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    Anlık Bildirim

    ChatGPT şimdi de sunum araçlarına girdi

    Cheerdots2 adıyla geliştirilen kablosuz sunum aracı, ChatGPT yapay zekâ robotu sayesinde kaydedilen sesleri anında tercüme ediyor ve özetini çıkarabiliyor.      
    Cheerdots2
    Üretken yapay zekâ teknolojileri kısa sürede inanılmaz yaygınlaştı. Akıllı telefonlardan, tabletlere, bilgisayarlara kadar giren ChatGPT benzeri botlar ayrıca anlık çeviri cihazları gibi farklı aksesuarlarda da karşımıza çıkıyor. Bu kez bir sunum aracı gündemde.

    Cheerdots2 özellikleri ve fiyatı

    Cheerdots2 adıyla geliştirilen sunum aracı birden fazla yeteneğe sahip. Dokunmatik bir sunum cihazı olan araç ayrıca kablosuz bir fare görevi de görebiliyor. Tek tıkla ses kaydı yapan araç anlık olarak bunu tercüme ediyor veya özetliyor.

    ChatGPT entegrasyonu sayesinde yukarıda sayılan işleri yapabilen cihaz 20 saate kadar kullanım sağlıyor. USB Tip-C ile şarj olan cihaz oldukça küçük ve fare olarak kullanmak için bir aparatı da mevcut.

    Kickstarter üzerinde daha ilk günden rekor bağış toplayan Cheerdots2 aracının standart sürümünde ChatGPT ve ses kaydı yer alıyor. Bunun fiyatı 44$. Advanced sürümde ise 3 aylık ChatGPT ve ses kaydı yer alıyor. Fiyatı ise 69$. Sevkiyatlar Mart ayında başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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