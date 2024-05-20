G.O.R.A. yirmi yıl sonra geri dönüyor

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Tam Boyutta Gör Türk sinema tarihinin en önemli yapımlarından birisi olarak kabul edilen ve dönemine göre dikkat çekici görsel efektlerle hafızalara kazınan G.O.R.A., yirmi yıl aradan sonra yeni bir hikâyeyle ekranlara geri dönüyor.

GORA 4 GORA neyi anlatacak?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz tarafından paylaşılan bilgiye göre Netflix için hazırlanan yeni yapım GORA 4 GORA adını taşıyor. Yapım bir film mi olacak yoksa sezonluk dizi şeklinde mi ilerleyecek şimdilik herhangi bir detay verilmiyor.

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2004 yılında vizyona giren G.O.R.A. filmi, uzaylılar tarafından kaçırılan tüccar Arif Işık’ın kaçış maceralarını anlatıyordu. Bu filmin ardından Arif Işık karakterinin ilk insanların dönemine gittiği AROG ve 216 karakterinin Dünyayı ele geçirmeye çalıştığı Arif V 216 yapımları vizyona çıkmıştı.

Ne var ki hiç biri orijinal G.O.R.A. hikâyesinin devamı niteliğinde olmamıştı. Bu bakımdan Cem Yılmaz da paylaşımında 20 yıl sonra gelen lezzet tanımını yapmış. Afişler hazır olduğu için yeni yapımın yayın tarihinin çok da uzak olmadığı tahmin ediliyor.

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