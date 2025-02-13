ChatGPT büyük değişime gebe, GPT-5 ücretsiz sunulacak

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ sektöründe fırtınalar estirmeye başladığı ilk dönemde tek bir model sunan ChatGPT, zaman geçtikçe ve geliştikçe model sayısını arttırdı. Ücretli veya ücretsiz kullanıma göre modellerini çeşitlendiren platform haliyle kafa karışıklığına sebep oldu. Sam Altman yeni dönemde bu dallanmaya bir son verecek.

GPT-5 ücretsiz olacak

OpenAI patronu yaptığı açıklamada herkes gibi kendilerinin de birden fazla model seçmekten yorulduklarını ve sihirli tek modele geçiş yapmanın zamanının geldiğini belirtti. Firma GPT-4.5 modelini mantık yürütmeyen son model olarak kullanıma sunacak. Sonrasında ise devrim başlayacak.

Elon Musk gözünü ChatGPT’ye dikti 2 gün önce eklendi

GPT-5 ile firma GPT ve o serilerini bir araya getirmeyi planlıyor. GPT-5 içerisinde o3 modelini de barındıracak ve o3 ayrı bir model olmayacak. İyi haber ise GPT-5 standart akıllı ayarlara ücretsiz olarak erişilebilecek. Plus ve Pro aboneler ise çok daha gelişmiş ayarları kullanabilecek.

ChatGPT tarihinde yeni bir döneme işaret eden bu değişiklik ne zaman gerçekleşecek henüz bilinmiyor ancak GPT-4.5 modelinin yaz gelmeden kullanıma sunulması bekleniyor.

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