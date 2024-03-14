ChatGPT GPT-4.5 Turbo modeli sızdı, yaz aylarında geliyor

Yapay zekâ alanında adeta devrim yapan ve yeni bir akımın fitilini ateşleyen ChatGPT, öğrenme dili modelini sürekli geliştiriyor. Son olarak 1 yıl önce GPT-4 öğrenme modeline geçiş yapan OpenAI, bu yıl çok daha iyisini kullanıma sunacak.

ChatGPT GPT-4.5 Turbo modeli neler sunuyor?

OpenAI tarafından blog sitesinde yanlışlıkla yayınlanan ancak indekslendiği için dikkatlerden kaçmayan tanıtım yazısı, ChatGPT GPT-4.5 Turbo modeli ile ilgili bazı önemli iyileştirmeleri gözler önüne seriyor.

XNote akıllı defter ile tanışın 2 hf. önce eklendi

ChatGPT GPT-4.5 Turbo ile ilgili en önemli detay, kullanıma sunulmadan önce Haziran ayında internetteki tüm verilere erişecek olması. Bu da Temmuz veya Ağustos döneminde kullanıma sunulacağını gösteriyor.

Diğer bir yenilik ise metin uzunluk anahtarının 128K’dan 256K seviyesine çıkarılması. Böylece rakiplerin çoğaldığı bir dönemde daha uzun metin analizlerinin önü açılıyor. Bu modelin sonrasında ise girişim GPT-5 modelini kullanıma sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.