Samsung katlanabilir tabletini bu yıl piyasaya sürebilir

Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon pazarında iyiden iyiye yerini sağlamlaştıran Samsung, şimdi de katlanabilir tablet segmentine gözünü dikti. Kaynaklar bu yıl bitmeden Samsung’un bir sürpriz yapacağını düşünüyor.

Samsung Galaxy Z Tab geliyor mu?

Samsung’un daha önce görsellerini paylaştığı konsept tasarım yanında bir de patenti alınan tasarım mevcut. Bir tasarım kanat şeklinde açılan iki kenar panele sahip. Bu paneller içeriye veya dışarıya doğru açılabiliyor. Türünün ilk örneği bu tasarımın patentini Samsung almış durumda.

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İkinci tasarım ise Galaxy Z Tab olması beklenen ve Z şeklinde katlanan bir proje. Bu tasarım tek bir şekilde katlanıyor. Katlanabilir telefonların aksine katlanabilir tabletlerin ekranı daha büyük. Bu sayede bataryalar da büyüyecek ve kullanım sürelerine olumlu katkı yapacak.

Henüz hangi tasarım daha yakın bilinmiyor ancak Z şeklinde katlanan konsept üzerinde Samsung biraz daha fazla durmuştu. 120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gibi özellikler taşıyacağı tahmin edilen konseptin çıkış fiyatı 2000$ civarına ulaşabilir.

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Samsung Galaxy Z Tab gerçek olabilir