İtalya, ChatGPT'yi yasaklama kararı aldı!

Tam Boyutta Gör İtalyan gizlilik düzenleyicisi GPDP, gizlilik ihlalleri iddiasıyla ChatGPT'nin yasaklanmasını emretti. Ulusal veri koruma otoritesi, popüler yapay zeka aracının arkasındaki ABD şirketi OpenAI'nin İtalyan kullanıcıların verilerini işlemesini derhal engelleyeceğini ve soruşturacağını duyurdu. İlgili yasak kararı, AB'nin dönüm noktası niteliğindeki gizlilik yasası olan Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uyulana kadar geçerli olacak.

İtalya, ChatGPT'yi yasakladı

İtalya’nın düzenleyici kurumu GPDP, yaptığı açıklamada OpenAI’ın kullanıcıların kişisel bilgilerini toplama konusunda yasal bir gerekçeye sahip olmadığını söyledi. OpenAI'ın reşit olmayan kullanıcıların "gelişme derecelerine ve kişisel farkındalıklarına kıyasla kesinlikle uygun olmayan yanıtlara maruz bırakan" hizmete erişimini durduracak bir mekanizması olmadığı da yapılan açıklamada belirtiliyor. Bu söylemlere dayanarak kurum, ChatGPT'yi kişisel verilerin yasa dışı toplanması ve reşit olmayanların yaşını doğrulamak için sistemlerin olmaması nedeniyle yasakladı.

OpenAI'a para cezası gelebilir

Tam Boyutta Gör GPDP, şirketin düzenleyicilerin gereksinimlerini karşılamak için hangi önlemleri aldığını bildirmek için 20 günü olduğunu ve bunda başarısız olursa 20 milyon Euro'ya (veya yıllık küresel cirosunun yüzde 4'üne) varan para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

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İtalyan bir yetkili, ChatGPT'nin geçen hafta bir veri ihlaline maruz kaldığını ve kullanıcıların konuşmalarını ve ödeme bilgilerini ifşa ettiğini söyledi. İtalya, bu yıl içerisinde benzer sebeplerden dolayı Replika.ai'ı da yasaklamıştı.

Atlantik'in her iki yakasında da yeni ChatGPT sürümlerinin askıya alınması ve üreticisi OpenAI'nin gizlilik, siber güvenlik ve dezenformasyona yönelik bir dizi risk üzerinden soruşturulması yönünde çağrılar artıyor. Elon Musk ve yüzlerce yapay zeka uzmanı bu hafta ChatGPT’nin yeni sürümlerinin geliştirilmesine ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.

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