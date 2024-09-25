ChatGPT’nin gelişmiş insansı ses özelliği kullanıma açıldı

Yeni sesler, yeni tasarım
Gelişmiş ses özelliğinin bu yeni sürümü, kullanıcılara daha doğal bir konuşma deneyimi sunmak için hem tasarım hem de işlevsellik açısından önemli yenilikler içeriyor. Önceki sürümde yer alan siyah animasyonlu noktaların yerini, bu kez mavi animasyonlu bir küre alıyor. Kullanıcılar, özelliğe erişim sağladıklarında, ChatGPT uygulamasında ses simgesinin yanında beliren bir pop-up ile bilgilendirilecekler.
Bu sürümde eksik olan bir diğer özellik ise ChatGPT’nin video ve ekran paylaşım özellikleri. İlkbaharda tanıtılan bu özellikler, GPT-4 modelinin aynı anda hem görsel hem de işitsel bilgileri işlemesini sağlıyordu. OpenAI bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir tarih vermiş değil. Ancak yeni ses modunun aksanları anlama yeteneğinin geliştirildiği, konuşmaların daha hızlı ve akıcı yapıldığı ifade ediliyor.
Bununla birlikte AB yasaları gereği OpenAI, gelişmiş ses özelliğini henüz tüm bölgelerde kullanıma sunulmuş değil. Şirket, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn gibi bazı bölgelerde bu özelliğin erişime açılmadığını belirtiyor. Eğer ChatGPT’nin bu insansı gelişmiş ses özelliğini kullanmak istiyorsanız Plus, Team veya Enterprise planlarına abone olmanız gerekiyor. En uygun fiyatlı seçenek ayda 20 dolarlık Plus adlı planın olduğunu da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu