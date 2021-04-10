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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çerçevede flaş barındıran Tecno Spark 7 haftaya satışa çıkıyor

    Ülkemizde de satışta olan Tecno Spark 6 yenileniyor ancak ekran küçülüyor, yonga seti zayıflıyor ve bellek kapasitesi düşüyor. Tecno Spark 7 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    10 Nisan 2021, 09:00 (4 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çinli Transsion Holding’in ülkemizde de faaliyet gösteren akıllı telefon markası Tecno yeni Spark 7 modelinin duyurusunu yaptı. Hindistan’da tanıtılan Tecno Spark 7 modeli gelecek hafta yine bu ülkede satışa çıkacak.

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    Tecno Spark 7 özellikleri ve fiyatı

    100 Avro bandının altına oynayan Tecno Spark 7 bu bakımdan donanımı da mütevazi tutmaya çalışmış. 6.5 inçlik ekranında 1600x720 piksel çözünürlük sunan model su damlası çentik ile nispeten ince çerçevelere sahip. Parmak izi okuyucu arka kısımda yer alıyor.

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    8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio A25 yonga setinin güç verdiği modelde 2GB/3GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi yer alıyor. 6000mAh kapasiteli batarya ise 30 güne kadar bekleme süresi sunuyor.

    Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde ana sensör ve derinlik sensörü yer alıyor. Paket yapay zeka ile desteklenmiş. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Firma üst çerçevenin sağ ve sol kısmına iki LED flaş yerleştirmiş ve özçekimlerin daha iyi olmasını sağlamış. Çentikli telefon modellerinde böyle bir yerleşimi ilk kez gördük diyebiliriz. Tecno Spark 7 modeli 85 Avro-93 Avro şeklinde fiyatlandırma ile gelecek.

    Çerçevede flaş barındıran Tecno Spark 7 haftaya satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör



    https://www.gsmarena.com/tecno_spark_7_is_coming_to_india_next_week_with_6000_mah_battery_android_11-news-48591.php
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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    pöç
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    Ussuz (mehmet ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    3 kamera koyuncaya kadar ekranı full HD yapaydınız
    Yanıtla +3
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