OpenAI yönetimi kovulan Sam Altman'ı geri getirmek istiyor

The Verge, OpenAI içindeki kaynaklarına dayanarak, şirketin yönetim kurulunun şu anda bu konuyu doğrudan Sam Altman ile görüştüğünü yazıyor. Ancak Altman'ın kendisi henüz geri dönüp dönmeyeceğine karar vermiş değil. OpenAI'nin yönetiminde daha fazla değişiklik yapılmasını istiyor ve bu da muhtemelen şirketin araştırma projelerini yöneten OpenAI'nin kurucu ortağı Ilya Sutskever tarafından engelleniyor. Altman'ın görevden alınmasının Sutzkever'in pozisyonuyla ilgili olması mümkün.
Şirket içinde güç mücadelesi
Forbes'e göre ise Sam Altman muhtemelen sadece OpenAI'nin şartlarını kabul etmesi halinde geri dönecek. Bu aynı zamanda Altman'ın görevden alınmasıyla da bağlantılı olan Ilya Sutskever ve yönetim kurulu üyesi Adam D'Angelo'nun OpenAI'den ayrılmasına yol açabilir. Bu durum ise 21. yüzyılın en çok gelecek vaat eden şirketlerinden birinin içinde yaşanan güç mücadelesini gösteriyor.
Hatırlatmak gerekirse OpenAI, ChatGPT üretken yapay zekayı geliştirdi ve uzun süredir aktif olarak geliştirmeye devam ediyor. Yapay zekanın en gelişmiş versiyonu yakın zamanda tanıtılan ChatGPT Plus.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.