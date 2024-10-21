Chery, Avrupa’daki üretim üsleri arasında Türkiye’yi de saydı

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Tam Boyutta Gör Chery’nin Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, medya mensuplarına yaptığı sunumda Avrupa bölgesindeki üretim üsleri arasında İtalya ve İspanya’nın yanı sıra Türkiye’yi de saydı. Bu ayın başında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery ile devam eden yatırım görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmişti.

Chery, Türkiye'yi de saydı

Çin’in Wuhu şehrindeki merkezinde gerçekleştirilen sunumda Chery’nin Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, şirketin yurtdışı pazarlara açılma stratejisine değindi. Sunum esnasında gösterilen haritalarda Chery’nin Avrupa’da seçtiği üç üretim üssü olarak İspanya, İtalya ve Türkiye sayıldı.

Tam Boyutta Gör Guibing, geçtiğimiz Eylül ayının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeye Bakan Kacır da katılım sağlamıştı. Bununla birlikte geçtiğimiz dönemde Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği ve artık imzaya çok yakın oldukları ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bir Chery yetkilisi ise Türkiye yatırımı için ortak girişim (joint venture) modelinin de masada olduğunu belirtti: "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık." ifadelerini kullanmıştı.

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Türkiye plug-in hibrid ve elektrikli araç tesisi yatırımları için arazi tahsisi, kapsamlı vergi indirimleri ve çeşitli destekler sağlıyor. Yatırım destek programı yılda en az 150.000 adet üretim gerektiriyor ve ayrıca yatırımcının belirli sayıda aracı yerel pazarda gümrük vergisinden muaf olarak satmasına izin veriyor. Ek olarak Türkiye’de üretim yapan firmalar Avrupa Birliği'nin Çin'den gelen elektrikli araçlar için hazırladığı ek gümrük vergilerinden de kurtulmuş oluyor.

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Chery, Avrupa’daki üretim üsleri arasında Türkiye’yi de saydı