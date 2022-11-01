Samsung Galaxy A14 Geekbench'te göründü: Neler sunacak?

Galaxy A14 4G neler sunacak?
Paylaşılan listelere göre bir bütçe telefonu olması beklenen Galaxy A14 4G, MediaTek Helio G80 platformu tarafından desteklenecek. Maksimum 2.0 GHz saat hızına ve Mali G52 grafik birimine sahip olan bu platform günümüzde listelerin alt sıralarında yer alsa da, bütçe dostu telefonlar için güçlü bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.
Geekbench'teki liste, tek çekirdek testinde 1668, çoklu çekirdek testinde ise 5284 puana imza atan telefonun RAM ve yazılım özelliklerini de doğruluyor. Bununla birlikte 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan Galaxy A14 4G, Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile kullanıcıların karşısına çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bende gözümü kararttım 6900 lü modellere bakıyorum umarım bu yeni model çok uçuk fiyata çıkmaz da alt modeller biraz daha ucuzlar.