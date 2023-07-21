ChatGPT artık kim olduğunuzu ve ne istediğinizi hatırlayacak: İşte gelen büyük yenilik

ChatGPT için özel talimatlar dönemi
Şimdilik Plus kullanıcıları için
Talimatlar özelliği aynı zamanda eklentilerle birlikte de çalışabiliyor. OpenAI, bu özelliğin Plus kullanıcıları için mevcut olduğunu, ancak AB ve Birleşik Krallık dışında bulunan kişiler için kullanılamayacağını belirtti. Dileyen kullanıcılar bu özelliği web'de isimlerinin üzerine tıklayıp Ayarlar > Beta özellikleri > Özel talimatlara katıl seçeneğinden, iOS'ta ise bu özelliğe Ayarlar > Yeni Özellikler > Özel Talimatları Aç üzerinden erişebilirler.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/7/20/23801520/chatgpt-openai-custom-instructions-chatbot https://help.openai.com/en/articles/8096356-custom-instructions-for-chatgpt https://twitter.com/Gavriel_Cohen Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)