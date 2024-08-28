Sağlık izlemede yeni dönem: Huawei TrueSense tanıtıldı

Huawei TrueSense tanıtıldı
Aktarıldığı kadarıyla TrueSense, solunum hızı, kan oksijen seviyesi (SpO2), vücut sıcaklığı, kan basıncı ve kalp atış sensörlerinden gelen verileri birleştiriyor ve kısa sürede daha doğru sonuçlar alınmasını sağlıyor. Bu özellikler Huawei için tabi ki yeni değil, ancak şirket TrueSense ekosistemi içinde daha fazla hassasiyet ve entegrasyon sunacağını söylüyor.
Şu an için TrueSense hakkında paylaşılan detaylar bununla sınırlı. Huawei, özelliğin ilk etapta hangi cihazlarda sunulacağını belirtmedi. Ancak söylentiler, Watch GT 5 ve önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Watch D2 modeline işaret ediyor. Keza Watch D2'nin kan basıncı takibine odaklanması muhtemel ve bu da onu TrueSense için güçlü bir aday yapıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.