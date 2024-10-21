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    Chery, Avrupa’daki üretim üsleri arasında Türkiye’yi de saydı

    Çin’in önde gelen otomotiv firmalarından olan Chery’nin Türkiye yatırımı için artık son aşamada bulunuluyor. Kısa bir süre önce ise Chery, Avrupa’daki üretim üsleri arasında Türkiye’yi de saydı.
    Chery, Avrupa’daki üretim üsleri arasında Türkiye’yi de saydı Tam Boyutta Gör
    Chery’nin Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, medya mensuplarına yaptığı sunumda Avrupa bölgesindeki üretim üsleri arasında İtalya ve İspanya’nın yanı sıra Türkiye’yi de saydı. Bu ayın başında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery ile devam eden yatırım görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmişti. 

    Chery, Türkiye'yi de saydı

    Çin’in Wuhu şehrindeki merkezinde gerçekleştirilen sunumda Chery’nin Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, şirketin yurtdışı pazarlara açılma stratejisine değindi. Sunum esnasında gösterilen haritalarda Chery’nin Avrupa’da seçtiği üç üretim üssü olarak İspanya, İtalya ve Türkiye sayıldı.

    Chery, Avrupa’daki üretim üsleri arasında Türkiye’yi de saydı Tam Boyutta Gör
    Guibing, geçtiğimiz Eylül ayının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeye Bakan Kacır da katılım sağlamıştı. Bununla birlikte geçtiğimiz dönemde Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği ve artık imzaya çok yakın oldukları ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bir Chery yetkilisi ise Türkiye yatırımı için ortak girişim (joint venture) modelinin de masada olduğunu belirtti: "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık." ifadelerini kullanmıştı.

    Türkiye plug-in hibrid ve elektrikli araç tesisi yatırımları için arazi tahsisi, kapsamlı vergi indirimleri ve çeşitli destekler sağlıyor. Yatırım destek programı yılda en az 150.000 adet üretim gerektiriyor ve ayrıca yatırımcının belirli sayıda aracı yerel pazarda gümrük vergisinden muaf olarak satmasına izin veriyor. Ek olarak Türkiye’de üretim yapan firmalar Avrupa Birliği'nin Çin'den gelen elektrikli araçlar için hazırladığı ek gümrük vergilerinden de kurtulmuş oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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