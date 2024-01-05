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    Anlık Bildirim

    ChatGPT'nin yeni özelliği belli oldu! Sesli asistan yarışı başlıyor

    Bard destekli Google Asistan'ın ardından, ChatGPT'nin sesli komut özelliği ortaya çıktı. Şimdi de OpenAI, Android telefonlarda Google Asistan'ın yerini alabilir.
    ChatGPT'den yeni özellik! Google Asistan rafa mı kalkıyor? Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT,  bildiğiniz gibi teknoloji dünyasında büyük bir etki yarattı. Öyle ki hemen ardından Bard ve Copilot gibi AI platformları ile karşılaştık. Şimdi de OpenAI, bir alanda daha Google'a rakip olmayı planlıyor. Uygulamanın Android için yayınlanan son sürümünde, Google Asistan benzeri yepyeni bir özellik keşfedildi.

    ChatGPT şimdi de Google Asistan'a rakip olacak

    Kaçıranlar için ChatGPT, tarayıcı sürümünün ardından yakın tarihte Android ve iOS cihazlarda yerini aldı. Böylece uygulamayı açtığınızda yalnızca bir sorgu yapmanız ve sohbet robotunun yanıt vermesi için birkaç saniye beklemeniz gerekiyor. Ancak OpenAI, bu süreci çok daha basit hale getirecek.

    Android Authority'nin haberine göre ChatGPT'nin uygulama kodlarında, ''com.openai.voice.assistant.AssistantActivity'' adında yeni bir özellik keşfedildi. Adından da anlaşıldığı üzere bu özellik, ChatGPT için sesli asistan desteğine işaret ediyor. Ancak varsayılan olarak devre dışı ve manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor.

    Etkinleştirdiğinizde ise, ChatGPT'nin Google Asistan'a benzer benzer çalışmasını sağlayacak. Kısaca, yalnızca bir jest veya eylem ile ChatGPT'ye ulaşabileceksiniz. Ancak özelliğin somut bir çıkış tarihi veya tam olarak neler sunacağı şu an için belirsiz.

     

    ChatGPT'den yeni özellik! Google Asistan rafa mı kalkıyor? Tam Boyutta Gör
    Ayrıca OpenAI, ChatGPT'nin kullanımını kolaylaştırmak adına başka bir özellik daha hazırlıyor. Android uygulamasının en son sürümünde, halihazırda devre dışı bırakılan bir Hızlı Ayarlar kutucuğu da keşfedildi. Yukarıda da görüldüğü gibi bu özellik, ChatGPT'nin yeni asistan modunu başlatmak için bir kısayol niteliğinde olacak.

    Google'ın ise, ChatGPT'ye karşı sessiz kalmayacağını hatırlatalım. Zira arama devi, Bard destekli Google Asistan üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. İyi haber şu ki, yapay zekanın ardından yeni bir sanal asistan rekabeti ile karşılaşabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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