ChatGPT'nin yeni özelliği belli oldu! Sesli asistan yarışı başlıyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT, bildiğiniz gibi teknoloji dünyasında büyük bir etki yarattı. Öyle ki hemen ardından Bard ve Copilot gibi AI platformları ile karşılaştık. Şimdi de OpenAI, bir alanda daha Google'a rakip olmayı planlıyor. Uygulamanın Android için yayınlanan son sürümünde, Google Asistan benzeri yepyeni bir özellik keşfedildi.

ChatGPT şimdi de Google Asistan'a rakip olacak

Kaçıranlar için ChatGPT, tarayıcı sürümünün ardından yakın tarihte Android ve iOS cihazlarda yerini aldı. Böylece uygulamayı açtığınızda yalnızca bir sorgu yapmanız ve sohbet robotunun yanıt vermesi için birkaç saniye beklemeniz gerekiyor. Ancak OpenAI, bu süreci çok daha basit hale getirecek.

Android Authority'nin haberine göre ChatGPT'nin uygulama kodlarında, ''com.openai.voice.assistant.AssistantActivity'' adında yeni bir özellik keşfedildi. Adından da anlaşıldığı üzere bu özellik, ChatGPT için sesli asistan desteğine işaret ediyor. Ancak varsayılan olarak devre dışı ve manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor.

Etkinleştirdiğinizde ise, ChatGPT'nin Google Asistan'a benzer benzer çalışmasını sağlayacak. Kısaca, yalnızca bir jest veya eylem ile ChatGPT'ye ulaşabileceksiniz. Ancak özelliğin somut bir çıkış tarihi veya tam olarak neler sunacağı şu an için belirsiz.

Cheerdots2 sunum aracı ChatGPT ile geliyor 2 hf. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Ayrıca OpenAI, ChatGPT'nin kullanımını kolaylaştırmak adına başka bir özellik daha hazırlıyor. Android uygulamasının en son sürümünde, halihazırda devre dışı bırakılan bir Hızlı Ayarlar kutucuğu da keşfedildi. Yukarıda da görüldüğü gibi bu özellik, ChatGPT'nin yeni asistan modunu başlatmak için bir kısayol niteliğinde olacak.

Google'ın ise, ChatGPT'ye karşı sessiz kalmayacağını hatırlatalım. Zira arama devi, Bard destekli Google Asistan üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. İyi haber şu ki, yapay zekanın ardından yeni bir sanal asistan rekabeti ile karşılaşabiliriz.

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ChatGPT'den yeni özellik! Google Asistan rafa mı kalkıyor?