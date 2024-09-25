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    Anlık Bildirim

    ChatGPT’nin gelişmiş insansı ses özelliği kullanıma açıldı

    OpenAI, ChatGPT’nin Gelişmiş Ses Modu'nu (Advanced Voice Mode -AVM) ödeme yapan tüm müşterilerinin kullanıma açtı. Ayrıca bu özellik için daha fazla ses de eklendi.
    ChatGPT’nin gelişmiş insansı ses özelliği kullanıma açıldı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojilerinde öncü şirketlerden biri olan OpenAI, ChatGPT için geliştirdiği Gelişmiş Ses Modu'nu (Advanced Voice Mode -AVM) artık genişletilmiş bir kullanıcı kitlesine sunuyor. Şirket, Salı günü yaptığı açıklamada, sesli etkileşim özelliğinin ilk etapta ChatGPT'nin Plus ve Teams abonelik paketlerinde yer alan kullanıcılara sunulacağını duyurdu. Önümüzdeki hafta ise kurumsal (Enterprise) ve eğitim (Edu) kullanıcıları da bu özelliğe erişebilecek.

    Yeni sesler, yeni tasarım

    Gelişmiş ses özelliğinin bu yeni sürümü, kullanıcılara daha doğal bir konuşma deneyimi sunmak için hem tasarım hem de işlevsellik açısından önemli yenilikler içeriyor. Önceki sürümde yer alan siyah animasyonlu noktaların yerini, bu kez mavi animasyonlu bir küre alıyor. Kullanıcılar, özelliğe erişim sağladıklarında, ChatGPT uygulamasında ses simgesinin yanında beliren bir pop-up ile bilgilendirilecekler.

    ChatGPT’nin gelişmiş insansı ses özelliği kullanıma açıldı Tam Boyutta Gör
    Güncellemeyle birlikte ChatGPT’ye beş yeni ses daha eklendi: Arbor, Maple, Sol, Spruce ve Vale. Bu seslerle birlikte, ChatGPT’nin ses seçenekleri toplamda dokuza ulaşıyor. Ancak bu güncellemede dikkat çeken bir eksiklik var: OpenAI’nin ilkbaharda tanıttığı Sky adlı ses bu sürümde yer almıyor. Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bu sesin kendisinin “Her” adlı filmdeki yapay zeka karakterine benzetilmesi üzerine yasal girişimlerde bulunmuştu. OpenAI, sesin Johansson'a benzetilmesinin kasıtlı olmadığını açıklasa da Sky’ı platformdan kaldırdı.

    Bu sürümde eksik olan bir diğer özellik ise ChatGPT’nin video ve ekran paylaşım özellikleri. İlkbaharda tanıtılan bu özellikler, GPT-4 modelinin aynı anda hem görsel hem de işitsel bilgileri işlemesini sağlıyordu. OpenAI bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir tarih vermiş değil. Ancak yeni ses modunun aksanları anlama yeteneğinin geliştirildiği, konuşmaların daha hızlı ve akıcı yapıldığı ifade ediliyor.

    Bununla birlikte AB yasaları gereği OpenAI, gelişmiş ses özelliğini henüz tüm bölgelerde kullanıma sunulmuş değil. Şirket, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn gibi bazı bölgelerde bu özelliğin erişime açılmadığını belirtiyor. Eğer ChatGPT’nin bu insansı gelişmiş ses özelliğini kullanmak istiyorsanız Plus, Team veya Enterprise planlarına abone olmanız gerekiyor. En uygun fiyatlı seçenek ayda 20 dolarlık Plus adlı planın olduğunu da belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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