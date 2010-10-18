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Çevre Kaygısı Taşıyan Tek Ferrari: California HELE

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Çevre Kaygısı Taşıyan Tek Ferrari: California HELE
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Bütün fuarlarda olduğu gibi 2010 Paris Motor Show'da da spor otomobil üreticilerinin gövde gösterisi vardı.En önemli spor otomobil üreticilerinden Ferrari de bu gösteriye çok önemli bir modeliyle katıldı. Belki de Ferrari'nin çevre kaygısı taşıyan tek otomobili karşınızda: California HELE Start&Stop.

Çevreye daha zararsız (!) görünen, siyah tavanlı Ferrari California diğer Ferrari modellerinden biraz daha farklı. Yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyon değeri azaltılmaya çalışan California HELE'de bunu başarmak için bazı özel sistemler geliştirilmiş. Start&Stop sisteminin yanı sıra, yeni-akıllı bir motor fanı ve yakıt pompası kullanılıyor. Bu sayede alternatöre giden güç azaltılarak klima sisteminin daha verimli olması ve motorun gücünün 25 NM daha fazla olması sağlanmış. Adaptif vites değiştirme sistemi sayesinde de otomatik şanzıman daha uygun devir aralığında vites değiştiriyor. Bu geliştirmeler sayesinde 299 gram/kilometre olan emisyon değeri 270 gram/kilometreye çekilmiş. Henüz Ferrari tarafından doğrulanmasa da yakıt tüketiminin de %10 civarında azaltıldığı belirtiliyor. Otomobilin start&stop sisteminin çalışması da çok etkileyici. Stop konumundaki Ferrari California HELE'nin motorunun çalışması için gereken süre sadece 230 milisaniye.

Satışa çıkış tarihi, fiyatları ve hangi pazarlarda satılacağı konusunda net bilgiler olmasa da HELE'siz baz model California'dan pahalı olacağı kesin!


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korsanzeki168 9 yıl
boş işlerle ugraşıyor ferrari bunu alan adam şanı için alır kırmızı ışıkda aragazı verir motorun sesi duyulsun şanım yürüsündiye daha dogrusu türkiyede böle benim gördüklerim start stop olmamış sanayide söktürür bunu alan kişi
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northernlights 9 yıl
Getirin HELE şundan bir tane.
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fotifoti 9 yıl
hele bah yav :) sanat eseri yapıyor adamlar
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Dark Shade 9 yıl
adamlar yapıyo yaa
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beylerbeyi01 9 yıl
bunu sadece oyunlarda süreriz =)
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