ChatGPT artık bilgisayar toplamanıza yardımcı olacak

Newegg PC Builder'a ChatGPT desteği
ChatGPT’nin hayatımıza girmesinden bu yana daha altı ay bile geçmiş değil. Öte yandan başka herhangi bir teknolojinin bu kadar popüler olup sürekli konuşulduğu dönemlerin sayısının az olduğunu da belirtmek gerekiyor. Zira artık yediden yetmişe herkes az veya çok son dönemlerde yaşanan yapay zeka ilerlemelerinden haberdar. Görünüşe göre bu ilerlemeler yavaşlayacak gibi durmuyor.
Newegg'in ChatGPT entegrasyonu şimdilik beta aşamasında ancak şirket müşterilerin yapay zekalı sohbet robotuyla konuşabilmelerini ve sistemlerini oluşturmalarına yardımcı olacak hesaplanmış yanıtlar alabilmelerini umuyor. Buna ek olarak Newegg, kullanım amacı, CPU, GPU ve fiyat aralığı gibi belirli set seçimleri sunacak. Ancak şimdilik bazı soru işaretleri var. Örneğin, ChatGPT uyumsuz parçalar önerirse ve müşteri bunu satın alırsa ne olacak?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)