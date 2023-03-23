OpenAI doğruladı: ChatGPT’nin sohbet geçmişleri sızdırıldı!

Konuşma geçmişleri sızdı
OpenAI CEO'su Sam Altman, yaptığı açıklamada "Bu konuda çok kötü hissediyoruz" dedi. Eğer kullanmışsanız ChatGPT’nin sohbetlerinizi arşivlediğini görmüşsünüzdür. Esasında bu sayede programla yaptığınız tüm metin girişlerinin bir kaydını tutmuş oluyorsunuz. Bu iyi bir şey ancak ChatGPT’nin bir süre önce küresel olarak çökmesinin ardından kullanıcıların sohbet geçmişlerinin başkalarının geçmişinde ortaya çıktığı fark edildi.
Başlangıçta, OpenAI durum hakkında sessiz kaldı ancak Çarşamba günü Altman, Twitter’dan yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi ve yaşanan sızıntıyı doğruladı. Altman, "Kullanıcıların küçük bir yüzdesi diğer kullanıcıların konuşma geçmişinin başlıklarını görebildi" diye tweet attı fakat herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Bazıları gizlilik sorununa bir bilgisayar korsanının neden olduğunu düşünse de, Altman sorunu isimsiz bir "açık kaynak kütüphanesindeki" yazılım hatasına dayandırdı. İyi haber ise OpenAI'ın bu sorun için onaylanmış bir yama yayınlamış olması.
OpenAI, kuruluşundan itibaren genel amacının insanlığa fayda sağlayabilecek yapay zekâ hakkında araştırma yapmak olduğunu ve araştırmalarını açık kaynak olarak yayınlayacaklarını söylüyordu. Ancak GPT-4 modelinin teknik dokümanlarından da görülebileceği üzere “ticari kaygılar ve güvenlik riskleri” nedeniyle modelin detayları paylaşılmadı. Bu durumda “kar amacı gütmeyen” bir kuruluş olduğunu söyleyen OpenAI’ın eleştirilmesine neden olmuştu. Microsoft’un 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olduğu OpenAI’ın böyle bir konum olması ise aslında çok olağandışı değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)