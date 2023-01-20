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    Chery Group, 2022 yılında 1 milyon satış adedini aştı

    Chery Group, geçtiğimiz aralık ayında kaydettiği 105.483 adet ile 2022 yılı toplam satışlarını bir önceki yıla göre %28,2 artırdı ve 1.232.727 adet gibi tarihi bir rakama ulaştı.
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    Chery Group, 2022 yılında 1 milyon satış adedini aştı Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda yepyeni modelleriyle ülkemizde yollara çıkmaya hazırlanan Çinli otomobil devi Chery, 2022 yılında yaşanan zorluklar ve belirsizliklere rağmen önemli bir büyüme kaydetti ve tarihinin en iyi performansını sergileyerek birçok ‘ilk’ gerçekleştirdi.

    Yıllık satış hacmi ilk kez 1 milyon adedin üzerine çıkan Chery, 1,23 milyon adetle yeni bir rekora imza attı. Bununla birlikte yıllık ihracatı da ilk kez 450.000 adede ulaşarak Çinli binek araç markaları arasında ‘dünyaya açılma’ rekorunu kırdı. Chery Group, güncel haliyle dünya genelinde toplam 11,20 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Bunların 2,40 milyonu ihracat pazarlarında yer alıyor.

    Chery, kullanıcılarla birlikte ekoloji yaratarak popüler ürünler geliştirmeye devam ediyor ve büyümesini hızla sürdürüyor. Küreselleşme, derinlemesine gelişme ve marka imajı oluşturmaya kadar geniş bir kapsamla küresel otomobil pazarını hedefleyen Chery, ihracat pazarlarında başarılı olmak ve yine ihracat pazarlarında ortaklarla iş birliği yaparak Çinli işletmeler için yeni bir uluslararası kalkınma modeli uyguluyor.

    Chery Group, 2022 yılı için Çinli binek otomobil ihracatında üst üste gerçekleştirdiği aylık ihracat rekorunu kırarak dört ay üst üste aylık 50.000 ihracat adedini aştı. Tiggo 8 ve Tiggo 7, ihracat pazarların güvenini ve beğenisini kazanmış durumda. Ayrıca Tiggo 8, birçok kez Brezilya ve diğer ülkelerde devlet konuklarını ağırlama aracı olarak da görev yaptı. Chery'nin bugüne kadarki toplam ihracat hacmi, aynı dönemde Çinli otomobillerinin toplam ihracat hacminin yüzde 20'sini oluşturuyor.

    Chery Group, 2022 yılında 1 milyon satış adedini aştı Tam Boyutta Gör
    İnovasyonu itici güç olarak benimseyen Chery, ‘Technology Chery’ liderliğini güçlendirmeye ve küresel bir teknoloji şirketine dönüşümünü hızlandırmaya devam ediyor. Otomobil endüstrisindeki hızlı dönüşüme öncülük etmek üzere, Chery, sınır ötesi için bilim adamlarından oluşan özel bir ekip kurdu ve Chery'nin ‘teknolojik yenilik fabrikasını’ hayata geçirdi. Böylece yeni teknolojiler ve yeni ürünler geliştiren Chery, 2022'nin sonunda toplam 25.795 patent açıkladı ve 17.177 patent onayı aldı. Bunların yüzde 37'si buluşlar içindi ve sektörün en iyileri arasında yer aldı.

    Kazan-kazan iş birliği ilkesine dayanan Chery, ‘ortaklık çevresini’ sürekli olarak genişletti ve ortak yenilik, entegre yenilik ve açık iş birliği için bir dizi ‘sınır ötesi ittifak’ yarattı. Chery Group; Haier, Huawei, Luxshare Precision, CATL, iFLYTEK, Horizon Robotics ve farklı sektörlerdeki diğer üst sınıf şirketlerle endüstriyel internet, akıllı çözümler, güç bataryası sistemleri alanlarında ‘sınır ötesi ittifaklar’ oluşturmak için el ele verdi.

    Chery ve COSMOPlat tarafından 2022 yılında kurulan HiGOPlat endüstriyel İnternet platformu, Chery Qingdao Süper Fabrikası ve Chery Wuhu Süper Fabrikasını art arda devreye aldılar ve uygulamaya koydular. Bu gelişmeler, Chery için endüstriyel internet ile desteklenen akıllı fabrika uygulamasını hayata geçirmek için pratiklik sağladı. Chery Group, 2023 için yıllık satış hacminde ve diğer önemli iş göstergelerinde büyümeyi sürdürmek, iş kalitesinde sürekli bir iyileşme sağlamak ve böylece yakın gelecekte dünyanın en iyi otomobil şirketleri arasında yer almak için yeni bir hedef belirledi.

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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