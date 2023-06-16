Mercedes otomobillerine ChatGPT’yi getiriyor

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, ChatGPT'yi yollara çıkarıyor ve üç aylık bir beta programını bu hafta başlatıyor. Otomobil üreticisi, viral doğal dil modelini araç içi sesli asistanına getirmek için Microsoft'un Azure OpenAI Hizmetini kullanıyor olacak.

Mercedes, sürecin ilk döneminde belirli araçlardaki ve ABD’deki müşterileri için üç aylık ChatGPT beta programı başlatacak. Mercedes gelecekte daha geniş ve daha kalıcı bir dağıtım düşüneceğini de söylüyor.

ChatGPT ile Mercedes'ler daha akıllı olacak

ChatGPT entegrasyonu, otomobil üreticisinin "Hey Mercedes" sesli asistanını güçlendirebilir. Sadece "Kaloriferi aç" veya "Hava durumu nedir" gibi basit ve önceden programlanmış komutları yanıtlamak yerine, bağlamsal takip soruları da dahil olmak üzere hemen hemen her konu hakkında doğal konuşmalar gerçekleştirebilir.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Mercedes, doğal dil aracılığıyla restoran rezervasyonu yapmak veya sinema bileti rezervasyonu yapmak gibi görevleri etkinleştirmek için ChatGPT eklentilerini "araştırdığını" söylüyor. Yolda uzun süre sohbet etmek dikkatin dağılmasına yol açabilecek olsa da, yalnızca sesle konuşuluyor olması dikkatsizlik endişesini azaltacaktır. Hatta belki de direksiyon başındayken CharGPT, telefonunuzdan bakmak isteyeceğiniz soruları yanıtlayarak yardımcı bile olabilir.

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Mercedes ve Microsoft, veri koruması için Azure'un "kurumsal düzeyde güvenlik, gizlilik ve güvenilirliğini" öne çıkarıyor. Yine de şirketler konuşmalarınızın "Mercedes-Benz Intelligent Cloud'da saklanacağını ve burada anonimleştirilip analiz edileceğini" açıklıyor. Üç aylık beta 16 Haziran'da başlayacak ve yalnızca MBUX bilgi-eğlence sistemini kullanan belirli Mercedes modellerini kapsayacak. Programa nitelikli bir modelle girmek için aracın dahili sesli asistanına "Hey Mercedes, beta programına katılmak istiyorum" demek yeterli olacak. Uygun araç listesi ise burada.

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