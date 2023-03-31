İtalya, ChatGPT'yi yasaklama kararı aldı!

İtalya, ChatGPT'yi yasakladı
İtalya’nın düzenleyici kurumu GPDP, yaptığı açıklamada OpenAI’ın kullanıcıların kişisel bilgilerini toplama konusunda yasal bir gerekçeye sahip olmadığını söyledi. OpenAI'ın reşit olmayan kullanıcıların "gelişme derecelerine ve kişisel farkındalıklarına kıyasla kesinlikle uygun olmayan yanıtlara maruz bırakan" hizmete erişimini durduracak bir mekanizması olmadığı da yapılan açıklamada belirtiliyor. Bu söylemlere dayanarak kurum, ChatGPT'yi kişisel verilerin yasa dışı toplanması ve reşit olmayanların yaşını doğrulamak için sistemlerin olmaması nedeniyle yasakladı.
OpenAI'a para cezası gelebilir
İtalyan bir yetkili, ChatGPT'nin geçen hafta bir veri ihlaline maruz kaldığını ve kullanıcıların konuşmalarını ve ödeme bilgilerini ifşa ettiğini söyledi. İtalya, bu yıl içerisinde benzer sebeplerden dolayı Replika.ai'ı da yasaklamıştı.
Atlantik'in her iki yakasında da yeni ChatGPT sürümlerinin askıya alınması ve üreticisi OpenAI'nin gizlilik, siber güvenlik ve dezenformasyona yönelik bir dizi risk üzerinden soruşturulması yönünde çağrılar artıyor. Elon Musk ve yüzlerce yapay zeka uzmanı bu hafta ChatGPT’nin yeni sürümlerinin geliştirilmesine ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.Kaynakça https://www.politico.eu/article/italian-privacy-regulator-bans-chatgpt/ https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870847 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı