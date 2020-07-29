CES 2021 fuarı da iptal ediliyor

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Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak kabul edilen CES de koronavirüs salgınından nasibini alıyor. Bu yıl düzenlenme şansı bulan tek fuar durumundaki CES ne yazık ki 1 yıl aradan sonra salgına yakalandı.

CES 2021 dijital olacak

Düzenleyici Consumer Technology Association organizasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre pandemi nedeniyle fiziksel olarak fuarın düzenlenmesi mümkün değil ve bu bakımdan dijital odaklı bir fuar planlanıyor.

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CES fuarı 1967 yılından bu yana kesintisiz devam ediyordu. CES 2020 fuarında 4419 firma ve 171268 katılımcı yer almıştı. Fuar süresince Las Vegas şehrinde 7 milyona yakın turist bulunduğu tahmin ediliyor. Sadece Las Vegas’ın turizme yıllık katkısı 60 milyar doları buluyordu.

Koronavirüs salgının en fazla etkilediği sektörlerden birisi şüphesiz fuar ve kongreler. CES 2020 sonrasında patlayan pandemi ile birlikte tüm fuarlar iptal edildi. Düzenlenen şehir ve ülkelere milyarlarca dolar kazandıran fuar sektörü derin bir yara aldı. Sadece Çin’den kontrollü olarak bazı fuarların gerçekleştirilebildiği haberleri geliyor.

CES 2021 fuarının iptal edilmesinde ABD’de salgının en üst derecede yaşanmasının önemi büyük. Normalleşme süreci ile birlikte insanların tedbiri elden bırakması bunda en büyük etken. Dünya çapında da aynı şeyler yaşanıyor ve DSÖ sürekli tedbir konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu bakımdan uzun bir süre fiziksel fuar göremeyebiliriz.

https://www.businessinsider.com/ces-2021-canceled-coronavirus-online-only-las-vegas-2020-7

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