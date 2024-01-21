Tam Boyutta Gör Xiaomi CEO'su Lei Jun, kurucusu olduğu markanın ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7 Max'in direksiyonuna oturarak, otomobile ilk bakışlardan birini sundu.

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Ethan Zhang tarafından Çin sosyal ağı Weibo'da yayınlanan kısa bir video Xiaomi SU7'nin ilk açılışını gösteriyor. Lei Jun'un saati ile arabanın kilidini açtığını, direksiyona geçtiğini ve tek bir düğmeye basarak "canavarı" nasıl uyandırdığını görüyoruz. Ardından Jun, mavi renkteki elektrikli otomobiliyle yollara çıkıyor.

Şubat ayında satışa çıkacak

Yayınlanan videoda bir diğer dikkat çeken nokta ise kabinin boyutları. Xiaomi'nin patronunun 1.83 boyunda olduğu gerçeğinden yola çıkarak, SU7'nin iç mekanının segmentindeki en geniş mekanlardan biri olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Xiaomi SU7'nin Şubat ayı gibi Çin'de 30.000 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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Xiaomi'nin patronu SU7 elektrikli otomobilin direksiyonuna geçti