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    OpenAI’ın insan benzeri robot planları gün yüzüne çıktı

    Yayınlanan yeni bir rapora göre OpenAI, insansı robot geliştirmeyi değerlendirdi. Firma halihazırda insansı robotlar üreten Figure AI ve 1X gibi şirketlere önemli yatırımlar yapmış durumda.
    OpenAI’ın insan benzeri robot planları gün yüzüne çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden OpenAI, yapay zeka modellerindeki başarısını fiziksel dünyaya taşıyabilir. Şirketin, insan benzeri bir robot geliştirme planlarını değerlendirdiği The Information tarafından yayınlanan raporda ele alındı. Konuyla ilgili doğrudan bilgiye sahip iki kaynağa dayandırılan habere göre, projenin detayları henüz netleşmedi ve robotun hangi kullanım alanlarını hedefleyeceği belirsizliğini koruyor.

    Hangi alanlara odaklanılacak?

    Halihazırda insan benzeri robot geliştiren girişimler, genellikle iki ana kullanım alanına odaklanıyor. Bunlardan ilki depo otomasyonu. Bu robotlar ürünlerin bir noktadan diğerine taşınması gibi görevlerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlıyor, bazıları da doğrudan üretimde çalışıyor. İkinci alan ise genel amaçlı kullanıma adanan robotlar. Bunlar da ev işleri gibi bireysel kullanıcıları hedefliyor.

    OpenAI, bu alanlarda faaliyet gösteren birkaç şirkete yatırım yapmış durumda. Şubat ayında şirket, insansı robotlar geliştiren Figure AI’a 625 milyon dolarlık bir yatırım turunda destek oldu. Figure AI'ın en yeni robotu Figure 02, OpenAI’ın yapay zeka modellerini kullanarak depo çalışanlarından gelen sesli komutları işleyebiliyor. BMW, bu robotu ABD’deki fabrikasında test ediyor.

    OpenAI ayrıca Norveç merkezli bir diğer humanoid robot üreticisi 1X'e de yatırım yaptı. Şirketin geliştirdiği EVE adlı robot, saatte yaklaşık 16 km hıza ulaşabilen tekerlekli bir model. 1X şu anda, daha yavaş ancak daha geniş görev yelpazesine sahip bir tüketici odaklı robot üzerinde çalışıyor.

    Kendi robotunu mu geliştirecek, ortaklık mı yapacak?

    OpenAI’ın insan benzeri robot planları gün yüzüne çıktı Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın mevcut yatırımları insan benzeri bir robot geliştirmek için stratejik bir avantaj sağlıyor. Şirket, bir girişimle ortaklık yaparak bu süreci hızlandırabilir. Bunun yanı sıra OpenAI, henüz yeni topladığı 6,6 milyar dolarlık fonun bir kısmıyla mevcut bir şirketi satın alabilir.

    Şirketin robotik dünyasına tamamen yabancı olmadığı biliniyor. 2021 yılına kadar OpenAI, otonom makineler için yapay zeka modelleri geliştiren bir birim işletiyordu. Bu birim, bir Rubik küpü çözmek üzere eğitilen bir robot kolu gibi çeşitli araştırma başarılarına imza attı.

    OpenAI’ın yeni robotik girişimlerinin, özel yapay zeka çipleri geliştirme çabalarından da fayda sağlayabileceği öne sürülüyor. Reuters’in haberine göre OpenAI, Broadcom ve TSMC ile bir tür özel çip üzerinde çalışıyor. Bu çipler, insan benzeri robotların yapay zeka yazılımlarını çalıştırmak için optimize edilebilir.

    Kaynakça https://siliconangle.com/2024/12/24/report-openai-considered-developing-humanoid-robot/ https://www.theinformation.com/articles/openai-has-discussed-making-a-humanoid-robot
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    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

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