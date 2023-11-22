Resmî açıklama geldi: Sam Altman, OpenAI CEO'su olarak geri dönüyor

Yönetim kurulu da değişti
OpenAI, Altman’ın dönüşü için prensipte anlaşmaya varıldığını söyledi. Girişim aynı zamanda yönetim kurulunda da reforma giderek birkaç üyeyi çıkardı. Eski Salesforce CEO’su Bret Taylor, eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers ve Quora kurucusu Adam D’Angelo, yapay zeka girişiminin yeni yönetim kurulunda yer alacak. Taylor, yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak.
Sam Altman, “OpenAI'yi seviyorum ve son birkaç günde yaptığım her şey bu ekibi ve misyonunu bir arada tutmaya yönelikti. Pazar akşamı Microsoft'a katılmaya karar verdiğimde bunun benim ve ekip için en iyi yol olduğu açıktı. Yeni yönetim kurulu ve Satya'nın desteğiyle OpenAI'ye dönmeyi ve Microsoft ile olan güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi. Microsoft, OpenAI'nin yaklaşık %49'una sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.