Mercedes otomobillerine ChatGPT’yi getiriyor

Mercedes, sürecin ilk döneminde belirli araçlardaki ve ABD’deki müşterileri için üç aylık ChatGPT beta programı başlatacak. Mercedes gelecekte daha geniş ve daha kalıcı bir dağıtım düşüneceğini de söylüyor.
ChatGPT ile Mercedes'ler daha akıllı olacak
ChatGPT entegrasyonu, otomobil üreticisinin "Hey Mercedes" sesli asistanını güçlendirebilir. Sadece "Kaloriferi aç" veya "Hava durumu nedir" gibi basit ve önceden programlanmış komutları yanıtlamak yerine, bağlamsal takip soruları da dahil olmak üzere hemen hemen her konu hakkında doğal konuşmalar gerçekleştirebilir.
Mercedes ve Microsoft, veri koruması için Azure'un "kurumsal düzeyde güvenlik, gizlilik ve güvenilirliğini" öne çıkarıyor. Yine de şirketler konuşmalarınızın "Mercedes-Benz Intelligent Cloud'da saklanacağını ve burada anonimleştirilip analiz edileceğini" açıklıyor. Üç aylık beta 16 Haziran'da başlayacak ve yalnızca MBUX bilgi-eğlence sistemini kullanan belirli Mercedes modellerini kapsayacak. Programa nitelikli bir modelle girmek için aracın dahili sesli asistanına "Hey Mercedes, beta programına katılmak istiyorum" demek yeterli olacak. Uygun araç listesi ise burada.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi