Sağlık izlemede yeni dönem: Huawei TrueSense tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Akıllı saatlere eklenen sağlık ve spor özellikleri gün geçtikçe artıyor. Bu alanda rekabetçi ürünlerle boy gösteren Huawei ise, Çin'de düzenlediği yeni bir etkinlikte TrueSense sağlık izleme sistemini tanıttı. İşte TrueSense ile sunulacak yenilikler ve daha fazlası...

Huawei TrueSense tanıtıldı

Aktarıldığı kadarıyla TrueSense, solunum hızı, kan oksijen seviyesi (SpO2), vücut sıcaklığı, kan basıncı ve kalp atış sensörlerinden gelen verileri birleştiriyor ve kısa sürede daha doğru sonuçlar alınmasını sağlıyor. Bu özellikler Huawei için tabi ki yeni değil, ancak şirket TrueSense ekosistemi içinde daha fazla hassasiyet ve entegrasyon sunacağını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca sunum sırasında Huawei, TrueSense ile bağlantılı Health Glance (Sağlık Bakışı) özelliğini de tanıttı. 1 dakikalık sürede ondan fazla sağlık ölçümüne olanak tanıyan bu özellik, kalp atış hızı ve EKG gibi bilindik okumaları içermekle kalmıyor, aynı zamanda akciğer fonksiyonu ve enfeksiyon riski gibi daha az bilinen ölçümleri de izliyor. Ayrıca bunlar arasında uyku apnesi ve hiperglisemi riskinin de bulunduğunu hatırlatalım.

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Şu an için TrueSense hakkında paylaşılan detaylar bununla sınırlı. Huawei, özelliğin ilk etapta hangi cihazlarda sunulacağını belirtmedi. Ancak söylentiler, Watch GT 5 ve önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Watch D2 modeline işaret ediyor. Keza Watch D2'nin kan basıncı takibine odaklanması muhtemel ve bu da onu TrueSense için güçlü bir aday yapıyor.

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