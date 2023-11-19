Tam Boyutta Gör Cuma günü internet, OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın kovulduğu haberiyle çalkalandı. Oldukça tuhaf bir gerekçe gösterildi: "samimiyetsizlik". Haber kaynağı The Verge'e göre, Altman'dan geri dönmesi ve bir kez daha CEO'luk görevini üstlenmesi istendiği için durum şimdi daha da sıra dışı.

ChatGPT kurucusuna şok 1 gün önce eklendi

The Verge, OpenAI içindeki kaynaklarına dayanarak, şirketin yönetim kurulunun şu anda bu konuyu doğrudan Sam Altman ile görüştüğünü yazıyor. Ancak Altman'ın kendisi henüz geri dönüp dönmeyeceğine karar vermiş değil. OpenAI'nin yönetiminde daha fazla değişiklik yapılmasını istiyor ve bu da muhtemelen şirketin araştırma projelerini yöneten OpenAI'nin kurucu ortağı Ilya Sutskever tarafından engelleniyor. Altman'ın görevden alınmasının Sutzkever'in pozisyonuyla ilgili olması mümkün.

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Şirket içinde güç mücadelesi

Forbes'e göre ise Sam Altman muhtemelen sadece OpenAI'nin şartlarını kabul etmesi halinde geri dönecek. Bu aynı zamanda Altman'ın görevden alınmasıyla da bağlantılı olan Ilya Sutskever ve yönetim kurulu üyesi Adam D'Angelo'nun OpenAI'den ayrılmasına yol açabilir. Bu durum ise 21. yüzyılın en çok gelecek vaat eden şirketlerinden birinin içinde yaşanan güç mücadelesini gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse OpenAI, ChatGPT üretken yapay zekayı geliştirdi ve uzun süredir aktif olarak geliştirmeye devam ediyor. Yapay zekanın en gelişmiş versiyonu yakın zamanda tanıtılan ChatGPT Plus.

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OpenAI yönetimi kovulan Sam Altman'ı geri getirmek istiyor