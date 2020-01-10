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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CES 2020'de yuvarlak ekranlı akıllı telefon tanıtıldı: Cyrcle Phone

    2020 Tüketici Elektronik Fuarı CES'te gösterilen en garip cihazlardan birisi de Cyrcle Phone olarak isimlendirilmiş yuvarlak ekranlı akıllı telefon oldu. Telefon ilginç özelliklere sahip.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    CES 2020'de yuvarlak ekranlı akıllı telefon tanıtıldı: Cyrcle Phone

    Dünyanın en büyük Tüketici Elektronik Fuarı olan CES 2020 yeni teknolojilerin tanıtılmasıyla ünlü. Ancak bu etkinlikte şirketler kullanıcılara ilginç gelebilecek ürünlerini de görücüye çıkarıyorlar ve bunlardan biri de Cyrcle Phone diyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, MIUI 12 arayüzünü resmen doğruladı"

    Çift kulaklık girişi

    Cyrcle Phone standart hale gelmiş dikdörtgen akıllı telefon anlayışına farklı bir boyut katıyor. Zira cihaz yuvarlak bir ekrana sahip. Beş yıllık bir çalışmanın ürünü olan Cyrcle Phone'un geliştiricileri, böyle bir akıllı telefon üretmek için çok çalıştıklarını belirtiyorlar. Cyrcle Phone'un çok rahat bir şekilde cebe sığabildiği ve kullanıcıların eline rahat bir şekilde oturduğu belirtiliyor. Test çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda ise bir yıl içinde satışa sunulacak.

    CES 2020'de yuvarlak ekranlı akıllı telefon tanıtıldı: Cyrcle Phone
    Tam Boyutta Gör

    Cihazdaki tek gariplik yuvarlak ekranlı olması değil. Cyrcle Phone'da iki adet 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Geliştirme ekibi günümüzdeki gençlerin aynı cihazdan birlikte müzik dinlediklerini düşünerek böyle bir çözüm sunduklarını belirtiyorlar. Ne Android işletim sistemi, ne de uygulamalar böylesine yuvarlak bir ekranda çalışmak üzere tasarlanmadığı için Cyrcle Phone'un ticari bir hale gelmesi çok uzun bir zaman alabileceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Cihazın prototipinin Android 9.0 çalıştırdığını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.cyrclephone.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mck94 1 hf. en beğenilen
    Eskiden nokia yapardi bu isleri, hey gidi gunler hey.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Zincirle boynuna asıp gezebilirsin. Hip hopcular rapciler bunu beğenir.
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    Çağrı.K 1 hf.
    Yorumlara bak! Sonra bu ülkeden neden icat çıkmıyor diye ağlıyoruz. Sebebi belli...
    1 Yanıt Yanıtla
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    equasezy1 1 hf. Çağrı.K
    Neden? Türkler yapmış da önünü mü kestik? Her şeyi beğenmek zorunda değiliz. Sorunu kendinde ara önce.
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    alito 1 hf.
    Duvara asılsa olurmuş yani.
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    smart1978 1 hf.
    Duvar saatine benzemis ama dokunmatikli :) ...
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    equasezy1 1 hf.
    saat ekranından telefon yapmışlar yenilik diye sunarlar şimdi.
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    swat882 1 hf.
    5 adet satarsa şanslı hissetsinler
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Tek bir şey soracağım: Ne gerek vardı?
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    nick bırakmamışsınız lan 1 hf. yeni yorumcu
    uygulamalar desteklemez ki böyle bir ekranı. ölü doğmuş.
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    egeahmet123 1 hf.
    çöp gibi hiçbir işe yaramaz
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    1ses1 1 hf.
    Büyük ekranlı kolsaatler modaydıya bir zamanlar , tak buna iki kordon tamamdır.
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    2874 kez okundu.
    13 yorum yazıldı.

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    ces2020, Cyrcle Phone ve
    5 etiket daha akıllı telefon yuvarlak ekranlı akıllı telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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