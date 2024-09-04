ChatGPT kataloğa yeni sesler ekliyor

ChatGPT sesleri zenginleşiyor
ChatGPT üzerinde sesli sohbet için hali hazırda Ember seslendirmesi varken Premium aboneler için kademeli olarak kullanıma sunulan Gelişmiş Ses Modu’nda 4 farklı seslendirme yer alıyor. Yakın zamanda bu sayı 12’ye yükselecek.
Uygulamanın kodları arasında ortaya çıkan sesler Fathom, Maple, Glimmer, Orbit, Harp, Vale, Ridge, Rainbow ve Reef şeklinde sıralanıyor. Kaynaklar yeni seslerin gerçeğe çok daha yakın ve monoton olmayan tecrübe sunulduğunu belirtmiş. Hatta köpek havlaması taklidinin çok başarılı olduğu belirtiliyor. Metne göre vurgulama ve tonlamanın da geliştirildiği belirtilirken bu seslerin ne zaman nihai olarak kullanıma sunulacağına dair bir bilgi paylaşılmamış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.