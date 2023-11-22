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    Anlık Bildirim

    Resmî açıklama geldi: Sam Altman, OpenAI CEO'su olarak geri dönüyor

    OpenAI, Sam Altman'ın CEO olarak dönüşü için prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapay zeka girişiminin yeni yönetim kurulunda yer alacak isimler de açıklandı.
    sam altman openai ceo olarak geri döndü Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka alanında Amerika’nın en değerli girişimlerinden biri ve geçen hafta kurucularından biri olan Sam Altman’ın aniden kovulmasıyla bir süredir gündemde. Sam Altman’ın neden kovulduğu tartışmaları sürerken onun yerine hemen yeni isimler geçti, istifalar oldu, daha da ilginci Microsoft ile anlaşmaya vardı. Şimdi, Altman’ın şirkete CEO olarak geri döneceği duyuruldu.

    Yönetim kurulu da değişti

    OpenAI, Altman’ın dönüşü için prensipte anlaşmaya varıldığını söyledi. Girişim aynı zamanda yönetim kurulunda da reforma giderek birkaç üyeyi çıkardı. Eski Salesforce CEO’su Bret Taylor, eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers ve Quora kurucusu Adam D’Angelo, yapay zeka girişiminin yeni yönetim kurulunda yer alacak. Taylor, yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak.

    Sam Altman, “OpenAI'yi seviyorum ve son birkaç günde yaptığım her şey bu ekibi ve misyonunu bir arada tutmaya yönelikti. Pazar akşamı Microsoft'a katılmaya karar verdiğimde bunun benim ve ekip için en iyi yol olduğu açıktı. Yeni yönetim kurulu ve Satya'nın desteğiyle OpenAI'ye dönmeyi ve Microsoft ile olan güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi. Microsoft, OpenAI'nin yaklaşık %49'una sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    borcunu ödemeyen arkadaş bakkal açmak karlı mı merkür net stada powerbank alınıyor mu psychonauts 2 türkçe yama

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