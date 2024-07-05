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    OpenAI, iki önemli güvenlik sorunuyla sarsıldı

    Yapay zekanın lider şirketi OpenAI, çoğunlukla gündeme yeni araçlarıyla gelse de bu sefer iki güvenlik sorunuyla karşımıza çıkıyor. Şirketin güvenlik konusunda zafiyeti endişe yaratıyor.
    OpenAI, iki önemli güvenlik sorunuyla sarsıldı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın en değerli şirketlerinden birisi olan, ChatGPT, Sora ve Dall-E gibi ürünleriyle tanınan Microsoft destekli OpenAI, her zaman yeni araçlarıyla gündeme gelmiyor. Firma, bu hafta içinde iki büyük güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Yapay zekanın lider şirketinin siber güvenlik tarafındaki zayıflığı ise hem kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için endişe oluşturuyor.

    OpenAI’da güvenlik sorunu

    OpenAI’ın güvenlikle ilgili yaşadığı sorun esasında 2023 yılına dayanıyor ancak etkileri bugünlerde bile hissediliyor. Geçtiğimiz ilkbaharda bir bilgisayar korsanı, şirketin dahili mesajlaşma sistemlerine erişmiş ve şirket hakkında bazı önemli bilgileri ele geçirmişti. Aktarılanlara göre o dönemde OpenAI teknik program yöneticisi Leopold Aschenbrenner, şirketin yönetim kurulunda güvenlik endişelerini dile getirerek dahili güvenlik açıklarına işaret etti. Şimdi ise Aschenbrenner, OpenAI hakkındaki bilgileri ifşa ettiği ve şirketin güvenliğiyle ilgili endişeleri su yüzüne çıkardığı için kovulduğunu söylüyor.

    Bir OpenAI temsilcisi ise "Aschenbrenner'in güvenli bir AGI (insan seviyesindeki yapay zeka) oluşturma konusundaki kararlılığını paylaşmakla birlikte, o zamandan beri çalışmalarımız hakkında ileri sürdüğü iddiaların çoğuna katılmıyoruz" dedi.

    Bu hafta yaşanan bir başka sorun da OpenAI’ın ChatGPT Mac uygulaması hakkındaydı. Bu konuyu sizlere dün aktarmıştık ancak kısa bir özet ile üstünden geçelim. Bu hafta, ChatGPT Mac uygulamasında kullanıcı sohbet bilgilerinin şifrelenmeden düz metin olarak saklandığı ortaya çıktı. Yerel dosyaların düz metin olarak saklanması, potansiyel olarak hassas verilerin diğer uygulamalar veya kötü amaçlı yazılımlar tarafından kolayca görüntülenebilir. Firma bunun tespiti sonrasında depolanan sohbetlere şifreleme ekleyen bir güncelleme yayınladı.

    Uygulamalardaki güvenlik açıkları sıklıkla gördüğümüz bir şey. Bilgisayar korsanlarının şirketlerden bir şeyler çalması da yine aşina olduğumuz bir durum. OpenAI ve aslında diğer tüm yapay zeka şirketleri özelinde ise bunların hassasiyeti çok daha büyük. OpenAI, artık bir startup değil ve şimdilerde dünyanın en büyük iki şirketiyle ortaklık içerisinde. Endişelerini dile getiren çalışanın kovulması ve uygulamanın basit bir açığa sahip olması kamu itibarı için iyiye işaret değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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