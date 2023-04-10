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    Anlık Bildirim

    Samsung katlanabilir tabletini bu yıl piyasaya sürebilir

    Samsung’un katlanabilir tablet projesi Samsung Galaxy Z Tab bu yıl hayat bulabilir. Kaynaklar bu yıl bitmeden ilk katlanabilir tablet modelini piyasada göreceğimizi düşünüyor.
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    Samsung Galaxy Z Tab Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefon pazarında iyiden iyiye yerini sağlamlaştıran Samsung, şimdi de katlanabilir tablet segmentine gözünü dikti. Kaynaklar bu yıl bitmeden Samsung’un bir sürpriz yapacağını düşünüyor.

    Samsung Galaxy Z Tab geliyor mu?

    Samsung’un daha önce görsellerini paylaştığı konsept tasarım yanında bir de patenti alınan tasarım mevcut. Bir tasarım kanat şeklinde açılan iki kenar panele sahip. Bu paneller içeriye veya dışarıya doğru açılabiliyor. Türünün ilk örneği bu tasarımın patentini Samsung almış durumda.

    İkinci tasarım ise Galaxy Z Tab olması beklenen ve Z şeklinde katlanan bir proje. Bu tasarım tek bir şekilde katlanıyor. Katlanabilir telefonların aksine katlanabilir tabletlerin ekranı daha büyük. Bu sayede bataryalar da büyüyecek ve kullanım sürelerine olumlu katkı yapacak.

    Henüz hangi tasarım daha yakın bilinmiyor ancak Z şeklinde katlanan konsept üzerinde Samsung biraz daha fazla durmuştu. 120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gibi özellikler taşıyacağı tahmin edilen konseptin çıkış fiyatı 2000$ civarına ulaşabilir.

    Samsung Galaxy Z Tab gerçek olabilir Tam Boyutta Gör

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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