Cyberpunk 2077, PC - PS4 Pro grafik karşılaştırması

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CD Projekt Red'in yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı Cyberpunk 2077'nin çıkışına çok az bir süre kaldı. Dün yayınlanan PS4 Pro oynanış videosunun ardından bu sefer de bir karşılaştırma videosu yayınlandı.

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Cyberpunk 2077'nin PS5 ve PS4 Pro'dan alınan oynanış görüntüleri paylaşıldı

Karşılaştırma videosu dün yayınlanan PlayStation 4 Pro ile PC arasında. Ayrıca videonun açıklamasına baktığımız zaman da PC tarafından alınan oynanış görüntüsünün oyunun son hali olmadığını görebiliyoruz. Yani biraz daha erken bir aşamadan. Kısaca oyun çıktığında grafiklerde bir düşüklük de görebiliriz daha yüksek de görebiliriz. PlayStation 4 Pro tarafına baktığımızda ise böyle bir uyarı görmüyoruz.

Her iki görüntüye de bakıldığında PC tarafının bariz bir şekilde daha önde olduğu ortada. Özellikle ışıklandırma ve kaplamaya baktığımızda bariz farkı görüyoruz ancak dediğimiz gibi oyun çıktığında PC tarafında bu grafik karşımıza çıkmayabilir. Daha iyisi veya daha kötüsü ile karşılaşabiliriz.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

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