Cyberpunk 2077'yi kaç kişinin iade ettiği ve satın aldığı açıklandı

Tam Boyutta Gör

The Witcher ve Cyberpunk 2077 oyunları ile popülerlik kazanan video oyun şirketi CD Projekt Red, oyunları hakkında bazı istatistikler açıkladı.

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt, Polonya Rekabet Kurumu tarafından para cezası yiyebilir

Ayrıca Bkz. "GeForce NOW kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi"

CD Projekt'in yaptığı açıklamaya göre 10 Aralık 2020'de çıkan oyun, 31 Aralık 2020 tarihine kadar toplamda 13.7 milyon satarken, şirketin diğer oyunu The Witcher serisinin satışları ise 50 milyonu geçmiş durumda. 50 milyonluk satış miktarının 30 milyonu The Witcher 3'e ait.

Cyberpunk 2077'nin satışlarının %56'sı, yani 7.67 milyon adeti PC'de; %28'i, yani 3.84 milyon adeti PS4'te ve %17'si da yani 2.33 milyon adeti de Xbox One'da bulunuyor. Tüm satışların yaklaşık 10 milyon adeti de dijital olarak satılmış.

Son olarak IGN'in haberine göre oyunu yaklaşık 30.000 kişi geri iade etmek istemiş. İadeler için CD Projekt Red, 2.23 milyon dolar kaybetmiş. Cyberpunk 2077 oyuncular tarafından ciddi bir şekilde eleştiriye tutulsa da oyunun gayet iyi sattığını ve iade isteyenlerin beklenenden az olduğunu söylemek gerek. Bu verilere 2021 verilerinin dahil olmadığını hatırlatalım. Oyunun yeni nesil sürümünün ve PlayStation Store'a yeniden gelmesinin ardından satışlar artacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.