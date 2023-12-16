ChatGPT şimdi de sunum araçlarına girdi

Üretken yapay zekâ teknolojileri kısa sürede inanılmaz yaygınlaştı. Akıllı telefonlardan, tabletlere, bilgisayarlara kadar giren ChatGPT benzeri botlar ayrıca anlık çeviri cihazları gibi farklı aksesuarlarda da karşımıza çıkıyor. Bu kez bir sunum aracı gündemde.

Cheerdots2 özellikleri ve fiyatı

Cheerdots2 adıyla geliştirilen sunum aracı birden fazla yeteneğe sahip. Dokunmatik bir sunum cihazı olan araç ayrıca kablosuz bir fare görevi de görebiliyor. Tek tıkla ses kaydı yapan araç anlık olarak bunu tercüme ediyor veya özetliyor.

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ChatGPT entegrasyonu sayesinde yukarıda sayılan işleri yapabilen cihaz 20 saate kadar kullanım sağlıyor. USB Tip-C ile şarj olan cihaz oldukça küçük ve fare olarak kullanmak için bir aparatı da mevcut.

Kickstarter üzerinde daha ilk günden rekor bağış toplayan Cheerdots2 aracının standart sürümünde ChatGPT ve ses kaydı yer alıyor. Bunun fiyatı 44$. Advanced sürümde ise 3 aylık ChatGPT ve ses kaydı yer alıyor. Fiyatı ise 69$. Sevkiyatlar Mart ayında başlayacak.

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