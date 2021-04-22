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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'yi kaç kişinin iade ettiği ve satın aldığı açıklandı

    Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 ve adını en iyi oyunlar listesine yazdıran The Witcher 3'ün ne kadar sattığı açıklandı.
    22 Nisan 2021, 22:45 (10 dk.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'yi kaç kişinin iade ettiği ve satın aldığı açıklandı
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    The Witcher ve Cyberpunk 2077 oyunları ile popülerlik kazanan video oyun şirketi CD Projekt Red, oyunları hakkında bazı istatistikler açıkladı.

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    CD Projekt'in yaptığı açıklamaya göre 10 Aralık 2020'de çıkan oyun, 31 Aralık 2020 tarihine kadar toplamda 13.7 milyon satarken, şirketin diğer oyunu The Witcher serisinin satışları ise 50 milyonu geçmiş durumda. 50 milyonluk satış miktarının 30 milyonu The Witcher 3'e ait. 

    Cyberpunk 2077'nin satışlarının %56'sı, yani 7.67 milyon adeti PC'de; %28'i, yani 3.84 milyon adeti PS4'te ve %17'si da yani 2.33 milyon adeti de Xbox One'da bulunuyor. Tüm satışların yaklaşık 10 milyon adeti de dijital olarak satılmış.

    Son olarak IGN'in haberine göre oyunu yaklaşık 30.000 kişi geri iade etmek istemiş. İadeler için CD Projekt Red, 2.23 milyon dolar kaybetmiş. Cyberpunk 2077 oyuncular tarafından ciddi bir şekilde eleştiriye tutulsa da oyunun gayet iyi sattığını ve iade isteyenlerin beklenenden az olduğunu söylemek gerek. Bu verilere 2021 verilerinin dahil olmadığını hatırlatalım. Oyunun yeni nesil sürümünün ve PlayStation Store'a yeniden gelmesinin ardından satışlar artacaktır.



    Kaynakça https://www.ign.com/articles/cdpr-issued-some-30000-refunds-for-cyberpunk-2077 https://www.gamespot.com/articles/cyberpunk-2077-sold-13-7-million-copies-in-21-days-30000-people-got-refunds/1100-6490486/
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    frostburn 10 saat önce

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    FerdosParadise 1 gün önce

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    CaptainReinhard34 36 sn. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Reklamcılık kazandı. CD Projekt Red delicesine reklam yaptı Cyberpunk 2077 için haliyle aşırı hypledı herkesi ve ön siparişler yağdı sonrası da geldi tabi bu hype trenine katılanlardan birisi olarak hiç memnun kalmadım. Oyunun tahminen beklenilen seviyeye gelmesi 1 yılı bulacaktır öylece duruyor Steam envanterimde. Bu şirketin yaptığı her açıklamaya bundan sonra şüphe ile yaklaşacağım ne yazık ki.
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