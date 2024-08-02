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    TUSAŞ iştiraki TAAC Havacılık Teknolojileri yeni bir iş birliğine imza attı

    TUSAŞ ve Altınay Savunma Teknolojileri’nin iştiraki TAAC Havacılık Teknolojileri, Emerson’un Test ve Ölçüm İş Birimi ile Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı 2024'te İş birliği Protokolü imzaladı.
    TUSAŞ iştiraki TAAC Havacılık Teknolojileri'nden yeni iş birliği Tam Boyutta Gör
    Milli Muharip Uçak KAAN ve Hürjet için Demir Kuş test sistemini geliştiren TAAC Havacılık Teknolojileri, yeni bir iş birliği duyurdu. Her iki yılda bir düzenlenen ve uzay, havacılık ve savunma endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getiren FIA 24 Fuarı TAAC için yeni bir iş birliğine aracı oldu.

    TAAC, bu iş birliği ile global etkisini artırmayı hedefliyor

    Bu yıl İngiltere’de gerçekleştirilen FIA 24’e (Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı 2024) katılan şirket, Emerson ile bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, global ölçekte dünyanın dört bir yanında teknoloji seviyesi en yüksek kompleks test sistemlerinin birlikte geliştirilmesi amacıyla imzalandı.

    Protokol hakkında bilgi veren TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Enis ATA “Emerson’un Test ve Ölçüm İş Birimi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği protokolü hem KAAN hem de Hürjet için Iron Bird (Demir Kuş) test sistemini geliştirerek ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kritik ve karmaşık test sistemlerinden birini ortaya koymayı başarmış TAAC mühendisliğinin sadece Türkiye’de değil global ölçekte de adından söz ettirmesine imkan tanıyacak” dedi.

    Konuya ilişkin değerlendirmede Savunma ve Hükümet İş Birimi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Reggie Rector ise, “TAAC ile imzaladığımız İş Birliği Protokolü, güçlerimizi birleştirerek geliştirmeyi hedeflediğimiz kompleks test sistemlerinde daha ileri seviyede projeler üretmemize imkân sağlayacak. Bu iş birliğinin her iki şirkete de büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

    Yerli ve milli kritik projelerdeki teknolojileriyle dikkat çeken TAAC’ın mühendisliği ile test ekipmanı, sanal test ve ölçüm sistemleri konusunda önemli bir yetkinliğe sahip Emerson bu anlaşma ile güç birliği yapmış olacak. 

    Geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu olan EDGE Group ile ilk yurtdışı sözleşmesini imzalayan TAAC Havacılık Teknolojileri, yeni iş birliği anlaşması ile yurtdışındaki etkisini genişletmeyi sürdürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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