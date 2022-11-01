Samsung Galaxy A14 Geekbench'te göründü: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı Galaxy A serisi ile büyük bir satış başarısına ulaşan Samsung, ürün yelpazesini genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek Galaxy A14 5G modelinin, 4G destekli yeni bir versiyonu Geekbench’te göründü.

Galaxy A14 4G neler sunacak?

Paylaşılan listelere göre bir bütçe telefonu olması beklenen Galaxy A14 4G, MediaTek Helio G80 platformu tarafından desteklenecek. Maksimum 2.0 GHz saat hızına ve Mali G52 grafik birimine sahip olan bu platform günümüzde listelerin alt sıralarında yer alsa da, bütçe dostu telefonlar için güçlü bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S23 Ultra 200 MP kamera sensörü ile gündemde 3 gün önce eklendi

Geekbench'teki liste, tek çekirdek testinde 1668, çoklu çekirdek testinde ise 5284 puana imza atan telefonun RAM ve yazılım özelliklerini de doğruluyor. Bununla birlikte 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan Galaxy A14 4G, Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.