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    Anlık Bildirim

    ChatGPT artık bilgisayar toplamanıza yardımcı olacak

    Yapay zeka ile bilgisayar toplamak… Önde gelen küresel çevrimiçi elektronik perakendecilerinden biri olan Newegg, PC Builder aracını güçlendirmek için ChatGPT kullanacağını açıkladı.
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    ChatGPT ile bilgisayar toplama dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın fırtınalar koparan ChatGPT haberleri sadece gündemin ana maddesi olmakla kalmıyor aynı zamanda hayatımızın neredeyse her alanına girmeye de devam ediyor. Son olarak ChatGPT, küresel çevrimiçi elektronik perakendecilerinden biri olan Newegg’in PC Builder aracında yer alacak ve müşterilere tavsiyelerde bulunacak.

    Newegg PC Builder'a ChatGPT desteği

    ChatGPT’nin hayatımıza girmesinden bu yana daha altı ay bile geçmiş değil. Öte yandan başka herhangi bir teknolojinin bu kadar popüler olup sürekli konuşulduğu dönemlerin sayısının az olduğunu da belirtmek gerekiyor. Zira artık yediden yetmişe herkes az veya çok son dönemlerde yaşanan yapay zeka ilerlemelerinden haberdar. Görünüşe göre bu ilerlemeler yavaşlayacak gibi durmuyor.

    ChatGPT ile bilgisayar toplama dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Newegg, ChatGPT'nin güçlerini kullanarak tüketicilere doğru parçaları ve bilgileri seçme konusunda yardımcı olabileceğini, aynı zamanda da yapay zeka kaynağını kullanarak müşterileri talep ettikleri bilgilere yönlendirebileceğini düşünüyor. Newegg'in ChatGPT entegrasyonu ilk olarak PC Builder aracına geliyor. Bunun yanında ChatGPT, web sitesinin genelinde metin içeriğinin optimize edilmesi, müşteri hizmetleri, e-postalar ve SEO alanlarında kullanılacak.

    Newegg'in ChatGPT entegrasyonu şimdilik beta aşamasında ancak şirket müşterilerin yapay zekalı sohbet robotuyla konuşabilmelerini ve sistemlerini oluşturmalarına yardımcı olacak hesaplanmış yanıtlar alabilmelerini umuyor. Buna ek olarak Newegg, kullanım amacı, CPU, GPU ve fiyat aralığı gibi belirli set seçimleri sunacak. Ancak şimdilik bazı soru işaretleri var. Örneğin, ChatGPT uyumsuz parçalar önerirse ve müşteri bunu satın alırsa ne olacak?

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    Hukum1970 16 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 20 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 22 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 22 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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