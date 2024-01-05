ChatGPT'nin yeni özelliği belli oldu! Sesli asistan yarışı başlıyor

Kaçıranlar için ChatGPT, tarayıcı sürümünün ardından yakın tarihte Android ve iOS cihazlarda yerini aldı. Böylece uygulamayı açtığınızda yalnızca bir sorgu yapmanız ve sohbet robotunun yanıt vermesi için birkaç saniye beklemeniz gerekiyor. Ancak OpenAI, bu süreci çok daha basit hale getirecek.
Android Authority'nin haberine göre ChatGPT'nin uygulama kodlarında, ''com.openai.voice.assistant.AssistantActivity'' adında yeni bir özellik keşfedildi. Adından da anlaşıldığı üzere bu özellik, ChatGPT için sesli asistan desteğine işaret ediyor. Ancak varsayılan olarak devre dışı ve manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor.
Google'ın ise, ChatGPT'ye karşı sessiz kalmayacağını hatırlatalım. Zira arama devi, Bard destekli Google Asistan üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. İyi haber şu ki, yapay zekanın ardından yeni bir sanal asistan rekabeti ile karşılaşabiliriz.
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.