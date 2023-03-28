ChatGPT artık bilgisayar toplamanıza yardımcı olacak

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın fırtınalar koparan ChatGPT haberleri sadece gündemin ana maddesi olmakla kalmıyor aynı zamanda hayatımızın neredeyse her alanına girmeye de devam ediyor. Son olarak ChatGPT, küresel çevrimiçi elektronik perakendecilerinden biri olan Newegg’in PC Builder aracında yer alacak ve müşterilere tavsiyelerde bulunacak.

Newegg PC Builder'a ChatGPT desteği

ChatGPT’nin hayatımıza girmesinden bu yana daha altı ay bile geçmiş değil. Öte yandan başka herhangi bir teknolojinin bu kadar popüler olup sürekli konuşulduğu dönemlerin sayısının az olduğunu da belirtmek gerekiyor. Zira artık yediden yetmişe herkes az veya çok son dönemlerde yaşanan yapay zeka ilerlemelerinden haberdar. Görünüşe göre bu ilerlemeler yavaşlayacak gibi durmuyor.

Tam Boyutta Gör Newegg, ChatGPT'nin güçlerini kullanarak tüketicilere doğru parçaları ve bilgileri seçme konusunda yardımcı olabileceğini, aynı zamanda da yapay zeka kaynağını kullanarak müşterileri talep ettikleri bilgilere yönlendirebileceğini düşünüyor. Newegg'in ChatGPT entegrasyonu ilk olarak PC Builder aracına geliyor. Bunun yanında ChatGPT, web sitesinin genelinde metin içeriğinin optimize edilmesi, müşteri hizmetleri, e-postalar ve SEO alanlarında kullanılacak.

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Newegg'in ChatGPT entegrasyonu şimdilik beta aşamasında ancak şirket müşterilerin yapay zekalı sohbet robotuyla konuşabilmelerini ve sistemlerini oluşturmalarına yardımcı olacak hesaplanmış yanıtlar alabilmelerini umuyor. Buna ek olarak Newegg, kullanım amacı, CPU, GPU ve fiyat aralığı gibi belirli set seçimleri sunacak. Ancak şimdilik bazı soru işaretleri var. Örneğin, ChatGPT uyumsuz parçalar önerirse ve müşteri bunu satın alırsa ne olacak?

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