun sahibi olduğu oyunların istatistikleri paylaşılırken bir yandan da geleceğe dair bazı detaylar paylaşıldı.

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Toplantıda CD Projekt şu cümleleri kullandı: "Oyunculara ve oyun sektörüne yepyeni bir IP'yi, yani Cyberpunk 2077'yi sunmayı başardık. Şimdi hem Witcher hem de Cyberpunk ile birlikte CD projekt'in geleceğini oluşturacağımız iki büyük markamız bulunuyor. Cyberpunk 2077'de her şeyin planlandığı gibi gitmediğini biliyoruz ancak bu durumdan asla unutamayacağımız bir ders çıkardık."

Cyberpunk 2077 her ne kadar sorunlu bir çıkış yapsa da tüm dünyada gayet başarılı satış sayılarına ulaştığını söyleyebiliriz. Özellikle PlayStation'da bile 3.84 milyon adet satılması markanın ne kadar popüler olduğunu gösteriyor.

Umuyoruz CD Projekt dediği gibi büyük bir ders almıştır. Daha öncesinde de reklam konusunda hata yaptıklarını kabul ettiklerini artık daha kısa süreli reklam çalışmaları yapacaklarını söylemişlerdi. CD Projekt'in bundan sonraki süreçte yeni Witcher ve Cyberpunk oyunları geliştireceği biliniyor.

https://www.ign.com/articles/after-cyberpunk-2077-launch-cd-projekt-says-its-learned-a-huge-lesson

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