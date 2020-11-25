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    Cyberpunk 2077, PC - PS4 Pro grafik karşılaştırması

    Yılın en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077'nin çıkışına bir hayli az zaman kaldı ve her geçen gün oyundan yeni detaylar paylaşılmaya devam ediyor. Bu sefer de karşımızda grafik karşılaştırması var.
    2 sa.
    1,1b
    49
    9
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Cyberpunk 2077, PC - PS4 Pro grafik karşılaştırması
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    CD Projekt Red'in yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı Cyberpunk 2077'nin çıkışına çok az bir süre kaldı. Dün yayınlanan PS4 Pro oynanış videosunun ardından bu sefer de bir karşılaştırma videosu yayınlandı.

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    Karşılaştırma videosu dün yayınlanan PlayStation 4 Pro ile PC arasında. Ayrıca videonun açıklamasına baktığımız zaman da PC tarafından alınan oynanış görüntüsünün oyunun son hali olmadığını görebiliyoruz. Yani biraz daha erken bir aşamadan. Kısaca oyun çıktığında grafiklerde bir düşüklük de görebiliriz daha yüksek de görebiliriz. PlayStation 4 Pro tarafına baktığımızda ise böyle bir uyarı görmüyoruz.

    Her iki görüntüye de bakıldığında PC tarafının bariz bir şekilde daha önde olduğu ortada. Özellikle ışıklandırma ve kaplamaya baktığımızda bariz farkı görüyoruz ancak dediğimiz gibi oyun çıktığında PC tarafında bu grafik karşımıza çıkmayabilir. Daha iyisi veya daha kötüsü ile karşılaşabiliriz.

    Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.



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    5 gün önce
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    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ibo-wan 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    PS5 karşılaştırması lazım bize bu nedir yahu
    Yanıtla +1
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    PC daha iyi olması gerekirdi 🤔
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    Weautx 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ps4pro ve karsılastırılan pc nin fiyatlarıni goz onunde bulundurmadan bakarsaniz pc tabikide daha önde.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sony reklam için iyi para vermiş :) PC grafikte kat kat fark atar.Zaten uydurma bir karşılaştırma olduğu bariz belli
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    gowlet 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    PS4 candır..
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    V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nedir bu Cyberpunk
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    labtek38 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Her yerimiz cyber punk oldu yeter. Çıksa da kurtulsak.
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    uurcan5172 (Uğurcan Çetin) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    PS4P Grafikleri biraz
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