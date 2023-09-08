Tam Boyutta Gör Analiz firması Similarweb'e göre, OpenAI tarafından kasım ayında piyasaya sürülen son derece popüler yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’nin aylık web sitesi ziyaretleri ağustos ayında üst üste üçüncü ay düşüş gösterdi. ChatGPT için kan kaybı devam ediyor olsa da düşüşün sona ermekte olduğuna dair işaretler de var.

ChatGPT kan kaybetmeye devam ediyor

ChatGPT web sitesine yapılan dünya çapındaki masaüstü ve mobil web sitesi ziyaretleri, önceki iki ayın her birindeki yaklaşık yüzde 10'luk düşüşün ardından ağustos ayında yüzde 3,2 azalarak 1,43 milyara geriledi. Ziyaretçilerin web sitesinde geçirdikleri süre de mart ayından bu yana aylık bazda düşüş gösterdi. Kullanıcılar ağustos ayında sitede ortalama geçirdikleri süre 8,7 dakikadan 7 dakikaya geriledi.

Öte yandan ChatGPT için iyi şeyler de var. Ağustos verilerine göre dünya genelindeki tekil ziyaretçi sayısı 180 milyondan 180,5 milyona yükseldi. Bununla birlikte eylül ayında okulların açılması ChatGPT'nin trafiğine ve kullanımına yardımcı olabilir. Ayrıca bazı okullar doğrudan ChatGPT kullanımını benimsemeye bile başladı. Trafik artışının bir diğer emaresi de okulların başladığı ABD’deki hafif artış.

Google, yapay zeka siyası reklamları için önemli bir adım atıyor 1 gün önce eklendi

ChatGPT, kodlamadan öğrencilerin ödevine kadar günlük görevlerde üretken yapay zekanın çılgınca kullanılmasına yol açtı ve lansmanından iki ay sonra Ocak ayında aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. ChatGPT, Meta'nın Threads uygulaması faaliyete geçmeden önce şimdiye kadar en hızlı büyüyen tüketici uygulamasıydı ve şu anda dünyanın en iyi 30 web sitesinden biri konumunda. Son olarak, OpenAI ayrıca ChatGPT’nin Android ve iOS uygulamasını da yayınladı. Trafik düşüşünün bir kısmı da buraya atfedilebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

ChatGPT kan kaybetmeye devam ediyor