ChatGPT şimdi de sunum araçlarına girdi

Cheerdots2 özellikleri ve fiyatı
Cheerdots2 adıyla geliştirilen sunum aracı birden fazla yeteneğe sahip. Dokunmatik bir sunum cihazı olan araç ayrıca kablosuz bir fare görevi de görebiliyor. Tek tıkla ses kaydı yapan araç anlık olarak bunu tercüme ediyor veya özetliyor.
ChatGPT entegrasyonu sayesinde yukarıda sayılan işleri yapabilen cihaz 20 saate kadar kullanım sağlıyor. USB Tip-C ile şarj olan cihaz oldukça küçük ve fare olarak kullanmak için bir aparatı da mevcut.
Kickstarter üzerinde daha ilk günden rekor bağış toplayan Cheerdots2 aracının standart sürümünde ChatGPT ve ses kaydı yer alıyor. Bunun fiyatı 44$. Advanced sürümde ise 3 aylık ChatGPT ve ses kaydı yer alıyor. Fiyatı ise 69$. Sevkiyatlar Mart ayında başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.