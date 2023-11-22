Resmî açıklama geldi: Sam Altman, OpenAI CEO'su olarak geri dönüyor

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka alanında Amerika’nın en değerli girişimlerinden biri ve geçen hafta kurucularından biri olan Sam Altman’ın aniden kovulmasıyla bir süredir gündemde. Sam Altman’ın neden kovulduğu tartışmaları sürerken onun yerine hemen yeni isimler geçti, istifalar oldu, daha da ilginci Microsoft ile anlaşmaya vardı. Şimdi, Altman’ın şirkete CEO olarak geri döneceği duyuruldu.

Yönetim kurulu da değişti

OpenAI, Altman’ın dönüşü için prensipte anlaşmaya varıldığını söyledi. Girişim aynı zamanda yönetim kurulunda da reforma giderek birkaç üyeyi çıkardı. Eski Salesforce CEO’su Bret Taylor, eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers ve Quora kurucusu Adam D’Angelo, yapay zeka girişiminin yeni yönetim kurulunda yer alacak. Taylor, yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak.

Sam Altman, “OpenAI'yi seviyorum ve son birkaç günde yaptığım her şey bu ekibi ve misyonunu bir arada tutmaya yönelikti. Pazar akşamı Microsoft'a katılmaya karar verdiğimde bunun benim ve ekip için en iyi yol olduğu açıktı. Yeni yönetim kurulu ve Satya'nın desteğiyle OpenAI'ye dönmeyi ve Microsoft ile olan güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi. Microsoft, OpenAI'nin yaklaşık %49'una sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Sam Altman, OpenAI CEO'su olarak geri dönüyor