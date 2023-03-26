ChatGPT’de kriz! Sadece sohbet değil kredi kartı bilgileri de sızmış olabilir

Hassas kullanıcı bilgileri açığa çıktı
Şirketten yapılan açıklamaya göre, redis-py adlı açık kaynak kütüphanesinde açığa çıkan bir önbelleğe alma sorunu ortaya çıktı. Bu sorundan dolayı bazı aktif kullanıcılara başka bir kullanıcının kredi kartının son dört hanesi ve son kullanma tarihi ile birlikte adı ve soyadı, e-posta adresi ve ödeme adresi gösterilmiş durumda.
Şirket, ödeme bilgisi sızıntısının 20 Mart günü belirli saat aralıklarında hizmeti kullanan ChatGPT Plus abonelerinin yüzde 1,2’sini etkilemiş olabileceğini belirtiyor. Ödeme bilgilerinin yanı sıra ayrıca, olay sırasında gönderilen bazı abonelik onay e-postalarının yanlış kişilere gitmiş olabileceği ve bunların yine kredi kartı numarasının son dört hanesini içerdiği aktarılıyor.
Esasında benzer bir olay 2015’te Steam’de de olmuştu. Bazı Steam kullanıcıları başka kullanıcıların hesap bilgilerini içeren sayfaları görmüştü. OpenAI, yapay zekanın potansiyel güvenlik ve emniyet sonuçlarını araştırmak için ciddi çalışmalar yaparken çok iyi bilinen bir güvenlik sorununa kurban gitmesi de ayrı bir ironi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)