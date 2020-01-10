CES 2020'de yuvarlak ekranlı akıllı telefon tanıtıldı: Cyrcle Phone

Dünyanın en büyük Tüketici Elektronik Fuarı olan CES 2020 yeni teknolojilerin tanıtılmasıyla ünlü. Ancak bu etkinlikte şirketler kullanıcılara ilginç gelebilecek ürünlerini de görücüye çıkarıyorlar ve bunlardan biri de Cyrcle Phone diyebiliriz.

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Çift kulaklık girişi

Cyrcle Phone standart hale gelmiş dikdörtgen akıllı telefon anlayışına farklı bir boyut katıyor. Zira cihaz yuvarlak bir ekrana sahip. Beş yıllık bir çalışmanın ürünü olan Cyrcle Phone'un geliştiricileri, böyle bir akıllı telefon üretmek için çok çalıştıklarını belirtiyorlar. Cyrcle Phone'un çok rahat bir şekilde cebe sığabildiği ve kullanıcıların eline rahat bir şekilde oturduğu belirtiliyor. Test çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda ise bir yıl içinde satışa sunulacak.

Tam Boyutta Gör

Cihazdaki tek gariplik yuvarlak ekranlı olması değil. Cyrcle Phone'da iki adet 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Geliştirme ekibi günümüzdeki gençlerin aynı cihazdan birlikte müzik dinlediklerini düşünerek böyle bir çözüm sunduklarını belirtiyorlar. Ne Android işletim sistemi, ne de uygulamalar böylesine yuvarlak bir ekranda çalışmak üzere tasarlanmadığı için Cyrcle Phone'un ticari bir hale gelmesi çok uzun bir zaman alabileceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Cihazın prototipinin Android 9.0 çalıştırdığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.cyrclephone.com/

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