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    Anlık Bildirim

    OpenAI doğruladı: ChatGPT’nin sohbet geçmişleri sızdırıldı!

    OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet aracı ChatGPT’nin bir süre önce sohbet geçmişlerini sızdırdığı firmanın CEO’su Sam Altman tarafından resmen onaylandı.
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    ChatGPT’nin sohbet geçmişleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Özellikle GPT-4 modelinin yayınlanmasının ardından “kar amacı gütmeyen” bir kuruluş olduğunu söyleyen OpenAI eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak şimdi görünüyor ki gizlilik konusunda yaşanan bir aksaklık nedeniyle ChatGPT'nin bu hafta başında rastgele kullanıcıların sohbet geçmişlerini kısa süreliğine sızdırdığı açığa çıktı. Bu durum, eleştirilerin şiddetini artırabilir.

    Konuşma geçmişleri sızdı

    OpenAI CEO'su Sam Altman, yaptığı açıklamada "Bu konuda çok kötü hissediyoruz" dedi. Eğer kullanmışsanız ChatGPT’nin sohbetlerinizi arşivlediğini görmüşsünüzdür. Esasında bu sayede programla yaptığınız tüm metin girişlerinin bir kaydını tutmuş oluyorsunuz. Bu iyi bir şey ancak ChatGPT’nin bir süre önce küresel olarak çökmesinin ardından kullanıcıların sohbet geçmişlerinin başkalarının geçmişinde ortaya çıktığı fark edildi.

    Başlangıçta, OpenAI durum hakkında sessiz kaldı ancak Çarşamba günü Altman, Twitter’dan yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi ve yaşanan sızıntıyı doğruladı. Altman, "Kullanıcıların küçük bir yüzdesi diğer kullanıcıların konuşma geçmişinin başlıklarını görebildi" diye tweet attı fakat herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Bazıları gizlilik sorununa bir bilgisayar korsanının neden olduğunu düşünse de, Altman sorunu isimsiz bir "açık kaynak kütüphanesindeki" yazılım hatasına dayandırdı. İyi haber ise OpenAI'ın bu sorun için onaylanmış bir yama yayınlamış olması.

    ChatGPT’nin sohbet geçmişleri sızdırıldı!
    Yaşanılan aksaklığın herhangi birinin hassas kişisel bilgilerini açığa çıkarıp çıkarmadığı belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte sızıntı sonucunda Altman’a göre sadece konuşmaların başlıkları görülebiliyor ancak içeriğe erişilmiyor. Bu iddia, kullanıcılar tarafından da onaylanmış durumda. Ek olarak, ChatGPT Plus kullanıcıların e-posta adresleri de sızmıştı ancak şimdilik bu konuda açıklama yapılmadı.

    OpenAI, kuruluşundan itibaren genel amacının insanlığa fayda sağlayabilecek yapay zekâ hakkında araştırma yapmak olduğunu ve araştırmalarını açık kaynak olarak yayınlayacaklarını söylüyordu. Ancak GPT-4 modelinin teknik dokümanlarından da görülebileceği üzere “ticari kaygılar ve güvenlik riskleri” nedeniyle modelin detayları paylaşılmadı. Bu durumda “kar amacı gütmeyen” bir kuruluş olduğunu söyleyen OpenAI’ın eleştirilmesine neden olmuştu. Microsoft’un 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olduğu OpenAI’ın böyle bir konum olması ise aslında çok olağandışı değil.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 13 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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