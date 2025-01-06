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    OpenAI CEO’su Sam Altman: 200 dolarlık ChatGPT Pro para kaybettiriyor

    Yapay zeka devi OpenAI, geçtiğimi ayın başlarında yeni ChatGPT Pro abonelik hizmetini tanıtmıştı. OpenAI CEO’su Sam Altman ise yaptığı açıklamada bu planın şirkete para kaybettirdiğini söyledi.
    200 dolarlık ChatGPT Pro planı OpenAI’a para kaybettiriyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI CEO’su Sam Altman, yaptığı açıklamalarda, şirketin aylık 200 dolar ücretle sunduğu ChatGPT Pro planının beklenenden daha fazla kullanılmasından dolayı zarar ettiğini belirtti. Altman, bu fiyatlandırmayı kendisinin seçtiğini ve başlangıçta bu planla kâr etmeyi umduğunu söyledi.

    ChatGPT Pro bile para kazandırmıyor

    ChatGPT Pro, geçtiğimiz ayın başlarında duyurulmuş ve kullanıma sunulmuştu. Bu planı seçen kullanıcılar gelişmiş muhakeme becerilerine sahip yapay zeka modeli o1'in Pro moduna erişim sağlayabiliyordu. Ayrıca video üretimine odaklanan Sora gibi araçlarda da hız sınırlamaları kaldırılıyordu. Bu yeni modellerin yanı sıra o1, o1-mini, GPT-4o ve Advanced Voice gibi gelişmiş modellere de sınırsız erişim veriliyordu. Ancak Sam Altman tarafından para kazanmak umuduyla belirlenen 200 dolarlık fiyata rağmen bu hizmet para kazandırmıyor.

    OpenAI, kuruluşundan bu yana yaklaşık 20 milyar dolar fon toplamış olsa da henüz kârlı bir şirket değil. Şirketin, 2024 yılına dair 3.7 milyar dolar gelirle 5 milyar dolarlık bir zarar beklentisi olduğu bildiriliyor. Bu yüksek giderlerin başlıca sorumluları ise personel maaşları, ofis kirası ve yapay zeka eğitim altyapısı. OpenAI, ChatGPT’nin işletme maliyetlerini açıklamada çok şeffaf değil ancak daha önceki raporlar hizmetin, günde 700 bin dolara mal olduğunu ortaya koymuştu.

    Firma bu tip sorunları çözmek için OpenAI’ın daha fazla sermaye ihtiyacı olduğunu kabul etti. Bu doğrultuda şirketin yeniden yapılanma sürecine gireceği ve kâr odaklı bir yapı haline bürüneceği açıklandı. Ek olarak şirket, kârlılığa ulaşmak için abonelik planlarının fiyatlarını artırmayı değerlendirdiğini belirtiyor. Optimist bir bakış açısıyla, OpenAI 2029 yılında yıllık 100 milyar dolar gelir hedefliyor.

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