Xiaomi'nin patronu SU7 elektrikli otomobilin direksiyonuna geçti

Ethan Zhang tarafından Çin sosyal ağı Weibo'da yayınlanan kısa bir video Xiaomi SU7'nin ilk açılışını gösteriyor. Lei Jun'un saati ile arabanın kilidini açtığını, direksiyona geçtiğini ve tek bir düğmeye basarak "canavarı" nasıl uyandırdığını görüyoruz. Ardından Jun, mavi renkteki elektrikli otomobiliyle yollara çıkıyor.
Şubat ayında satışa çıkacak
Yayınlanan videoda bir diğer dikkat çeken nokta ise kabinin boyutları. Xiaomi'nin patronunun 1.83 boyunda olduğu gerçeğinden yola çıkarak, SU7'nin iç mekanının segmentindeki en geniş mekanlardan biri olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Xiaomi SU7'nin Şubat ayı gibi Çin'de 30.000 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.