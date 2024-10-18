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    Anlık Bildirim

    ChatGPT için yerleşik Windows uygulaması yayınlandı

    OpenAI, geçtiğimiz dönemde Mac için yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT için yerel bir uygulama yayınlamıştı. Şimdi ise firma, Microsoft Windows için bir masaüstü uygulaması yayınladı.
    ChatGPT için yerleşik Windows uygulaması yayınlandı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, popüler yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin Windows uygulamasını test etmeye başladı. Ancak bu uygulama, şimdilik sadece ChatGPT Plus, Enterprise, Team ve Edu abonelerine sunuluyor. Web’deki deneyime aşina olan kullanıcılar, masaüstü uygulamada da aynı şeyleri yapabilecek. Bununla birlikte minimum Windows 10 gereksinimi de talep ediliyor.

    ChatGPT için Windows zamanı

    Mac versiyonuna benzer şekilde, Windows için geliştirilen ChatGPT uygulaması da, kullanıcıların ayrı bir pencere açarak diğer uygulamaların yanında sorularını hızlıca sormasına imkan tanıyor. Uygulama, dosya ve fotoğraf yüklemeyi desteklerken, OpenAI’nin yeni geliştirdiği ve “akıl yürütme” yetenekleri bulunan o1 modeline de erişim sağlıyor. Uygulamaya Alt + Space kısayolu ile kolayca erişilebiliyor.

    ChatGPT için yerleşik Windows uygulaması yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Henüz bir nevi test sürümünde olan ChatGPT Windows uygulamasının bazı eksiklikleri de mevcut. Uygulama henüz standart ve gelişmiş ses özellikleri ile birlikte Google Drive, Microsoft OneDrive ve GPT Builder'da kimlik doğrulaması yapamıyor. Firma, bu özelliklerin ve eksik diğer detayları tam sürümde kullanıma sunacağını söylüyor.

    ChatGPT'nin Mac versiyonu Haziran ayında piyasaya sürüldüğünde, bir geliştirici güvenlik açığı tespit etmişti. Bu açık, sohbetlerin metin formatında kaydedilmesiyle ilgiliydi. OpenAI, kısa sürede bu sorunu çözdü ve yerel olarak depolanan verileri şifreledi. OpenAI, Windows uygulamasını yıl sonuna kadar daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı hedefliyor. Şimdilik sadece aboneler bu yeniliklerden faydalanabiliyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/17/24273040/chatgpt-windows-app-subscribers-openai https://openai.com/chatgpt/download/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 19 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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