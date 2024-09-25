ChatGPT’nin gelişmiş insansı ses özelliği kullanıma açıldı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojilerinde öncü şirketlerden biri olan OpenAI, ChatGPT için geliştirdiği Gelişmiş Ses Modu'nu (Advanced Voice Mode -AVM) artık genişletilmiş bir kullanıcı kitlesine sunuyor. Şirket, Salı günü yaptığı açıklamada, sesli etkileşim özelliğinin ilk etapta ChatGPT'nin Plus ve Teams abonelik paketlerinde yer alan kullanıcılara sunulacağını duyurdu. Önümüzdeki hafta ise kurumsal (Enterprise) ve eğitim (Edu) kullanıcıları da bu özelliğe erişebilecek.

Yeni sesler, yeni tasarım

Gelişmiş ses özelliğinin bu yeni sürümü, kullanıcılara daha doğal bir konuşma deneyimi sunmak için hem tasarım hem de işlevsellik açısından önemli yenilikler içeriyor. Önceki sürümde yer alan siyah animasyonlu noktaların yerini, bu kez mavi animasyonlu bir küre alıyor. Kullanıcılar, özelliğe erişim sağladıklarında, ChatGPT uygulamasında ses simgesinin yanında beliren bir pop-up ile bilgilendirilecekler.

Tam Boyutta Gör Güncellemeyle birlikte ChatGPT’ye beş yeni ses daha eklendi: Arbor, Maple, Sol, Spruce ve Vale. Bu seslerle birlikte, ChatGPT’nin ses seçenekleri toplamda dokuza ulaşıyor. Ancak bu güncellemede dikkat çeken bir eksiklik var: OpenAI’nin ilkbaharda tanıttığı Sky adlı ses bu sürümde yer almıyor. Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bu sesin kendisinin “Her” adlı filmdeki yapay zeka karakterine benzetilmesi üzerine yasal girişimlerde bulunmuştu. OpenAI, sesin Johansson'a benzetilmesinin kasıtlı olmadığını açıklasa da Sky’ı platformdan kaldırdı.

Bu sürümde eksik olan bir diğer özellik ise ChatGPT’nin video ve ekran paylaşım özellikleri. İlkbaharda tanıtılan bu özellikler, GPT-4 modelinin aynı anda hem görsel hem de işitsel bilgileri işlemesini sağlıyordu. OpenAI bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir tarih vermiş değil. Ancak yeni ses modunun aksanları anlama yeteneğinin geliştirildiği, konuşmaların daha hızlı ve akıcı yapıldığı ifade ediliyor.

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Bununla birlikte AB yasaları gereği OpenAI, gelişmiş ses özelliğini henüz tüm bölgelerde kullanıma sunulmuş değil. Şirket, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn gibi bazı bölgelerde bu özelliğin erişime açılmadığını belirtiyor. Eğer ChatGPT’nin bu insansı gelişmiş ses özelliğini kullanmak istiyorsanız Plus, Team veya Enterprise planlarına abone olmanız gerekiyor. En uygun fiyatlı seçenek ayda 20 dolarlık Plus adlı planın olduğunu da belirtelim.

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ChatGPT’nin gelişmiş insansı ses özelliği kullanıma açıldı