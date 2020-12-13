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    CD Projekt'in yönetim ekibi, Cyberpunk 2077'nin hatalı çıkmasının sorumluluğunu üstlendi

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ancak hata sebebiyle bazı oyuncuların keyfini kaçıran Cyberpunk 2077'nin yönetim ekibi, hatalar için sorumluluğu üstlendi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    14

    CD Projekt'in yönetim ekibi, Cyberpunk 2077'nin hatalı çıkmasının sorumluluğunu üstlendi

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirmişti ancak bazı sorunlar barındırıyordu. 

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 için hataları gideren yeni bir yama yayınlandı"

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    Bloomberg'in geçtiğimiz gün yayınladığı bir rapora göre CD Projekt Red'in yönetim ekibi, Cyberpunk 2077'nin hatalı çıkmasındaki sorumluluğu üstlendi. Henüz CD Projekt tarafından bir açıklama gelmese de Bloomberg'in açıklamasına göre oyunun hatalı çıkmasına rağmen geliştirici ekibe ekstra ödeme yapılacağı söylenmiş.

    Bu tarz büyük şirketlerin bir oyunu çıktığında, oyunun aldığı puanlar ve çıkışındaki genel yorumlara bakılarak oyunu geliştiren ekibe ekstra bir ödeme yapılıyor. Bildiğiniz gibi oyun içerik olarak ne kadar dolu olsa da hataların olduğu bir gerçek. Yani oyunun bir süre daha geliştirme sürecinde kalması gerekiyordu. Bu eleştirilere rağmen de CD Projekt, ekstra ödemeleri yine de yapacağını yazmış rapora. Bu konudan bir çıkarım yapmak gerekirse yönetim ekibi, oyunun erken çıkmasında biraz ısrarcı davranmış gibi duruyor diyebiliriz. 

    Umuyoruz ki bu zorlu süreçte oyunu geliştiren ekibin emeğinin karşılığı sonuna kadar karşılanır, oyunun tüm sorunları yakın zamanda çözülür ve tüm oyuncular bu oyunu deneyimleyebilir.

    Ayrıca son olarak CD Projekt Red, oyunun satışları ile ilgili bir açıklama yaptı ve açıklamaya göre CD Projekt Red, daha ilk günden Cyberpunk 2077'den kâra geçmeye başlamış. 



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-12-12-cd-projekt-bosses-reportedly-tell-staff-they-will-get-their-full-bonuses-despite-cyberpunk-2077s-buggy-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şirket borsaya açıldımı işte böyle oluyor. Yatırımcı küsmesin baskı yapmasın kar etsin derken 3 ay sonra çıkması gereken oyun erken çıkarılıyor.



    Borsaya açık şirketlerin sonu hep böyle maalesef.
    Şirket borsaya açıldımı işte böyle oluyor. Yatırımcı küsmesin baskı yapmasın kar etsin derken 3 ay sonra çıkması gereken oyun erken çıkarılıyor.
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    1 Yanıt Yanıtla +51
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence çok abartıyorlar. Koca oyun, zibilyon tane detay var. Çabuk çıksın diye sadece yönetim değil oyuncular da çok zorladı. Oyun biraz ertelenirse, yapımcılara ölüm tehditleri savuran manyaklar bile var. Yani ya zorlama, az daha bekle. Ya da ilk 2-3 ay buglara falan çok söylenme yani, illaki güncellemeler ile düzeltirler. Millet hayat memat meselesi yapıyor. Fıstık gibi oyun işte, daha ne dlc ler, modlar vs ler çıkar. Kimisi indirim ile 20 liraya en az 100 saatlik eğlence sunan oyunlara bile verip veriştiriyor. Kardeşim 100 saat oynamışsın dile kolay, eğlenmişsin işte, bir öğün yemekten ucuz, hala ne çok söylenebiliyorsun.
    Bence çok abartıyorlar. Koca oyun, zibilyon tane detay var. Çabuk çıksın diye sadece yönetim değil oyuncular da çok zorladı. Oyun biraz ertelenirse, yapımcılara...
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    2 Yanıt Yanıtla +43
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    deoks 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Peki rockstar nasıl beceriyor bu işi? Rdr2'yi yıllarca güzelce geliştirdiler. Niye hala çıkmadı diyen de olmadı. 3 sene geçti RDR2 kalitesine hala yaklaşabilen de olmadı. Hatalı yönetimin bir sonucu resmen.
    Peki rockstar nasıl beceriyor bu işi? Rdr2'yi yıllarca güzelce geliştirdiler. Niye hala çıkmadı diyen de olmadı. 3 sene geçti RDR2 kalitesine hala yaklaşabilen ...
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    3 Yanıt Yanıtla +30
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    çünkü rockstar gta için geliştirdikleri alt yapıyı uyarladı burada 10 yıllık birikimden bahsediyoruz ..
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    .: mds :. (mds mds) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bu develer 8 yıldır yaptıkları oyunu hiç mi test etmemişler?
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    ageofempiresköylüsü 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    2021'de cyberpunk 2077 definitive edition görür müyüz

    bence görürüz
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    karagece25 (Mehmet Ali TARHAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Konserve adam hataları Minecraft la anlaşılıp düzeltilcekmiş.Kesin bilgi.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hatanın sorumlusu CD Projekt yönetimi değil cehape yönetimidir




    @Boldrex
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    serafon 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her ürün geliştiren bilir ki müşteri yüzü görmeden ürünü eksiksiz çıkarmak çok zordur. Özellikle proje büyük ve önceki projenin devamı vb değilse.
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    STMUS (HIP 27989) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun en az 1 yıl daha ertelenmeliydi zaten, çok baskı gelince çıkartalım gitsin denilmiş gibi bir hali var.
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    Light of Galadriel 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2019 yılında o meşhur keanu reevesli olan e3 de çıkış tarihi vermeselerdi ya da 5 6 ay daha ileri bir tarih verselerdi ne olurdu sanki... şuan hatalarından arınmış kusursuz bir oyun oynardık en azından. ps4 e almayı düşünüyordum vaz geçtim oyun ilk duyurulduğunda ps4 çıkmamıştı yahu şuan ps4de 20 fps üstü çalışmıyor oyun resmen. cd project redi severim oyunun da güzel olduğu aşikar ama keşke daha sorunsuz çıksaydı en azından ps4 ve xbox one konsollarında oynanabilseydi.
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    icais (icais ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Basligi elli defa konu icine yazmak nasil bir editorluktur. Okuyasim kacti
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    _KAPLAN_ (halil kaplan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aşırı detaylı bir oyun için hataların olması normal. Oyunu hemen satın almayın sizde. Bekleyin biraz. Hatalar illaki giderilecektir.
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    14117 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

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    cyberpunk 2077, cd projekt red ve
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