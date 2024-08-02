TUSAŞ iştiraki TAAC Havacılık Teknolojileri yeni bir iş birliğine imza attı

Tam Boyutta Gör Milli Muharip Uçak KAAN ve Hürjet için Demir Kuş test sistemini geliştiren TAAC Havacılık Teknolojileri, yeni bir iş birliği duyurdu. Her iki yılda bir düzenlenen ve uzay, havacılık ve savunma endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getiren FIA 24 Fuarı TAAC için yeni bir iş birliğine aracı oldu.

TAAC, bu iş birliği ile global etkisini artırmayı hedefliyor

Bu yıl İngiltere’de gerçekleştirilen FIA 24’e (Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı 2024) katılan şirket, Emerson ile bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, global ölçekte dünyanın dört bir yanında teknoloji seviyesi en yüksek kompleks test sistemlerinin birlikte geliştirilmesi amacıyla imzalandı.

Protokol hakkında bilgi veren TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Enis ATA “Emerson’un Test ve Ölçüm İş Birimi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği protokolü hem KAAN hem de Hürjet için Iron Bird (Demir Kuş) test sistemini geliştirerek ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kritik ve karmaşık test sistemlerinden birini ortaya koymayı başarmış TAAC mühendisliğinin sadece Türkiye’de değil global ölçekte de adından söz ettirmesine imkan tanıyacak” dedi.

Bakan Uraloğlu: İnternet abone sayısı Türkiye nüfusunu aştı 1 gün önce eklendi

Konuya ilişkin değerlendirmede Savunma ve Hükümet İş Birimi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Reggie Rector ise, “TAAC ile imzaladığımız İş Birliği Protokolü, güçlerimizi birleştirerek geliştirmeyi hedeflediğimiz kompleks test sistemlerinde daha ileri seviyede projeler üretmemize imkân sağlayacak. Bu iş birliğinin her iki şirkete de büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Yerli ve milli kritik projelerdeki teknolojileriyle dikkat çeken TAAC’ın mühendisliği ile test ekipmanı, sanal test ve ölçüm sistemleri konusunda önemli bir yetkinliğe sahip Emerson bu anlaşma ile güç birliği yapmış olacak.

Geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu olan EDGE Group ile ilk yurtdışı sözleşmesini imzalayan TAAC Havacılık Teknolojileri, yeni iş birliği anlaşması ile yurtdışındaki etkisini genişletmeyi sürdürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

TUSAŞ iştiraki TAAC Havacılık Teknolojileri'nden yeni iş birliği