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    OpenAI yönetimi kovulan Sam Altman'ı geri getirmek istiyor

    OpenAI yönetim kurulu, geçtiğimiz gün kovulan Sam Altman ile şirkete CEO olarak geri dönmesi konusunda görüşmeler yapıyor.                                       
    OpenAI yönetimi kovulan Sam Altman'ı geri getirmek istiyor Tam Boyutta Gör
    Cuma günü internet, OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın kovulduğu haberiyle çalkalandı. Oldukça tuhaf bir gerekçe gösterildi: "samimiyetsizlik". Haber kaynağı The Verge'e göre, Altman'dan geri dönmesi ve bir kez daha CEO'luk görevini üstlenmesi istendiği için durum şimdi daha da sıra dışı.

    The Verge, OpenAI içindeki kaynaklarına dayanarak, şirketin yönetim kurulunun şu anda bu konuyu doğrudan Sam Altman ile görüştüğünü yazıyor. Ancak Altman'ın kendisi henüz geri dönüp dönmeyeceğine karar vermiş değil. OpenAI'nin yönetiminde daha fazla değişiklik yapılmasını istiyor ve bu da muhtemelen şirketin araştırma projelerini yöneten OpenAI'nin kurucu ortağı Ilya Sutskever tarafından engelleniyor. Altman'ın görevden alınmasının Sutzkever'in pozisyonuyla ilgili olması mümkün.

    OpenAI yönetimi kovulan Sam Altman'ı geri getirmek istiyor Tam Boyutta Gör

    Şirket içinde güç mücadelesi

    Forbes'e göre ise Sam Altman muhtemelen sadece OpenAI'nin şartlarını kabul etmesi halinde geri dönecek. Bu aynı zamanda Altman'ın görevden alınmasıyla da bağlantılı olan Ilya Sutskever ve yönetim kurulu üyesi Adam D'Angelo'nun OpenAI'den ayrılmasına yol açabilir. Bu durum ise 21. yüzyılın en çok gelecek vaat eden şirketlerinden birinin içinde yaşanan güç mücadelesini gösteriyor.

    Hatırlatmak gerekirse OpenAI, ChatGPT üretken yapay zekayı geliştirdi ve uzun süredir aktif olarak geliştirmeye devam ediyor. Yapay zekanın en gelişmiş versiyonu yakın zamanda tanıtılan ChatGPT Plus.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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