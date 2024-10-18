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Tam Boyutta Gör OpenAI, popüler yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin Windows uygulamasını test etmeye başladı. Ancak bu uygulama, şimdilik sadece ChatGPT Plus, Enterprise, Team ve Edu abonelerine sunuluyor. Web’deki deneyime aşina olan kullanıcılar, masaüstü uygulamada da aynı şeyleri yapabilecek. Bununla birlikte minimum Windows 10 gereksinimi de talep ediliyor.

ChatGPT için Windows zamanı

Mac versiyonuna benzer şekilde, Windows için geliştirilen ChatGPT uygulaması da, kullanıcıların ayrı bir pencere açarak diğer uygulamaların yanında sorularını hızlıca sormasına imkan tanıyor. Uygulama, dosya ve fotoğraf yüklemeyi desteklerken, OpenAI’nin yeni geliştirdiği ve “akıl yürütme” yetenekleri bulunan o1 modeline de erişim sağlıyor. Uygulamaya Alt + Space kısayolu ile kolayca erişilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Henüz bir nevi test sürümünde olan ChatGPT Windows uygulamasının bazı eksiklikleri de mevcut. Uygulama henüz standart ve gelişmiş ses özellikleri ile birlikte Google Drive, Microsoft OneDrive ve GPT Builder'da kimlik doğrulaması yapamıyor. Firma, bu özelliklerin ve eksik diğer detayları tam sürümde kullanıma sunacağını söylüyor.

ChatGPT’de ahlak sınırlarını kaldıran “prompt” keşfedildi 1 gün önce eklendi

ChatGPT'nin Mac versiyonu Haziran ayında piyasaya sürüldüğünde, bir geliştirici güvenlik açığı tespit etmişti. Bu açık, sohbetlerin metin formatında kaydedilmesiyle ilgiliydi. OpenAI, kısa sürede bu sorunu çözdü ve yerel olarak depolanan verileri şifreledi. OpenAI, Windows uygulamasını yıl sonuna kadar daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı hedefliyor. Şimdilik sadece aboneler bu yeniliklerden faydalanabiliyor.

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ChatGPT için yerleşik Windows uygulaması yayınlandı