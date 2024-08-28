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    Sağlık izlemede yeni dönem: Huawei TrueSense tanıtıldı

    Huawei, TrueSense sağlık izleme sistemini tanıttı. Yeni özellik kapsamında sağlık sensörlerinden gelen tüm veriler tek bir noktada toplanıyor. İşte Huawei TrueSense özellikleri...
    Huawei, TrueSense sağlık izleme sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Akıllı saatlere eklenen sağlık ve spor özellikleri gün geçtikçe artıyor. Bu alanda rekabetçi ürünlerle boy gösteren Huawei ise, Çin'de düzenlediği yeni bir etkinlikte TrueSense sağlık izleme sistemini tanıttı. İşte TrueSense ile sunulacak yenilikler ve daha fazlası...

    Huawei TrueSense tanıtıldı

    Aktarıldığı kadarıyla TrueSense, solunum hızı, kan oksijen seviyesi (SpO2), vücut sıcaklığı, kan basıncı ve kalp atış sensörlerinden gelen verileri birleştiriyor ve kısa sürede daha doğru sonuçlar alınmasını sağlıyor. Bu özellikler Huawei için tabi ki yeni değil, ancak şirket TrueSense ekosistemi içinde daha fazla hassasiyet ve entegrasyon sunacağını söylüyor.

    Huawei, TrueSense sağlık izleme sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca sunum sırasında Huawei, TrueSense ile bağlantılı Health Glance (Sağlık Bakışı) özelliğini de tanıttı. 1 dakikalık sürede ondan fazla sağlık ölçümüne olanak tanıyan bu özellik, kalp atış hızı ve EKG gibi bilindik okumaları içermekle kalmıyor, aynı zamanda akciğer fonksiyonu ve enfeksiyon riski gibi daha az bilinen ölçümleri de izliyor. Ayrıca bunlar arasında uyku apnesi ve hiperglisemi riskinin de bulunduğunu hatırlatalım.

    Şu an için TrueSense hakkında paylaşılan detaylar bununla sınırlı. Huawei, özelliğin ilk etapta hangi cihazlarda sunulacağını belirtmedi. Ancak söylentiler, Watch GT 5 ve önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Watch D2 modeline işaret ediyor. Keza Watch D2'nin kan basıncı takibine odaklanması muhtemel ve bu da onu TrueSense için güçlü bir aday yapıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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