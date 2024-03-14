ChatGPT GPT-4.5 Turbo modeli sızdı, yaz aylarında geliyor

ChatGPT GPT-4.5 Turbo modeli neler sunuyor?
OpenAI tarafından blog sitesinde yanlışlıkla yayınlanan ancak indekslendiği için dikkatlerden kaçmayan tanıtım yazısı, ChatGPT GPT-4.5 Turbo modeli ile ilgili bazı önemli iyileştirmeleri gözler önüne seriyor.
ChatGPT GPT-4.5 Turbo ile ilgili en önemli detay, kullanıma sunulmadan önce Haziran ayında internetteki tüm verilere erişecek olması. Bu da Temmuz veya Ağustos döneminde kullanıma sunulacağını gösteriyor.
Diğer bir yenilik ise metin uzunluk anahtarının 128K’dan 256K seviyesine çıkarılması. Böylece rakiplerin çoğaldığı bir dönemde daha uzun metin analizlerinin önü açılıyor. Bu modelin sonrasında ise girişim GPT-5 modelini kullanıma sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.