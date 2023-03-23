OpenAI doğruladı: ChatGPT’nin sohbet geçmişleri sızdırıldı!

Tam Boyutta Gör Özellikle GPT-4 modelinin yayınlanmasının ardından “kar amacı gütmeyen” bir kuruluş olduğunu söyleyen OpenAI eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak şimdi görünüyor ki gizlilik konusunda yaşanan bir aksaklık nedeniyle ChatGPT'nin bu hafta başında rastgele kullanıcıların sohbet geçmişlerini kısa süreliğine sızdırdığı açığa çıktı. Bu durum, eleştirilerin şiddetini artırabilir.

Konuşma geçmişleri sızdı

OpenAI CEO'su Sam Altman, yaptığı açıklamada "Bu konuda çok kötü hissediyoruz" dedi. Eğer kullanmışsanız ChatGPT’nin sohbetlerinizi arşivlediğini görmüşsünüzdür. Esasında bu sayede programla yaptığınız tüm metin girişlerinin bir kaydını tutmuş oluyorsunuz. Bu iyi bir şey ancak ChatGPT’nin bir süre önce küresel olarak çökmesinin ardından kullanıcıların sohbet geçmişlerinin başkalarının geçmişinde ortaya çıktığı fark edildi.

Başlangıçta, OpenAI durum hakkında sessiz kaldı ancak Çarşamba günü Altman, Twitter’dan yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi ve yaşanan sızıntıyı doğruladı. Altman, "Kullanıcıların küçük bir yüzdesi diğer kullanıcıların konuşma geçmişinin başlıklarını görebildi" diye tweet attı fakat herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Bazıları gizlilik sorununa bir bilgisayar korsanının neden olduğunu düşünse de, Altman sorunu isimsiz bir "açık kaynak kütüphanesindeki" yazılım hatasına dayandırdı. İyi haber ise OpenAI'ın bu sorun için onaylanmış bir yama yayınlamış olması.

Yaşanılan aksaklığın herhangi birinin hassas kişisel bilgilerini açığa çıkarıp çıkarmadığı belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte sızıntı sonucunda Altman’a göre sadece konuşmaların başlıkları görülebiliyor ancak içeriğe erişilmiyor. Bu iddia, kullanıcılar tarafından da onaylanmış durumda. Ek olarak, ChatGPT Plus kullanıcıların e-posta adresleri de sızmıştı ancak şimdilik bu konuda açıklama yapılmadı.

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OpenAI, kuruluşundan itibaren genel amacının insanlığa fayda sağlayabilecek yapay zekâ hakkında araştırma yapmak olduğunu ve araştırmalarını açık kaynak olarak yayınlayacaklarını söylüyordu. Ancak GPT-4 modelinin teknik dokümanlarından da görülebileceği üzere “ticari kaygılar ve güvenlik riskleri” nedeniyle modelin detayları paylaşılmadı. Bu durumda “kar amacı gütmeyen” bir kuruluş olduğunu söyleyen OpenAI’ın eleştirilmesine neden olmuştu. Microsoft’un 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olduğu OpenAI’ın böyle bir konum olması ise aslında çok olağandışı değil.

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