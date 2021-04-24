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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CD Projekt, Cyberpunk 2077'den büyük bir ders aldığını söylüyor

    2020 yılında oyuncuların en çok konuştuğu Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi oyundan büyük bir ders aldıklarını söyledi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    24 Nisan 2021, 14:00 (1 gün)
    2,4b
    2
    10
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    CD Projekt, Cyberpunk 2077'den büyük bir ders aldığını söylüyor
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    Cyberpunk 2077'nin yayıncılığını ve geliştiriciliğini yapan CD Projekt Red, geçtiğimiz günlerde 2020 yılına ait mali sonuçlarını açıkladıkları bir toplantı düzenledi. Orada stüdyonun sahibi olduğu oyunların istatistikleri paylaşılırken bir yandan da geleceğe dair bazı detaylar paylaşıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'yi kaç kişinin iade ettiği ve satın aldığı açıklandı"

    Toplantıda CD Projekt şu cümleleri kullandı: "Oyunculara ve oyun sektörüne yepyeni bir IP'yi, yani Cyberpunk 2077'yi sunmayı başardık. Şimdi hem Witcher hem de Cyberpunk ile birlikte CD projekt'in geleceğini oluşturacağımız iki büyük markamız bulunuyor. Cyberpunk 2077'de her şeyin planlandığı gibi gitmediğini biliyoruz ancak bu durumdan asla unutamayacağımız bir ders çıkardık."

    Cyberpunk 2077 her ne kadar sorunlu bir çıkış yapsa da tüm dünyada gayet başarılı satış sayılarına ulaştığını söyleyebiliriz. Özellikle PlayStation'da bile 3.84 milyon adet satılması markanın ne kadar popüler olduğunu gösteriyor. 

    Umuyoruz CD Projekt dediği gibi büyük bir ders almıştır. Daha öncesinde de reklam konusunda hata yaptıklarını kabul ettiklerini artık daha kısa süreli reklam çalışmaları yapacaklarını söylemişlerdi. CD Projekt'in bundan sonraki süreçte yeni Witcher ve Cyberpunk oyunları geliştireceği biliniyor.



    https://www.ign.com/articles/after-cyberpunk-2077-launch-cd-projekt-says-its-learned-a-huge-lesson
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    djtomcat 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    onkuba 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyuncularda büyük dersler aldı. Uzun bir süre CD Projeckt'in çıkardığı hiç bir oyunun ön satışları bu kadar fazla olmayacaktır. İncelemelerden sonra insanlar oyunlarınızı alıp almamaya karar verecek.
    Oyuncularda büyük dersler aldı. Uzun bir süre CD Projeckt'in çıkardığı hiç bir oyunun ön satışları bu kadar fazla olmayacaktır. İncelemelerden sonra insanlar oy...
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    Yanıtla +23
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    Chromer 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    CP 2077 yi piyasaya sürerken konsollarda şaşırtıcı şekilde iyi çalışıyor diye alenen yalan söylemeseydiniz inanırdım. Çıkarttığın ders yalan söylememek mi?
    Yanıtla +22
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    CaptainReinhard34 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yaptığınız hata aşırı büyük sorun hata yapılması da değil doğrudan oyunculara yalanlar söylediniz.
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    TORU-NAGA (POLAT AGA) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    CD Projekt pr tam gaz.
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    muratkaya (Murat KAYA) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Temel trafik kazası geçirip ölmüş, göğe yükselirken 'pu da baa ders olsun' demiş.
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zahmet olacak biraz ama, hadi neyse..
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    semihadal 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    RDR2'nin ne kadar iyi olduğunu bize tekrar hatırlattı
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    DelNaja 1 gün ( Mesaj Silindi )
    oyun buglı çıkabilir pandemi koşulları yüzünden problemler yaşanmış olabilir bu oyunculara dürüstçe yansıtılır ben ve benim gibi çoğu oyuncu gerekli güncellemeleri bekler yine tam fiyattan gerekirse bu oyunu alır, çünkü bu oyun için büyük bir beklentiye girdik... oyunun problemli olması hatadır değildir problem oyun çıkmadan önce PS4'de çalışıyor deyip çalışmayan bir oyunu çıkarmanız ve yalan söylemeniz
    Yanıtla +2
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Olan PlayStation sahiplerine oldu dijitalden oyunu alıp oynayamadılar.
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    U ulayrason 1 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel bir oyun yapmışlar buglar giderilip.guzel.dlc de geldimi iş tamam
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    CaptainReinhard34 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yaptığınız hata aşırı büyük sorun hata yapılması da değil doğrudan oyunculara yalanlar söylediniz.
    Yanıtla +10
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    onkuba 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyuncularda büyük dersler aldı. Uzun bir süre CD Projeckt'in çıkardığı hiç bir oyunun ön satışları bu kadar fazla olmayacaktır. İncelemelerden sonra insanlar oyunlarınızı alıp almamaya karar verecek.
    Yanıtla +23
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    Chromer 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    CP 2077 yi piyasaya sürerken konsollarda şaşırtıcı şekilde iyi çalışıyor diye alenen yalan söylemeseydiniz inanırdım. Çıkarttığın ders yalan söylememek mi?
    Yanıtla +22
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    2431 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, oyun ve
    4 etiket daha cd projekt red cd projekt witcher Yazılım
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