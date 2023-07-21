ChatGPT artık kim olduğunuzu ve ne istediğinizi hatırlayacak: İşte gelen büyük yenilik

Tam Boyutta Gör ChatGPT’ye eklenen yeni özellik sayesinde artık tekrar tekrar detaylardan bahsetmek gerekmeyecek. "Özel talimatlar" adı verilen bu özellik, sohbet robotunuza sizin hakkınızda her zaman bilmesi gereken şeyleri ve sorularınıza nasıl yanıt vermesini istediğinizi söyleyebileceğiniz bir yer sunuyor. Henüz beta aşamasında olan özellik çoğu kullanıcı tarafından kullanılabiliyor.

ChatGPT için özel talimatlar dönemi

Tam Boyutta Gör Eğer ChatGPT’yi kullanıyorsanız sohbet robotunun hakkınızda pek de bir şey bilmediğini fark etmişsinizdir. Yeni bir istem başlattığınızda ChatGPT, geçmişte konuştuğunuz her şeyi unutuyor. Ancak yeni eklenen özel talimatlar ile bunun önüne geçilebilecek. Bu özellik çoğu senaryo için daha kişisel veya istediğiniz alana yönelik cevaplar almanızı sağlayacak. Örneğin bir öğretmensiniz ve özel talimatlar kısmına “üçüncü sınıf öğretmeniyim” yazdınız. Böylece ChatGPT’den bilgiler istediğinizde -Ay hakkında ilginç bilgiler gibi- size doğru yaş gurubuna yönelik cevaplar verebilecek. Benzer bir şekilde eğer beş kişilik bir aileyseniz istediğiniz yemek tariflerinde ChatGPT'nin doğru porsiyonları önerdiğinden emin olmak için bunu özel talimatlarınıza ekleyebilirsiniz.

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Şimdilik Plus kullanıcıları için

Tam Boyutta Gör Aynı şekilde yalnızca tek bir dilde kod yazıyorsanız, özel talimatlarınız ChatGPT'ye size her zaman tercih ettiğiniz şekilde kod yanıtları vermesini söyleyebilir. Her cümlenin sonunda emoji istiyorsanız yine bunu talimatlara ekleyebilirsiniz. Kısaca, ChatGPT’ye gerekli tüm bağlam ve bilgileri içeren uzun bir istem hazırlamak yerine bu bağlam ve bilgileri özel talimatlarınıza ekleyerek iş yükünüzü hafifletebilirsiniz.

Talimatlar özelliği aynı zamanda eklentilerle birlikte de çalışabiliyor. OpenAI, bu özelliğin Plus kullanıcıları için mevcut olduğunu, ancak AB ve Birleşik Krallık dışında bulunan kişiler için kullanılamayacağını belirtti. Dileyen kullanıcılar bu özelliği web'de isimlerinin üzerine tıklayıp Ayarlar > Beta özellikleri > Özel talimatlara katıl seçeneğinden, iOS'ta ise bu özelliğe Ayarlar > Yeni Özellikler > Özel Talimatları Aç üzerinden erişebilirler.

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