CD Projekt'in yönetim ekibi, Cyberpunk 2077'nin hatalı çıkmasının sorumluluğunu üstlendi

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirmişti ancak bazı sorunlar barındırıyordu.

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 için hataları gideren yeni bir yama yayınlandı"

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Bloomberg'in geçtiğimiz gün yayınladığı bir rapora göre CD Projekt Red'in yönetim ekibi, Cyberpunk 2077'nin hatalı çıkmasındaki sorumluluğu üstlendi. Henüz CD Projekt tarafından bir açıklama gelmese de Bloomberg'in açıklamasına göre oyunun hatalı çıkmasına rağmen geliştirici ekibe ekstra ödeme yapılacağı söylenmiş.

Bu tarz büyük şirketlerin bir oyunu çıktığında, oyunun aldığı puanlar ve çıkışındaki genel yorumlara bakılarak oyunu geliştiren ekibe ekstra bir ödeme yapılıyor. Bildiğiniz gibi oyun içerik olarak ne kadar dolu olsa da hataların olduğu bir gerçek. Yani oyunun bir süre daha geliştirme sürecinde kalması gerekiyordu. Bu eleştirilere rağmen de CD Projekt, ekstra ödemeleri yine de yapacağını yazmış rapora. Bu konudan bir çıkarım yapmak gerekirse yönetim ekibi, oyunun erken çıkmasında biraz ısrarcı davranmış gibi duruyor diyebiliriz.

Umuyoruz ki bu zorlu süreçte oyunu geliştiren ekibin emeğinin karşılığı sonuna kadar karşılanır, oyunun tüm sorunları yakın zamanda çözülür ve tüm oyuncular bu oyunu deneyimleyebilir.

Ayrıca son olarak CD Projekt Red, oyunun satışları ile ilgili bir açıklama yaptı ve açıklamaya göre CD Projekt Red, daha ilk günden Cyberpunk 2077'den kâra geçmeye başlamış.

https://www.eurogamer.net/articles/2020-12-12-cd-projekt-bosses-reportedly-tell-staff-they-will-get-their-full-bonuses-despite-cyberpunk-2077s-buggy-launch

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