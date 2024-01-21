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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin patronu SU7 elektrikli otomobilin direksiyonuna geçti

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin patronu Lei Jun, şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı ilk eletrikli otomobili olan SU7 modelini canlı olarak gösterdi.         
    Xiaomi'nin patronu SU7 elektrikli otomobilin direksiyonuna geçti Tam Boyutta Gör
    Xiaomi CEO'su Lei Jun, kurucusu olduğu markanın ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7 Max'in direksiyonuna oturarak, otomobile ilk bakışlardan birini sundu.

    Ethan Zhang tarafından Çin sosyal ağı Weibo'da yayınlanan kısa bir video Xiaomi SU7'nin ilk açılışını gösteriyor. Lei Jun'un saati ile arabanın kilidini açtığını, direksiyona geçtiğini ve tek bir düğmeye basarak "canavarı" nasıl uyandırdığını görüyoruz. Ardından Jun, mavi renkteki elektrikli otomobiliyle yollara çıkıyor.

    Şubat ayında satışa çıkacak

    Yayınlanan videoda bir diğer dikkat çeken nokta ise kabinin boyutları. Xiaomi'nin patronunun 1.83 boyunda olduğu gerçeğinden yola çıkarak, SU7'nin iç mekanının segmentindeki en geniş mekanlardan biri olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

    Xiaomi SU7'nin Şubat ayı gibi Çin'de 30.000 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 6 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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