G.O.R.A. yirmi yıl sonra geri dönüyor

GORA 4 GORA neyi anlatacak?
Ünlü komedyen Cem Yılmaz tarafından paylaşılan bilgiye göre Netflix için hazırlanan yeni yapım GORA 4 GORA adını taşıyor. Yapım bir film mi olacak yoksa sezonluk dizi şeklinde mi ilerleyecek şimdilik herhangi bir detay verilmiyor.
2004 yılında vizyona giren G.O.R.A. filmi, uzaylılar tarafından kaçırılan tüccar Arif Işık’ın kaçış maceralarını anlatıyordu. Bu filmin ardından Arif Işık karakterinin ilk insanların dönemine gittiği AROG ve 216 karakterinin Dünyayı ele geçirmeye çalıştığı Arif V 216 yapımları vizyona çıkmıştı.
Ne var ki hiç biri orijinal G.O.R.A. hikâyesinin devamı niteliğinde olmamıştı. Bu bakımdan Cem Yılmaz da paylaşımında 20 yıl sonra gelen lezzet tanımını yapmış. Afişler hazır olduğu için yeni yapımın yayın tarihinin çok da uzak olmadığı tahmin ediliyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.