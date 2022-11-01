Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A14 Geekbench'te göründü: Neler sunacak?

    Samsung'un yeni bütçe telefonu Galaxy A14 4G, Geekbench'te göründü. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen yeni telefon, MediaTek Helio G80 platformu tarafından desteklenecek.
    Oy Ver
    Cep dostu Galaxy A14 Geekbench'te göründü: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı Galaxy A serisi ile büyük bir satış başarısına ulaşan Samsung, ürün yelpazesini genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek Galaxy A14 5G modelinin, 4G destekli yeni bir versiyonu Geekbench’te göründü.  

    Galaxy A14 4G neler sunacak?

    Paylaşılan listelere göre bir bütçe telefonu olması beklenen Galaxy A14 4G, MediaTek Helio G80 platformu tarafından desteklenecek. Maksimum 2.0 GHz saat hızına ve Mali G52 grafik birimine sahip olan bu platform günümüzde listelerin alt sıralarında yer alsa da, bütçe dostu telefonlar için güçlü bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz. 

    Geekbench'teki liste, tek çekirdek testinde 1668, çoklu çekirdek testinde ise 5284 puana imza atan telefonun RAM ve yazılım özelliklerini de doğruluyor. Bununla birlikte 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan Galaxy A14 4G, Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    B
    batar 24 dakika önce

    Bende gözümü kararttım 6900 lü modellere bakıyorum umarım bu yeni model çok uçuk fiyata çıkmaz da alt modeller biraz daha ucuzlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız