ChatGPT için yerleşik Windows uygulaması yayınlandı

ChatGPT için Windows zamanı
Mac versiyonuna benzer şekilde, Windows için geliştirilen ChatGPT uygulaması da, kullanıcıların ayrı bir pencere açarak diğer uygulamaların yanında sorularını hızlıca sormasına imkan tanıyor. Uygulama, dosya ve fotoğraf yüklemeyi desteklerken, OpenAI’nin yeni geliştirdiği ve “akıl yürütme” yetenekleri bulunan o1 modeline de erişim sağlıyor. Uygulamaya Alt + Space kısayolu ile kolayca erişilebiliyor.
ChatGPT'nin Mac versiyonu Haziran ayında piyasaya sürüldüğünde, bir geliştirici güvenlik açığı tespit etmişti. Bu açık, sohbetlerin metin formatında kaydedilmesiyle ilgiliydi. OpenAI, kısa sürede bu sorunu çözdü ve yerel olarak depolanan verileri şifreledi. OpenAI, Windows uygulamasını yıl sonuna kadar daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı hedefliyor. Şimdilik sadece aboneler bu yeniliklerden faydalanabiliyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/17/24273040/chatgpt-windows-app-subscribers-openai https://openai.com/chatgpt/download/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...