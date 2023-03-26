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    Anlık Bildirim

    ChatGPT’de kriz! Sadece sohbet değil kredi kartı bilgileri de sızmış olabilir

    OpenAI’ın sahibi olduğu ChatGPT’de yaşanan bir sorudan dolayı sohbet geçmişleri sızmıştı. Görünüşe göre aynı sorundan dolayı e-posta adresleri ve ödeme bilgileri de sızmış olabilir.
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    ChatGPT’de hassas kullanıcı ve ödeme bilgileri açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, 20 Mart Pazartesi günü ChatGPT'yi neden çevrimdışı bıraktığına dair yeni ayrıntıları açıkladı ve şimdi olay sırasında bazı kullanıcıların ödeme bilgilerinin de dahil olduğu hassas bilgilerin açığa çıkmış olabileceği aktarılıyor.

    Hassas kullanıcı bilgileri açığa çıktı

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, redis-py adlı açık kaynak kütüphanesinde açığa çıkan bir önbelleğe alma sorunu ortaya çıktı. Bu sorundan dolayı bazı aktif kullanıcılara başka bir kullanıcının kredi kartının son dört hanesi ve son kullanma tarihi ile birlikte adı ve soyadı, e-posta adresi ve ödeme adresi gösterilmiş durumda. 

    Şirket, ödeme bilgisi sızıntısının 20 Mart günü belirli saat aralıklarında hizmeti kullanan ChatGPT Plus abonelerinin yüzde 1,2’sini etkilemiş olabileceğini belirtiyor. Ödeme bilgilerinin yanı sıra ayrıca, olay sırasında gönderilen bazı abonelik onay e-postalarının yanlış kişilere gitmiş olabileceği ve bunların yine kredi kartı numarasının son dört hanesini içerdiği aktarılıyor. 

    ChatGPT’de hassas kullanıcı ve ödeme bilgileri açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre kredi kartı numaralarının tamamı hiçbir zaman ifşa edilmedi. Bununla birlikte bazı kullanıcılar kartlarından para çekilmeye çalışıldığını belirtiyor. Önbelleğe alma sorununun bu tip hatalara tekrardan yol açmaması için OpenAI gerekli ek güvenlik düzenlemelerin yapıldığını söylüyor. Ayrıca sorundan etkilenen kullanıcıları uyarmak için de iletişime geçilecek.

    Esasında benzer bir olay 2015’te Steam’de de olmuştu. Bazı Steam kullanıcıları başka kullanıcıların hesap bilgilerini içeren sayfaları görmüştü. OpenAI, yapay zekanın potansiyel güvenlik ve emniyet sonuçlarını araştırmak için ciddi çalışmalar yaparken çok iyi bilinen bir güvenlik sorununa kurban gitmesi de ayrı bir ironi.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 10 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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