ChatGPT kataloğa yeni sesler ekliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör ChatGPT üretken sohbet robotu sadece metin tabanlı iletişimin yanında sesli iletişime de olanak tanıyor. OpenAI sesli sohbet robotunun daha insansı ve gerçeğe yakın olması için çaba sarf ediyor. Bu konuda önemli bir aşama geride kaldı.

ChatGPT sesleri zenginleşiyor

ChatGPT üzerinde sesli sohbet için hali hazırda Ember seslendirmesi varken Premium aboneler için kademeli olarak kullanıma sunulan Gelişmiş Ses Modu’nda 4 farklı seslendirme yer alıyor. Yakın zamanda bu sayı 12’ye yükselecek.

Apple Intelligence artık erişime açık 5 gün önce eklendi

Uygulamanın kodları arasında ortaya çıkan sesler Fathom, Maple, Glimmer, Orbit, Harp, Vale, Ridge, Rainbow ve Reef şeklinde sıralanıyor. Kaynaklar yeni seslerin gerçeğe çok daha yakın ve monoton olmayan tecrübe sunulduğunu belirtmiş. Hatta köpek havlaması taklidinin çok başarılı olduğu belirtiliyor. Metne göre vurgulama ve tonlamanın da geliştirildiği belirtilirken bu seslerin ne zaman nihai olarak kullanıma sunulacağına dair bir bilgi paylaşılmamış.

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ChatGPT 12 farklı insan sesi sunacak